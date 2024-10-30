https://ukraina.ru/20241030/1058451105.html

За этими городами голая степь: эксперт рассказал, где заканчивается линия обороны ВСУ в Донбассе

За этими городами голая степь: эксперт рассказал, где заканчивается линия обороны ВСУ в Донбассе - 30.10.2024 Украина.ру

За этими городами голая степь: эксперт рассказал, где заканчивается линия обороны ВСУ в Донбассе

Сейчас ВСУ занимают последнюю подготовленную линию обороны в Донбассе. За Покровском и Мирноградом начинается степь, равнинный ландшафт, который пересекается узкими, с трудом дающими маскировку лесопосадками. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал один из ведущих военных экспертов России, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов

2024-10-30T05:45

2024-10-30T05:45

2024-10-30T05:45

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Ранее ВС РФ освободили Селидово в ДНР, причем судя по фото и видео, город не получил серьезных повреждений. Кроме того, сейчас российские части завершают зачистку Горняка и ведут бои за Кураховку.По мнению эксперта, сейчас ВСУ находятся в крайне стесненном положении. У них не просматривается разумной и устойчивой контригры против российского наступления, добавил он.Это связано с тем, что сейчас ВСУ занимают последнюю подготовленную линию обороны в Донбассе. А в некоторых местах украинская армия выбита даже с этой линии, которая проходила через все изменения в линии ландшафта и заходила в города, сообщил Анпилогов.В условиях такого ландшафта преимущество получает сторона, которая имеет превосходство в тяжелой технике, в воздухе, что позволяет понять, где расположены войска. Это дает ВСУ мало возможностей для организации обороны, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Анпилогова: После потери крепостей в Донбассе, ВСУ покатятся к Полтаве, теряя волю к сопротивлению на сайте Украина.руО военной обстановке в Суджанском районе Курской области, настроениях, целях и задачах военнослужащих — в интервью офицера ЧФ с позывным Боцман: В Курской области мы не "тесним" и не "выдавливаем" противника, а уничтожаем его на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20241029/1058441912.html

донбасс

россия

донецкая народная республика

покровск/красноармейск

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новости, донбасс, россия, донецкая народная республика, алексей анпилогов, покровск/красноармейск, бои, наступление, оборона, вс рф, всу, детали, сво, спецоперация