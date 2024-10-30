https://ukraina.ru/20241030/1058475474.html

Вопреки угрозам: Фицо подтвердил намерение приехать в Москву 9 мая

Вопреки угрозам: Фицо подтвердил намерение приехать в Москву 9 мая - 30.10.2024 Украина.ру

Вопреки угрозам: Фицо подтвердил намерение приехать в Москву 9 мая

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который в мае пережил покушение и с трудом оправился после тяжелых ранений, не изменил своим идейным позициям и объявил о намерении приехать в Москву 9 мая. Об этом в своем телеграм-канале сообщила поговорившая с ним российская журналистка Ольга Скабеева

2024-10-30T12:26

2024-10-30T12:26

2024-10-30T12:27

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9 мая

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Фицо придерживается мнения, идущего вразрез с западным информационным мейнстримом, в частности, выступает за нормализацию отношений с Россией и скорейшие переговоры, а также прямым текстом обвиняет в развязывании украинского конфликта русофобскую политику Запада.В мае на Фицо было совершено покушение. Нападавший выстрелил в премьера пять раз, полиция задержала стрелявшего на месте. Он заявил, что руководствовался политическими мотивами, поскольку был не согласен с действиями кабмина страны, в том числе выступал против идеи Фицо остановить поставки вооружения на Украину.В конце сентября канцелярия правительства Словакии получила конверт, адресованный Фицо, внутри корреспонденции был найден патрон.Другие темы: "Устала от ухилянтов с дезертирами": украинская судья, ставшая героиней мемов, ушла в отставку.

https://ukraina.ru/20241007/1057935331.html

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новости, москва, словакия, россия, роберт фицо, ольга скабеева, 9 мая