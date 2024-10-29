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ВСУ атаковали Луганск ракетами неустановленного типа, повреждены жилые дома

ВСУ атаковали Луганск ракетами неустановленного типа, повреждены жилые дома - 29.10.2024 Украина.ру

ВСУ атаковали Луганск ракетами неустановленного типа, повреждены жилые дома

ВСУ пытались обстрелять Луганск ракетами неустановленного типа. Об этом сообщили 29 октября в телеграм-канале правительства Луганской Народной Республики (ЛНР)

2024-10-29T12:24

2024-10-29T12:24

2024-10-29T12:24

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"ВСУ предприняли очередную попытку обстрелять Луганск ракетами неустановленного типа. Силами ПВО атака отражена. Часть ракет сдетонировали в промышленном районе города. Оперативные службы работают на месте происшествия", - говорится в материале.Сотрудники ГИБДД временно перекрыли движение в районе столичного парка Горького.Очевидцы публикуют в сети кадры после обстрела: на них в небо поднимается столп дыма.СМИ информируют о повреждении жилых домов: пострадали фасады и остекления ряда жилых многоквартирных и частных домов в одном из районов на окраине Луганска. Информация о пострадавших уточняется.О других атаках ВСУ - в материале СК РФ зафиксировал гибель и ранения мирных жителей ДНР из-за атак ВФУ на сайте Украина.ру.

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