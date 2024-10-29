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Комитет Рады призывает парламент утвердить указ о продлении мобилизации — депутат

Комитет Рады призывает парламент утвердить указ о продлении мобилизации — депутат - 29.10.2024 Украина.ру

Комитет Рады призывает парламент утвердить указ о продлении мобилизации — депутат

Парламентский комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал Верховной Раде утвердить указы Владимира Зеленского о продлении сроков общей мобилизации и военного положения. Об этом сообщила член комитета Ирина Фриз (фракция "Европейская солидарность")

2024-10-29T11:41

2024-10-29T11:41

2024-10-29T11:41

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"Комитет по нацбезопасности на своем заседании поддержал президентские законопроекты о продлении на 90 дней действия военного положения и сроков мобилизации", - сказала Фриз.Накануне Зеленский внес соответствующие законопроекты в Раду.В прошлый раз мобилизацию и военное положение на Украине продлевали в августе — до 9 ноября.В этот раз предлагается продлить такой режим с 10 ноября 2024 года до 7 февраля 2025 года.О бунтах против мобилизации на Украине - в материале Сопротивление мобилизации: 56-летний житель Ивано-Франковска избил военкома, выдававшего повестки на сайте Украина.ру.

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новости, украина, владимир зеленский, верховная рада, рада