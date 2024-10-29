Ищенко сравнил БРИКС и ООН и нашел много сходств. Тем временем в ООН состоят Россия и Украина - 29.10.2024 Украина.ру
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Ищенко сравнил БРИКС и ООН и нашел много сходств. Тем временем в ООН состоят Россия и Украина
Ищенко сравнил БРИКС и ООН и нашел много сходств. Тем временем в ООН состоят Россия и Украина - 29.10.2024 Украина.ру
Ищенко сравнил БРИКС и ООН и нашел много сходств. Тем временем в ООН состоят Россия и Украина
Нужно определиться с назначением БРИКС и установить стандарты, по которым страны могут в него вступать, иначе это объединение станет второй ООН
2024-10-29T04:00
2024-10-29T04:00
новости
россия
украина
китай
оон
нато
брикс
ростислав ищенко
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.Он начал с того, что объединение БРИКС возникло как пятерка стран с наиболее динамично развивающейся экономикой. По его словам, это очень неустойчивое определение, потому что сегодня экономика развивается динамично, а завтра может стагнировать. Опираясь на это, можно принять в БРИКС весь мир, заметил эксперт.Он задался вопросом, нужно ли этим государствам помогать. Ищенко напомнил, что некоторые из этих стран не собираются разрывать отношения с Западом или выходить из западных блоков."Например, Турция хочет в БРИКС, но состоит в НАТО. Соответственно, в БРИКС могут состоять Турция, член НАТО, и Иран, который с НАТО чуть ли не воюет. Но тогда давайте определимся, что такое БРИКС?В ООН состоят Россия и Украина, между которыми идут боевые действия, КНДР и Южная Корея, между которыми состояние войны не прекратилось", — поделился рассуждениями Ищенко.Все ищут прагматичных отношений, но даже если мы хотим быть друзьями и братьями, то в своем понимании, подчеркнул эксперт. И мы это понимание, не стесняясь, навязываем окружающему миру, заключил Ищенко.Итоги БРИКС — в материале "Настоящая инклюзивность". Киселев о результатах саммита БРИКСПолный текст интервью — Ростислав Ищенко: О том, почему Китай не шлет войска против Украины и что такое на самом деле БРИКС
https://ukraina.ru/20241027/1058359029.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, россия, украина, китай, оон, нато, брикс, ростислав ищенко, детали
Новости, Россия, Украина, Китай, ООН, НАТО, БРИКС, Ростислав Ищенко, детали

Ищенко сравнил БРИКС и ООН и нашел много сходств. Тем временем в ООН состоят Россия и Украина

04:00 29.10.2024
 
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru / Перейти в фотобанкXVI саммит БРИКС. Совместное фотографирование глав делегаций государств БРИКС
XVI саммит БРИКС. Совместное фотографирование глав делегаций государств БРИКС
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Нужно определиться с назначением БРИКС и установить стандарты, по которым страны могут в него вступать, иначе это объединение станет второй ООН
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.
Он начал с того, что объединение БРИКС возникло как пятерка стран с наиболее динамично развивающейся экономикой. По его словам, это очень неустойчивое определение, потому что сегодня экономика развивается динамично, а завтра может стагнировать. Опираясь на это, можно принять в БРИКС весь мир, заметил эксперт.
"Но тогда это будет вторая ООН. Пока что я вижу другой принцип объединения: государства, которые хотят использовать возможности России и Китая в противостоянии с Западом, для того, чтобы на растяжке между двумя противостоящими блоками решать свои проблемы", — рассказал о своем видение Ищенко.
Он задался вопросом, нужно ли этим государствам помогать. Ищенко напомнил, что некоторые из этих стран не собираются разрывать отношения с Западом или выходить из западных блоков.
"Например, Турция хочет в БРИКС, но состоит в НАТО. Соответственно, в БРИКС могут состоять Турция, член НАТО, и Иран, который с НАТО чуть ли не воюет. Но тогда давайте определимся, что такое БРИКС?
В ООН состоят Россия и Украина, между которыми идут боевые действия, КНДР и Южная Корея, между которыми состояние войны не прекратилось", — поделился рассуждениями Ищенко.
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Все ищут прагматичных отношений, но даже если мы хотим быть друзьями и братьями, то в своем понимании, подчеркнул эксперт. И мы это понимание, не стесняясь, навязываем окружающему миру, заключил Ищенко.
Итоги БРИКС — в материале "Настоящая инклюзивность". Киселев о результатах саммита БРИКС
Полный текст интервью — Ростислав Ищенко: О том, почему Китай не шлет войска против Украины и что такое на самом деле БРИКС
 
НовостиРоссияУкраинаКитайООННАТОБРИКСРостислав Ищенкодетали
 
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