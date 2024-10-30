За этими городами голая степь: эксперт рассказал, где заканчивается линия обороны ВСУ в Донбассе
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская)Сухопутные войска ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская)
Сейчас ВСУ занимают последнюю подготовленную линию обороны в Донбассе. За Покровском и Мирноградом начинается степь, равнинный ландшафт, который пересекается узкими, с трудом дающими маскировку лесопосадками. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал один из ведущих военных экспертов России, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
По мнению эксперта, сейчас ВСУ находятся в крайне стесненном положении. У них не просматривается разумной и устойчивой контригры против российского наступления, добавил он.
Это связано с тем, что сейчас ВСУ занимают последнюю подготовленную линию обороны в Донбассе. А в некоторых местах украинская армия выбита даже с этой линии, которая проходила через все изменения в линии ландшафта и заходила в города, сообщил Анпилогов.
"На западе еще есть укрепленные пункты, в том числе Покровск, или Красноармейск, как его называют в ДНР, Мирноград, он же Димитров, но за этими городами начинается украинская степь, равнинный ландшафт, который пересекается узкими, с трудом дающими маскировку лесопосадками", — констатировал специалист.
В условиях такого ландшафта преимущество получает сторона, которая имеет превосходство в тяжелой технике, в воздухе, что позволяет понять, где расположены войска. Это дает ВСУ мало возможностей для организации обороны, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Анпилогова: После потери крепостей в Донбассе, ВСУ покатятся к Полтаве, теряя волю к сопротивлению на сайте Украина.ру
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