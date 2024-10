https://ukraina.ru/20241028/1058418848.html

Самый мирный президент США? Западные СМИ раскрыли, что Трамп сделает с Украиной

Политика действующего президента США Джо Байдена "неоправданно враждебна и очень опасна", а его тандем с кандидатом в американские лидеры Камалой Харрис "подрывает глобальное сдерживание крупных конфликтов в сердце Европы и горячими точками на Ближнем Востоке"

При этом экс-глава Белого дома Дональд Трамп претендует на звание "самого эффективного президента США с точки зрения внешней политики после окончания холодной войны”. Такое мнение озвучил ряд американских и британских изданий.В частности, указывается, что внешняя политика Трампа предусматривала активно критикуемое, но более честное распределение расходов в рамках НАТО. Также во время его правления Вашингтон вывел большую часть войск из Ирака и Афганистана, и что самое невообразимое для американской политики - Трамп не затеял ни одной новой войны, в отличие от своих предшественников.“Все решают конкретные результаты и относительный мир и процветание, царившие во время первого срока Трампа, могут сделать его самым эффективным президентом США с точки зрения внешней политики после окончания холодной войны", - уточнил журнал Foreign Policy.Американский журнал The American Conservative подчеркивает: Трамп ясно дал понять, что главной задачей своего второго президентского срока он считает завершение конфликта на Украине, это значит, что как минимум он "не станет накачивать Киев оружием и деньгами ради мясорубки, которая не приносит никаких положительных результатов"."Неважно, есть ли у него "особые отношения" с президентом РФ Владимиром Путиным или нет, но Трамп радикально сменит нынешний курс, перейдя к дипломатии с Россией. У России нет причин покидать поле боя с пустыми руками, и Украине придется уступить территорию. Сегодня никто не возьмется оценивать потери обеих сторон в людях и долларах, но цена оказалась весьма существенной и, таким образом, освободившись от националистической порнографии администрации Байдена о “свободном народе Украины”, сделку в том или ином виде заключить наверняка удастся", - говорится в материале журнала.А вот британское издание Financial Times уточняет, что в случае возвращения в Белый дом Трамп "заморозит" конфликт на Украине с помощью создания автономных и демилитаризованных зон по обе стороны границы, но без вступления Украины в НАТО. При этом роль гарантов, то есть надзирателей и спонсоров будет отведена Европе, тогда как вовлеченность США и НАТО окажется минимальной.Журналисты Financial Times уточняют, что такой подход вызывает опасения у европейских союзников, поскольку отстранение США может ослабить позиции НАТО, а это, в свою очередь, чревато расколом в ЕС.Издания также отмечают, что сторонники Трампа, как и он сам, считают, что США должны сосредоточиться на Китае, чтобы перевести отношения с Пекином в плоскость "конкуренции почти равных противников, вместо того, чтобы загонять ее в рамки третьей мировой".Другие темы: Опаснее любых других движений ВС РФ: "Страна.ua" о том, чем обернется для ВСУ потеря Селидово и Горняка.

