Небензя: РФ продолжит СВО, если Запад не позволит избавиться от киевской "раковой опухоли"

"Сейчас тот момент": Шольц вспомнил, что на мирную конференцию по Украине нужно позвать Россию

Для урегулирования украинского конфликта необходимо организовать новую конференцию, и в ней обязательно должна участвовать российская сторона. Об этом 11 сентября заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая в бундестаге в ходе дебатов по бюджету