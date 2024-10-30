Вопреки угрозам: Фицо подтвердил намерение приехать в Москву 9 мая - 30.10.2024 Украина.ру
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Вопреки угрозам: Фицо подтвердил намерение приехать в Москву 9 мая
Вопреки угрозам: Фицо подтвердил намерение приехать в Москву 9 мая - 30.10.2024 Украина.ру
Вопреки угрозам: Фицо подтвердил намерение приехать в Москву 9 мая
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который в мае пережил покушение и с трудом оправился после тяжелых ранений, не изменил своим идейным позициям и объявил о намерении приехать в Москву 9 мая. Об этом в своем телеграм-канале сообщила поговорившая с ним российская журналистка Ольга Скабеева
2024-10-30T12:26
2024-10-30T12:27
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9 мая
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Фицо придерживается мнения, идущего вразрез с западным информационным мейнстримом, в частности, выступает за нормализацию отношений с Россией и скорейшие переговоры, а также прямым текстом обвиняет в развязывании украинского конфликта русофобскую политику Запада.В мае на Фицо было совершено покушение. Нападавший выстрелил в премьера пять раз, полиция задержала стрелявшего на месте. Он заявил, что руководствовался политическими мотивами, поскольку был не согласен с действиями кабмина страны, в том числе выступал против идеи Фицо остановить поставки вооружения на Украину.В конце сентября канцелярия правительства Словакии получила конверт, адресованный Фицо, внутри корреспонденции был найден патрон.Другие темы: "Устала от ухилянтов с дезертирами": украинская судья, ставшая героиней мемов, ушла в отставку.
https://ukraina.ru/20241007/1057935331.html
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новости, москва, словакия, россия, роберт фицо, ольга скабеева, 9 мая
Новости, Москва, Словакия, Россия, Роберт Фицо, Ольга Скабеева, 9 мая

Вопреки угрозам: Фицо подтвердил намерение приехать в Москву 9 мая

12:26 30.10.2024 (обновлено: 12:27 30.10.2024)
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который в мае пережил покушение и с трудом оправился после тяжелых ранений, не изменил своим идейным позициям и объявил о намерении приехать в Москву 9 мая. Об этом в своем телеграм-канале сообщила поговорившая с ним российская журналистка Ольга Скабеева
"Да, я буду очень рад. Я поблагодарю Красную Армию, воинов Красной Армии. Во время празднования 80-летия Карпатско-Дуклинской операции, я сказал, что маршал Конев заслужил памятник в Словакии. Я буду считать за честь приехать в Москву для участия в праздновании 80-летия окончания Второй мировой войны и, прежде всего, победы над фашизмом. Я чувствую, что это мой личный долг", - процитировала журналистка слова Фицо.
Фицо придерживается мнения, идущего вразрез с западным информационным мейнстримом, в частности, выступает за нормализацию отношений с Россией и скорейшие переговоры, а также прямым текстом обвиняет в развязывании украинского конфликта русофобскую политику Запада.
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
7 октября, 15:06
Фицо заверил Шмыгаля, что военного решения украинского конфликта не существуетСловакия желает Украине скорейшего мира. Об этом 7 октября заявил премьер-министр страны Роберт Фицо, открывая совместное заседание кабминов Словакии и Украины в украинском Ужгороде
В мае на Фицо было совершено покушение. Нападавший выстрелил в премьера пять раз, полиция задержала стрелявшего на месте. Он заявил, что руководствовался политическими мотивами, поскольку был не согласен с действиями кабмина страны, в том числе выступал против идеи Фицо остановить поставки вооружения на Украину.
В конце сентября канцелярия правительства Словакии получила конверт, адресованный Фицо, внутри корреспонденции был найден патрон.
Фицо впервые после покушения обратился к общественности
25 сентября, 12:16
Переживший покушение премьер Словакии Фицо получил письмо с пулей - СМИКанцелярия правительства Словакии получила конверт с пулей, адресованный премьеру страны Роберту Фицо. Об этом сообщил портал Plus 7 dní
Другие темы: "Устала от ухилянтов с дезертирами": украинская судья, ставшая героиней мемов, ушла в отставку.
 
НовостиМоскваСловакияРоссияРоберт ФицоОльга Скабеева9 мая
 
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