Небензя: РФ продолжит СВО, если Запад не позволит избавиться от киевской "раковой опухоли" - 25.09.2024 Украина.ру
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Небензя: РФ продолжит СВО, если Запад не позволит избавиться от киевской "раковой опухоли"
Небензя: РФ продолжит СВО, если Запад не позволит избавиться от киевской "раковой опухоли" - 25.09.2024 Украина.ру
Небензя: РФ продолжит СВО, если Запад не позволит избавиться от киевской "раковой опухоли"
Россия будет продолжать специальную военную операцию на Украине, если страны Запада не позволят избавиться от раковой опухоли в виде киевского режима. Об этом на заседании Совета Безопасности всемирной организации по Украине заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
2024-09-25T10:11
2024-09-25T10:11
новости
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Накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что СВО закончится только тогда, когда Россия достигнет поставленных целей."Вы знаете, что любая война так или иначе завершается миром. Но для нас абсолютно безальтернативным является достижение наших поставленных целей. Как только эти цели будут достигнуты тем или иным путем, то специальная военная операция будет завершена", - сказал Песков.В последнее время на Западе неоднократно звучали заявления о том, что настало время начать договариваться с Россией. В частности, это говорил канцлер Германии Олаф Шольц.Однако в Москве скептически относятся к этим словам. Например, глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров отметил, что за океаном не планируют договариваться по-честному, а намерены предпринимать все усилия, чтобы устранить конкурента в виде Москвы на поле боя.Еще по теме: ВС РФ зашли в Угледар, Зеленский сжег республиканский мост. Итоги 24 сентября на Украине.
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новости, россия, украина, запад, василий небензя, дмитрий песков, олаф шольц, оон, киев, сво
Новости, Россия, Украина, Запад, Василий Небензя, Дмитрий Песков, Олаф Шольц, ООН, Киев, СВО

Небензя: РФ продолжит СВО, если Запад не позволит избавиться от киевской "раковой опухоли"

10:11 25.09.2024
 
© AP / Seth Wenig Василий Небензя
 Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© AP / Seth Wenig
Читать в
Россия будет продолжать специальную военную операцию на Украине, если страны Запада не позволят избавиться от раковой опухоли в виде киевского режима. Об этом на заседании Совета Безопасности всемирной организации по Украине заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
"Если западный лагерь не позволит избавиться от этой раковой опухоли, которую представляет нынешний киевский режим, мирным путем, если геополитические и экономические соображения Вашингтона и его сателлитов все-таки окажутся важнее спасения этой страны, то мы будем продолжать нашу специальную военную операцию до тех пор, пока ее задачи не будут решены военным путем, если другого пути добиться мира у нас не будет", - отметил Небензя.
Накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что СВО закончится только тогда, когда Россия достигнет поставленных целей.
"Вы знаете, что любая война так или иначе завершается миром. Но для нас абсолютно безальтернативным является достижение наших поставленных целей. Как только эти цели будут достигнуты тем или иным путем, то специальная военная операция будет завершена", - сказал Песков.
В последнее время на Западе неоднократно звучали заявления о том, что настало время начать договариваться с Россией. В частности, это говорил канцлер Германии Олаф Шольц.
78-я сессия Генассамблеи ООН
11 сентября, 11:59
"Сейчас тот момент": Шольц вспомнил, что на мирную конференцию по Украине нужно позвать РоссиюДля урегулирования украинского конфликта необходимо организовать новую конференцию, и в ней обязательно должна участвовать российская сторона. Об этом 11 сентября заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая в бундестаге в ходе дебатов по бюджету
Однако в Москве скептически относятся к этим словам. Например, глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров отметил, что за океаном не планируют договариваться по-честному, а намерены предпринимать все усилия, чтобы устранить конкурента в виде Москвы на поле боя.
Еще по теме: ВС РФ зашли в Угледар, Зеленский сжег республиканский мост. Итоги 24 сентября на Украине.
 
НовостиРоссияУкраинаЗападВасилий НебензяДмитрий ПесковОлаф ШольцООНКиевСВО
 
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