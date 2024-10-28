Самый мирный президент США? Западные СМИ раскрыли, что Трамп сделает с Украиной - 28.10.2024 Украина.ру
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Самый мирный президент США? Западные СМИ раскрыли, что Трамп сделает с Украиной
Самый мирный президент США? Западные СМИ раскрыли, что Трамп сделает с Украиной - 28.10.2024 Украина.ру
Самый мирный президент США? Западные СМИ раскрыли, что Трамп сделает с Украиной
Политика действующего президента США Джо Байдена "неоправданно враждебна и очень опасна", а его тандем с кандидатом в американские лидеры Камалой Харрис "подрывает глобальное сдерживание крупных конфликтов в сердце Европы и горячими точками на Ближнем Востоке"
2024-10-28T14:33
2024-10-28T14:33
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При этом экс-глава Белого дома Дональд Трамп претендует на звание "самого эффективного президента США с точки зрения внешней политики после окончания холодной войны”. Такое мнение озвучил ряд американских и британских изданий.В частности, указывается, что внешняя политика Трампа предусматривала активно критикуемое, но более честное распределение расходов в рамках НАТО. Также во время его правления Вашингтон вывел большую часть войск из Ирака и Афганистана, и что самое невообразимое для американской политики - Трамп не затеял ни одной новой войны, в отличие от своих предшественников.“Все решают конкретные результаты и относительный мир и процветание, царившие во время первого срока Трампа, могут сделать его самым эффективным президентом США с точки зрения внешней политики после окончания холодной войны", - уточнил журнал Foreign Policy.Американский журнал The American Conservative подчеркивает: Трамп ясно дал понять, что главной задачей своего второго президентского срока он считает завершение конфликта на Украине, это значит, что как минимум он "не станет накачивать Киев оружием и деньгами ради мясорубки, которая не приносит никаких положительных результатов"."Неважно, есть ли у него "особые отношения" с президентом РФ Владимиром Путиным или нет, но Трамп радикально сменит нынешний курс, перейдя к дипломатии с Россией. У России нет причин покидать поле боя с пустыми руками, и Украине придется уступить территорию. Сегодня никто не возьмется оценивать потери обеих сторон в людях и долларах, но цена оказалась весьма существенной и, таким образом, освободившись от националистической порнографии администрации Байдена о “свободном народе Украины”, сделку в том или ином виде заключить наверняка удастся", - говорится в материале журнала.А вот британское издание Financial Times уточняет, что в случае возвращения в Белый дом Трамп "заморозит" конфликт на Украине с помощью создания автономных и демилитаризованных зон по обе стороны границы, но без вступления Украины в НАТО. При этом роль гарантов, то есть надзирателей и спонсоров будет отведена Европе, тогда как вовлеченность США и НАТО окажется минимальной.Журналисты Financial Times уточняют, что такой подход вызывает опасения у европейских союзников, поскольку отстранение США может ослабить позиции НАТО, а это, в свою очередь, чревато расколом в ЕС.Издания также отмечают, что сторонники Трампа, как и он сам, считают, что США должны сосредоточиться на Китае, чтобы перевести отношения с Пекином в плоскость "конкуренции почти равных противников, вместо того, чтобы загонять ее в рамки третьей мировой".Другие темы: Опаснее любых других движений ВС РФ: "Страна.ua" о том, чем обернется для ВСУ потеря Селидово и Горняка.
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новости, сша, украина, россия, дональд трамп, джо байден, камала харрис, нато, financial times, ес
Новости, США, Украина, Россия, Дональд Трамп, Джо Байден, Камала Харрис, НАТО, Financial Times, ЕС

Самый мирный президент США? Западные СМИ раскрыли, что Трамп сделает с Украиной

14:33 28.10.2024
 
Дональд Трамп
Дональд Трамп
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Политика действующего президента США Джо Байдена "неоправданно враждебна и очень опасна", а его тандем с кандидатом в американские лидеры Камалой Харрис "подрывает глобальное сдерживание крупных конфликтов в сердце Европы и горячими точками на Ближнем Востоке"
При этом экс-глава Белого дома Дональд Трамп претендует на звание "самого эффективного президента США с точки зрения внешней политики после окончания холодной войны”. Такое мнение озвучил ряд американских и британских изданий.
В частности, указывается, что внешняя политика Трампа предусматривала активно критикуемое, но более честное распределение расходов в рамках НАТО. Также во время его правления Вашингтон вывел большую часть войск из Ирака и Афганистана, и что самое невообразимое для американской политики - Трамп не затеял ни одной новой войны, в отличие от своих предшественников.
“Все решают конкретные результаты и относительный мир и процветание, царившие во время первого срока Трампа, могут сделать его самым эффективным президентом США с точки зрения внешней политики после окончания холодной войны", - уточнил журнал Foreign Policy.
Зеленский Трамп
26 сентября, 11:27
"Украины больше нет": Трамп обвинил Зеленского в нежелании вовремя "немного сдаться"Выступая на очередном предвыборном митинге, кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что "Украины больше нет", а виной тому оказалось нежелание Владимира Зеленского в 2022 году заключить "плохую сделку" и давление со стороны президента и вице-президента Джо Байдена и Камалы Харрис
Американский журнал The American Conservative подчеркивает: Трамп ясно дал понять, что главной задачей своего второго президентского срока он считает завершение конфликта на Украине, это значит, что как минимум он "не станет накачивать Киев оружием и деньгами ради мясорубки, которая не приносит никаких положительных результатов".
"Неважно, есть ли у него "особые отношения" с президентом РФ Владимиром Путиным или нет, но Трамп радикально сменит нынешний курс, перейдя к дипломатии с Россией. У России нет причин покидать поле боя с пустыми руками, и Украине придется уступить территорию. Сегодня никто не возьмется оценивать потери обеих сторон в людях и долларах, но цена оказалась весьма существенной и, таким образом, освободившись от националистической порнографии администрации Байдена о “свободном народе Украины”, сделку в том или ином виде заключить наверняка удастся", - говорится в материале журнала.
А вот британское издание Financial Times уточняет, что в случае возвращения в Белый дом Трамп "заморозит" конфликт на Украине с помощью создания автономных и демилитаризованных зон по обе стороны границы, но без вступления Украины в НАТО. При этом роль гарантов, то есть надзирателей и спонсоров будет отведена Европе, тогда как вовлеченность США и НАТО окажется минимальной.
Журналисты Financial Times уточняют, что такой подход вызывает опасения у европейских союзников, поскольку отстранение США может ослабить позиции НАТО, а это, в свою очередь, чревато расколом в ЕС.
Издания также отмечают, что сторонники Трампа, как и он сам, считают, что США должны сосредоточиться на Китае, чтобы перевести отношения с Пекином в плоскость "конкуренции почти равных противников, вместо того, чтобы загонять ее в рамки третьей мировой".
21 октября, 14:23
"Он гладок, как шелк": Медведев рассказал о Трампе, пригрозившем ПутинуКандидат в президенты США Дональд Трамп не мог в приватной беседе заявить российскому лидеру, что ударит по Москве, потому что прекрасно отдает себе отчет в том, что за этим последует. Об этом в соцсети Х на английском языке написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев
Другие темы: Опаснее любых других движений ВС РФ: "Страна.ua" о том, чем обернется для ВСУ потеря Селидово и Горняка.
 
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