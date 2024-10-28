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ФСБ: уничтожены иностранные диверсанты, прорывавшиеся в Брянскую область

ФСБ: уничтожены иностранные диверсанты, прорывавшиеся в Брянскую область - 28.10.2024 Украина.ру

ФСБ: уничтожены иностранные диверсанты, прорывавшиеся в Брянскую область

Группа иностранных диверсантов уничтожена при попытке нелегально перейти государственную границу России. Об этом 28 октября сообщила ФСБ

2024-10-28T17:58

2024-10-28T17:58

2024-10-28T17:58

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Иностранная диверсионно-разведывательная группа пыталась проникнуть в Россию через госграницу в Климовском районе Брянской области, сказано в официальном сообщении."В результате боестолкновения четыре диверсанта ликвидированы, остатки отступающей группы поражены ракетно-артиллерийским ударом", — уточнили в ФСБ.При досмотре уничтоженных диверсантов обнаружено иностранные оружие, экипировка и средства связи. Седи личных вещей диверсантов найдены флаг Канады, молитвенник на польском языке, блокнот с записями по тактической подготовке на английском языке.На теле одного из иностранных наёмников выявлена татуировка элитного 75-го полка рейнджеров парашютно-десантного разведывательного полка специального назначения Сухопутных войск США.Как сообщает РИА "Новости", операцию по ликвидации иностранной ДРГ провели 27 октября сотрудники Пограничного управления ФСБ по Брянской области совместно с подразделениями Вооруженных сил и Росгвардии.По информации из открытых источников, 75-й полк рейнджеров является элитным подразделением войск спецназначения США для разведки, диверсий и саботажа в тылу противника, захвата и удержания аэродромов, захвата или уничтожения стратегически важных объектов противника, а также захвата или ликвидации высокопоставленных лиц. Полк участвовал во Вьетнамской войне.Ранее на эту тему: Путин: Минобороны России думает над вариантами ответа на атаки западным дальнобойным оружием Тем временем В НАТО впервые заявили о северокорейских военных в зоне СВО

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новости, брянская область, сша, россия, владимир путин, дрг, фсб, росгвардия, сво, кто, иностранные наемники, всу, спецслужба, спецоперация, спецназ