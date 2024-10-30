За этими городами голая степь: эксперт рассказал, где заканчивается линия обороны ВСУ в Донбассе - 30.10.2024 Украина.ру
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За этими городами голая степь: эксперт рассказал, где заканчивается линия обороны ВСУ в Донбассе
За этими городами голая степь: эксперт рассказал, где заканчивается линия обороны ВСУ в Донбассе - 30.10.2024 Украина.ру
За этими городами голая степь: эксперт рассказал, где заканчивается линия обороны ВСУ в Донбассе
Сейчас ВСУ занимают последнюю подготовленную линию обороны в Донбассе. За Покровском и Мирноградом начинается степь, равнинный ландшафт, который пересекается узкими, с трудом дающими маскировку лесопосадками. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал один из ведущих военных экспертов России, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
2024-10-30T05:45
2024-10-30T05:45
новости
донбасс
россия
донецкая народная республика
алексей анпилогов
покровск/красноармейск
бои
наступление
оборона
вс рф
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Ранее ВС РФ освободили Селидово в ДНР, причем судя по фото и видео, город не получил серьезных повреждений. Кроме того, сейчас российские части завершают зачистку Горняка и ведут бои за Кураховку.По мнению эксперта, сейчас ВСУ находятся в крайне стесненном положении. У них не просматривается разумной и устойчивой контригры против российского наступления, добавил он.Это связано с тем, что сейчас ВСУ занимают последнюю подготовленную линию обороны в Донбассе. А в некоторых местах украинская армия выбита даже с этой линии, которая проходила через все изменения в линии ландшафта и заходила в города, сообщил Анпилогов.В условиях такого ландшафта преимущество получает сторона, которая имеет превосходство в тяжелой технике, в воздухе, что позволяет понять, где расположены войска. Это дает ВСУ мало возможностей для организации обороны, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Анпилогова: После потери крепостей в Донбассе, ВСУ покатятся к Полтаве, теряя волю к сопротивлению на сайте Украина.руО военной обстановке в Суджанском районе Курской области, настроениях, целях и задачах военнослужащих — в интервью офицера ЧФ с позывным Боцман: В Курской области мы не "тесним" и не "выдавливаем" противника, а уничтожаем его на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20241029/1058441912.html
донбасс
россия
донецкая народная республика
покровск/красноармейск
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новости, донбасс, россия, донецкая народная республика, алексей анпилогов, покровск/красноармейск, бои, наступление, оборона, вс рф, всу, детали, сво, спецоперация
Новости, Донбасс, Россия, Донецкая Народная Республика, Алексей Анпилогов, Покровск/Красноармейск, бои, наступление, оборона, ВС РФ, ВСУ, детали, СВО, Спецоперация

За этими городами голая степь: эксперт рассказал, где заканчивается линия обороны ВСУ в Донбассе

05:45 30.10.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская)Сухопутные войска ВСУ
Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская)
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Сейчас ВСУ занимают последнюю подготовленную линию обороны в Донбассе. За Покровском и Мирноградом начинается степь, равнинный ландшафт, который пересекается узкими, с трудом дающими маскировку лесопосадками. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал один из ведущих военных экспертов России, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
Ранее ВС РФ освободили Селидово в ДНР, причем судя по фото и видео, город не получил серьезных повреждений. Кроме того, сейчас российские части завершают зачистку Горняка и ведут бои за Кураховку.
По мнению эксперта, сейчас ВСУ находятся в крайне стесненном положении. У них не просматривается разумной и устойчивой контригры против российского наступления, добавил он.
Это связано с тем, что сейчас ВСУ занимают последнюю подготовленную линию обороны в Донбассе. А в некоторых местах украинская армия выбита даже с этой линии, которая проходила через все изменения в линии ландшафта и заходила в города, сообщил Анпилогов.
"На западе еще есть укрепленные пункты, в том числе Покровск, или Красноармейск, как его называют в ДНР, Мирноград, он же Димитров, но за этими городами начинается украинская степь, равнинный ландшафт, который пересекается узкими, с трудом дающими маскировку лесопосадками", — констатировал специалист.
В условиях такого ландшафта преимущество получает сторона, которая имеет превосходство в тяжелой технике, в воздухе, что позволяет понять, где расположены войска. Это дает ВСУ мало возможностей для организации обороны, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Анпилогова: После потери крепостей в Донбассе, ВСУ покатятся к Полтаве, теряя волю к сопротивлению на сайте Украина.ру
О военной обстановке в Суджанском районе Курской области, настроениях, целях и задачах военнослужащих — в интервью офицера ЧФ с позывным Боцман: В Курской области мы не "тесним" и не "выдавливаем" противника, а уничтожаем его на сайте Украина.ру
Коллаж: Алимусаев Гаджи
Вчера, 13:13
Экономист Гаджи Алимусаев: Запад может доиграться — РФ и БРИКС создадут новую финансовую системуУ Россия нет цели навязывать странам БРИКС свою позицию по Украине, заявил в интервью изданию Украина.ру доктор экономических наук, политический обозреватель журнала "Союз национальностей" Гаджи Алимусаев, комментируя итоговую декларацию, принятую на саммите БРИКС в Казани.
 
НовостиДонбассРоссияДонецкая Народная РеспубликаАлексей АнпилоговПокровск/КрасноармейскбоинаступлениеоборонаВС РФВСУдеталиСВОСпецоперация
 
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