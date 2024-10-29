ВСУ атаковали Луганск ракетами неустановленного типа, повреждены жилые дома
ВСУ пытались обстрелять Луганск ракетами неустановленного типа. Об этом сообщили 29 октября в телеграм-канале правительства Луганской Народной Республики (ЛНР)
"ВСУ предприняли очередную попытку обстрелять Луганск ракетами неустановленного типа. Силами ПВО атака отражена. Часть ракет сдетонировали в промышленном районе города. Оперативные службы работают на месте происшествия", - говорится в материале.
Сотрудники ГИБДД временно перекрыли движение в районе столичного парка Горького.
Очевидцы публикуют в сети кадры после обстрела: на них в небо поднимается столп дыма.
СМИ информируют о повреждении жилых домов: пострадали фасады и остекления ряда жилых многоквартирных и частных домов в одном из районов на окраине Луганска. Информация о пострадавших уточняется.
О других атаках ВСУ - в материале СК РФ зафиксировал гибель и ранения мирных жителей ДНР из-за атак ВФУ на сайте Украина.ру.