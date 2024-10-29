Комитет Рады призывает парламент утвердить указ о продлении мобилизации — депутат
Парламентский комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал Верховной Раде утвердить указы Владимира Зеленского о продлении сроков общей мобилизации и военного положения. Об этом сообщила член комитета Ирина Фриз (фракция "Европейская солидарность")
"Комитет по нацбезопасности на своем заседании поддержал президентские законопроекты о продлении на 90 дней действия военного положения и сроков мобилизации", - сказала Фриз.
Накануне Зеленский внес соответствующие законопроекты в Раду.
В прошлый раз мобилизацию и военное положение на Украине продлевали в августе — до 9 ноября.
В этот раз предлагается продлить такой режим с 10 ноября 2024 года до 7 февраля 2025 года.
О бунтах против мобилизации на Украине - в материале Сопротивление мобилизации: 56-летний житель Ивано-Франковска избил военкома, выдававшего повестки на сайте Украина.ру.