Ищенко сравнил БРИКС и ООН и нашел много сходств. Тем временем в ООН состоят Россия и Украина
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru / Перейти в фотобанкXVI саммит БРИКС. Совместное фотографирование глав делегаций государств БРИКС
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Нужно определиться с назначением БРИКС и установить стандарты, по которым страны могут в него вступать, иначе это объединение станет второй ООН
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.
Он начал с того, что объединение БРИКС возникло как пятерка стран с наиболее динамично развивающейся экономикой. По его словам, это очень неустойчивое определение, потому что сегодня экономика развивается динамично, а завтра может стагнировать. Опираясь на это, можно принять в БРИКС весь мир, заметил эксперт.
"Но тогда это будет вторая ООН. Пока что я вижу другой принцип объединения: государства, которые хотят использовать возможности России и Китая в противостоянии с Западом, для того, чтобы на растяжке между двумя противостоящими блоками решать свои проблемы", — рассказал о своем видение Ищенко.
Он задался вопросом, нужно ли этим государствам помогать. Ищенко напомнил, что некоторые из этих стран не собираются разрывать отношения с Западом или выходить из западных блоков.
В ООН состоят Россия и Украина, между которыми идут боевые действия, КНДР и Южная Корея, между которыми состояние войны не прекратилось", — поделился рассуждениями Ищенко.
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Все ищут прагматичных отношений, но даже если мы хотим быть друзьями и братьями, то в своем понимании, подчеркнул эксперт. И мы это понимание, не стесняясь, навязываем окружающему миру, заключил Ищенко.
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