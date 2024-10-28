https://ukraina.ru/20241028/1058415121.html

Опаснее любых других движений ВС РФ: "Страна.ua" о том, чем обернется для ВСУ потеря Селидово и Горняка

Опаснее любых других движений ВС РФ: "Страна.ua" о том, чем обернется для ВСУ потеря Селидово и Горняка - 28.10.2024 Украина.ру

Опаснее любых других движений ВС РФ: "Страна.ua" о том, чем обернется для ВСУ потеря Селидово и Горняка

На выходных российские военные фактически взяли Селидово и Горняк в Донецкой Народной Республике (ДНР). Официально это пока не подтверждено, но СМИ с обеих сторон "уже пишут об этом как о свершившемся факте", а значит, пора понять чем это грозит ВСУ, констатировали журналисты украинского издания "Страна.ua"

2024-10-28T12:21

2024-10-28T12:21

2024-10-28T12:21

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Также издание отмечает, что Горняк, находящийся на господствующих высотах, прикрывал пространство к северу от Кураховского водохранилища. Его потеря сводит к нулю шансы на удержание Украиной этой территории и северных подступов к Курахово. Контроль же над Селидово, отмечают украинские журналисты, позволяет ВС РФ начать наступление широким фронтом в направлении к западу от Кураховского водохранилища - к населенному пункту под названием Константинополь. Он - на пути важной транспортной развязки ВСУ в Запорожскую область.Издание также отмечает, что одновременно к этим же населенным пунктам с юга сейчас прорывается вторая группировка россиян, которая только за минувшие выходные вклинилась в оборону ВСУ на семь километров, закрепившись в районе Шахтерского и Новоукраинки.ВС РФ активно продвигаются сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни только в ДНР они освободили Угледар, Григоровку, Острое, Украинск, Мариновку, Нелеповку, Крутой Яр, Золотую Ниву, Зоряное Первое, Островское, Красный Яр, Максимильяновку, Александрополь, Серебрянку и Николаевку.Также российские военные взяли под контроль населенные пункты Макеевка, Верхнекаменское и Невское в Луганской Народной Республике, Вишневое в Харьковской и Левадное в Запорожской области.Также появлялась информация о том, что ВС РФ контролируют порядка двух третей Дзержинска (Торецка) и прорвали оборону Часова Яра.Еще по теме: Цели российского наступления на 2025 год: освобождение части Днепропетровской и Харьковской областей.

https://ukraina.ru/20241028/1058413866.html

https://ukraina.ru/20241028/1058410089.html

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