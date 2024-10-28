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ФСБ: уничтожены иностранные диверсанты, прорывавшиеся в Брянскую область
ФСБ: уничтожены иностранные диверсанты, прорывавшиеся в Брянскую область - 28.10.2024 Украина.ру
ФСБ: уничтожены иностранные диверсанты, прорывавшиеся в Брянскую область
Группа иностранных диверсантов уничтожена при попытке нелегально перейти государственную границу России. Об этом 28 октября сообщила ФСБ
2024-10-28T17:58
2024-10-28T17:58
2024-10-28T17:58
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Иностранная диверсионно-разведывательная группа пыталась проникнуть в Россию через госграницу в Климовском районе Брянской области, сказано в официальном сообщении."В результате боестолкновения четыре диверсанта ликвидированы, остатки отступающей группы поражены ракетно-артиллерийским ударом", — уточнили в ФСБ.При досмотре уничтоженных диверсантов обнаружено иностранные оружие, экипировка и средства связи. Седи личных вещей диверсантов найдены флаг Канады, молитвенник на польском языке, блокнот с записями по тактической подготовке на английском языке.На теле одного из иностранных наёмников выявлена татуировка элитного 75-го полка рейнджеров парашютно-десантного разведывательного полка специального назначения Сухопутных войск США.Как сообщает РИА "Новости", операцию по ликвидации иностранной ДРГ провели 27 октября сотрудники Пограничного управления ФСБ по Брянской области совместно с подразделениями Вооруженных сил и Росгвардии.По информации из открытых источников, 75-й полк рейнджеров является элитным подразделением войск спецназначения США для разведки, диверсий и саботажа в тылу противника, захвата и удержания аэродромов, захвата или уничтожения стратегически важных объектов противника, а также захвата или ликвидации высокопоставленных лиц. Полк участвовал во Вьетнамской войне.Ранее на эту тему: Путин: Минобороны России думает над вариантами ответа на атаки западным дальнобойным оружием Тем временем В НАТО впервые заявили о северокорейских военных в зоне СВО
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, брянская область, сша, россия, владимир путин, дрг, фсб, росгвардия, сво, кто, иностранные наемники, всу, спецслужба, спецоперация, спецназ
Новости, Брянская область, США, Россия, Владимир Путин, ДРГ, ФСБ, Росгвардия, СВО, КТО, иностранные наемники, ВСУ, спецслужба, Спецоперация, спецназ
ФСБ: уничтожены иностранные диверсанты, прорывавшиеся в Брянскую область
Группа иностранных диверсантов уничтожена при попытке нелегально перейти государственную границу России. Об этом 28 октября сообщила ФСБ
Иностранная диверсионно-разведывательная группа пыталась проникнуть в Россию через госграницу в Климовском районе Брянской области, сказано в официальном сообщении.
"В результате боестолкновения четыре диверсанта ликвидированы, остатки отступающей группы поражены ракетно-артиллерийским ударом", — уточнили в ФСБ.
При досмотре уничтоженных диверсантов обнаружено иностранные оружие, экипировка и средства связи. Седи личных вещей диверсантов найдены флаг Канады, молитвенник на польском языке, блокнот с записями по тактической подготовке на английском языке.
На теле одного из иностранных наёмников выявлена татуировка элитного 75-го полка рейнджеров парашютно-десантного разведывательного полка специального назначения Сухопутных войск США.
Как сообщает РИА "Новости", операцию по ликвидации иностранной ДРГ
провели 27 октября сотрудники Пограничного управления ФСБ
по Брянской области
совместно с подразделениями Вооруженных сил и Росгвардии
.
По информации из открытых источников, 75-й полк рейнджеров является элитным подразделением войск спецназначения США
для разведки, диверсий и саботажа в тылу противника, захвата и удержания аэродромов, захвата или уничтожения стратегически важных объектов противника, а также захвата или ликвидации высокопоставленных лиц. Полк участвовал во Вьетнамской войне.