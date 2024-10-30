Дают оружие, отводя глаза: Фицо объяснил "украинскую" мотивацию Запада
Запад давно устал от Украины, однако продолжает давать Киеву оружие и "отводить глаза", потому что понимает, что помешал положить конец войне еще в самом ее начале. Такое заявление в интервью российской журналистке Ольге Скабеевой сделал премьер-министр Словакии Роберт Фицо
"Те, кто поддерживал эту войну с самого начала, не хотят признать ошибку или оплошность. Ведь сегодня совершенно ясно, что в апреле 2022 года на столе лежали реальные договоренности, которые могли бы немедленно положить конец войне. Но кто-то пришел и сказал: ‘Нет, нет, нет, вам нельзя это подписывать’. И сегодня мы все смотрим на эту войну, и я чувствую, извините за откровенность, - мы отводим взгляд и говорим: ‘Вот вам оружие, вот вам деньги, воюйте, только не надоедайте нам этим, мы уже просто не хотим иметь ничего общего с этой войной", - сказал Фицо.
Речь идет о стамбульских соглашениях, сформулированных в апреле 2022 года на 17 страницах соответствующего документа. В частности, немецкая газета Welt am Sonntag тогда писала, что Россия и Украина могли прийти к мирному соглашению через несколько недель после начала боевых действий, так как стороны смогли договориться по основным положениям.
"Надежды на соглашение были велики, но решающий шаг так и не был сделан", - уточняло тогда издание.
В материале, например, уточнялось, что в соответствии с положениями документа, Украина обязалась придерживаться "трех неядерных принципов": не принимать, не производить и не приобретать ядерное оружие.
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Также украинская сторона обязывалась соблюдать "постоянный нейтралитет" и закрепить его в конституции страны. Иными словами, Киев должен был отказаться от членства в НАТО.
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Украина также должна была взять на себя обязательство не разрешать иностранным войскам использовать свою военную инфраструктуру и не проводить у себя международные военные учения.
Кроме того, Москва также не согласилась предоставить возможность для создания бесполетной зоны над Украиной в случае нападения.
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