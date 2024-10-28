Самый мирный президент США? Западные СМИ раскрыли, что Трамп сделает с Украиной
Дональд Трамп
Политика действующего президента США Джо Байдена "неоправданно враждебна и очень опасна", а его тандем с кандидатом в американские лидеры Камалой Харрис "подрывает глобальное сдерживание крупных конфликтов в сердце Европы и горячими точками на Ближнем Востоке"
При этом экс-глава Белого дома Дональд Трамп претендует на звание "самого эффективного президента США с точки зрения внешней политики после окончания холодной войны”. Такое мнение озвучил ряд американских и британских изданий.
В частности, указывается, что внешняя политика Трампа предусматривала активно критикуемое, но более честное распределение расходов в рамках НАТО. Также во время его правления Вашингтон вывел большую часть войск из Ирака и Афганистана, и что самое невообразимое для американской политики - Трамп не затеял ни одной новой войны, в отличие от своих предшественников.
“Все решают конкретные результаты и относительный мир и процветание, царившие во время первого срока Трампа, могут сделать его самым эффективным президентом США с точки зрения внешней политики после окончания холодной войны", - уточнил журнал Foreign Policy.
26 сентября, 11:27"Украины больше нет": Трамп обвинил Зеленского в нежелании вовремя "немного сдаться"Выступая на очередном предвыборном митинге, кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что "Украины больше нет", а виной тому оказалось нежелание Владимира Зеленского в 2022 году заключить "плохую сделку" и давление со стороны президента и вице-президента Джо Байдена и Камалы Харрис
Американский журнал The American Conservative подчеркивает: Трамп ясно дал понять, что главной задачей своего второго президентского срока он считает завершение конфликта на Украине, это значит, что как минимум он "не станет накачивать Киев оружием и деньгами ради мясорубки, которая не приносит никаких положительных результатов".
"Неважно, есть ли у него "особые отношения" с президентом РФ Владимиром Путиным или нет, но Трамп радикально сменит нынешний курс, перейдя к дипломатии с Россией. У России нет причин покидать поле боя с пустыми руками, и Украине придется уступить территорию. Сегодня никто не возьмется оценивать потери обеих сторон в людях и долларах, но цена оказалась весьма существенной и, таким образом, освободившись от националистической порнографии администрации Байдена о “свободном народе Украины”, сделку в том или ином виде заключить наверняка удастся", - говорится в материале журнала.
А вот британское издание Financial Times уточняет, что в случае возвращения в Белый дом Трамп "заморозит" конфликт на Украине с помощью создания автономных и демилитаризованных зон по обе стороны границы, но без вступления Украины в НАТО. При этом роль гарантов, то есть надзирателей и спонсоров будет отведена Европе, тогда как вовлеченность США и НАТО окажется минимальной.
Журналисты Financial Times уточняют, что такой подход вызывает опасения у европейских союзников, поскольку отстранение США может ослабить позиции НАТО, а это, в свою очередь, чревато расколом в ЕС.
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