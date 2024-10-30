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Дают оружие, отводя глаза: Фицо объяснил "украинскую" мотивацию Запада

Дают оружие, отводя глаза: Фицо объяснил "украинскую" мотивацию Запада - 30.10.2024 Украина.ру

Дают оружие, отводя глаза: Фицо объяснил "украинскую" мотивацию Запада

Запад давно устал от Украины, однако продолжает давать Киеву оружие и "отводить глаза", потому что понимает, что помешал положить конец войне еще в самом ее начале. Такое заявление в интервью российской журналистке Ольге Скабеевой сделал премьер-министр Словакии Роберт Фицо

2024-10-30T13:15

2024-10-30T13:15

2024-10-30T13:15

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Речь идет о стамбульских соглашениях, сформулированных в апреле 2022 года на 17 страницах соответствующего документа. В частности, немецкая газета Welt am Sonntag тогда писала, что Россия и Украина могли прийти к мирному соглашению через несколько недель после начала боевых действий, так как стороны смогли договориться по основным положениям."Надежды на соглашение были велики, но решающий шаг так и не был сделан", - уточняло тогда издание.В материале, например, уточнялось, что в соответствии с положениями документа, Украина обязалась придерживаться "трех неядерных принципов": не принимать, не производить и не приобретать ядерное оружие.Также украинская сторона обязывалась соблюдать "постоянный нейтралитет" и закрепить его в конституции страны. Иными словами, Киев должен был отказаться от членства в НАТО.Украина также должна была взять на себя обязательство не разрешать иностранным войскам использовать свою военную инфраструктуру и не проводить у себя международные военные учения.Россия, в свою очередь, согласилась, что пять постоянных членов Совета Безопасности ООН - Великобритания, КНР, Россия, США и Франция - предоставят всеобъемлющие гарантии безопасности. При этом Крым не попадал под действие этих гарантий.Кроме того, Москва также не согласилась предоставить возможность для создания бесполетной зоны над Украиной в случае нападения.Еще по теме: Вопреки угрозам: Фицо подтвердил намерение приехать в Москву 9 мая.

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новости, украина, россия, киев, роберт фицо, нато, ольга скабеева, война