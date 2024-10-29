Комитет Рады призывает парламент утвердить указ о продлении мобилизации — депутат - 29.10.2024 Украина.ру
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Комитет Рады призывает парламент утвердить указ о продлении мобилизации — депутат
Комитет Рады призывает парламент утвердить указ о продлении мобилизации — депутат - 29.10.2024 Украина.ру
Комитет Рады призывает парламент утвердить указ о продлении мобилизации — депутат
Парламентский комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал Верховной Раде утвердить указы Владимира Зеленского о продлении сроков общей мобилизации и военного положения. Об этом сообщила член комитета Ирина Фриз (фракция "Европейская солидарность")
2024-10-29T11:41
2024-10-29T11:41
новости
украина
владимир зеленский
верховная рада
рада
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"Комитет по нацбезопасности на своем заседании поддержал президентские законопроекты о продлении на 90 дней действия военного положения и сроков мобилизации", - сказала Фриз.Накануне Зеленский внес соответствующие законопроекты в Раду.В прошлый раз мобилизацию и военное положение на Украине продлевали в августе — до 9 ноября.В этот раз предлагается продлить такой режим с 10 ноября 2024 года до 7 февраля 2025 года.О бунтах против мобилизации на Украине - в материале Сопротивление мобилизации: 56-летний житель Ивано-Франковска избил военкома, выдававшего повестки на сайте Украина.ру.
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новости, украина, владимир зеленский, верховная рада, рада
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Верховная Рада, Рада

Комитет Рады призывает парламент утвердить указ о продлении мобилизации — депутат

11:41 29.10.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкЗаседание Верховной рады Украины в Киеве
Заседание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Парламентский комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал Верховной Раде утвердить указы Владимира Зеленского о продлении сроков общей мобилизации и военного положения. Об этом сообщила член комитета Ирина Фриз (фракция "Европейская солидарность")
"Комитет по нацбезопасности на своем заседании поддержал президентские законопроекты о продлении на 90 дней действия военного положения и сроков мобилизации", - сказала Фриз.
Накануне Зеленский внес соответствующие законопроекты в Раду.
В прошлый раз мобилизацию и военное положение на Украине продлевали в августе — до 9 ноября.
В этот раз предлагается продлить такой режим с 10 ноября 2024 года до 7 февраля 2025 года.
О бунтах против мобилизации на Украине - в материале Сопротивление мобилизации: 56-летний житель Ивано-Франковска избил военкома, выдававшего повестки на сайте Украина.ру.
 
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