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Вопреки угрозам: Фицо подтвердил намерение приехать в Москву 9 мая
Вопреки угрозам: Фицо подтвердил намерение приехать в Москву 9 мая - 30.10.2024 Украина.ру
Вопреки угрозам: Фицо подтвердил намерение приехать в Москву 9 мая
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который в мае пережил покушение и с трудом оправился после тяжелых ранений, не изменил своим идейным позициям и объявил о намерении приехать в Москву 9 мая. Об этом в своем телеграм-канале сообщила поговорившая с ним российская журналистка Ольга Скабеева
2024-10-30T12:26
2024-10-30T12:26
2024-10-30T12:27
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9 мая
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Фицо придерживается мнения, идущего вразрез с западным информационным мейнстримом, в частности, выступает за нормализацию отношений с Россией и скорейшие переговоры, а также прямым текстом обвиняет в развязывании украинского конфликта русофобскую политику Запада.В мае на Фицо было совершено покушение. Нападавший выстрелил в премьера пять раз, полиция задержала стрелявшего на месте. Он заявил, что руководствовался политическими мотивами, поскольку был не согласен с действиями кабмина страны, в том числе выступал против идеи Фицо остановить поставки вооружения на Украину.В конце сентября канцелярия правительства Словакии получила конверт, адресованный Фицо, внутри корреспонденции был найден патрон.Другие темы: "Устала от ухилянтов с дезертирами": украинская судья, ставшая героиней мемов, ушла в отставку.
https://ukraina.ru/20241007/1057935331.html
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новости, москва, словакия, россия, роберт фицо, ольга скабеева, 9 мая
Новости, Москва, Словакия, Россия, Роберт Фицо, Ольга Скабеева, 9 мая
Вопреки угрозам: Фицо подтвердил намерение приехать в Москву 9 мая
12:26 30.10.2024 (обновлено: 12:27 30.10.2024)
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который в мае пережил покушение и с трудом оправился после тяжелых ранений, не изменил своим идейным позициям и объявил о намерении приехать в Москву 9 мая. Об этом в своем телеграм-канале сообщила поговорившая с ним российская журналистка Ольга Скабеева