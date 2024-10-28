Опаснее любых других движений ВС РФ: "Страна.ua" о том, чем обернется для ВСУ потеря Селидово и Горняка
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота артиллерийского расчета САУ "Пион" группировки войск "Запад"
На выходных российские военные фактически взяли Селидово и Горняк в Донецкой Народной Республике (ДНР). Официально это пока не подтверждено, но СМИ с обеих сторон "уже пишут об этом как о свершившемся факте", а значит, пора понять чем это грозит ВСУ, констатировали журналисты украинского издания "Страна.ua"
"Оба населенных пункта приближают россиян к ключевой цели их операций в этом районе - к обходу с запада города Курахово, который является важнейшим центром обороны ВСУ, на котором держится фронт к юго-западу от Донецка", - отмечается в публикации "Страны".
Также издание отмечает, что Горняк, находящийся на господствующих высотах, прикрывал пространство к северу от Кураховского водохранилища. Его потеря сводит к нулю шансы на удержание Украиной этой территории и северных подступов к Курахово.
Контроль же над Селидово, отмечают украинские журналисты, позволяет ВС РФ начать наступление широким фронтом в направлении к западу от Кураховского водохранилища - к населенному пункту под названием Константинополь. Он - на пути важной транспортной развязки ВСУ в Запорожскую область.
Издание также отмечает, что одновременно к этим же населенным пунктам с юга сейчас прорывается вторая группировка россиян, которая только за минувшие выходные вклинилась в оборону ВСУ на семь километров, закрепившись в районе Шахтерского и Новоукраинки.
"Также взятие Седидово открывает возможность россиянам нанести удар на запад к границе с Днепропетровской областью (до которой 35 километров по прямой). При этом обходя с юга крупные города вроде Покровска и Павлограда. Продвижение россиян к Запорожью и Днепру (на них держится логистика всего южного фронта ВСУ, а также через них лежит дорога на правый берег Днепра) многократно опаснее для Украины любых движений армии РФ на Донбассе", - резюмирует "Страна".
10:28Осталось дождаться заявления Минобороны: Пушилин рассказал, что происходит в Селидово и ГорнякеРоссийские военные ведут дозачистку от ВСУ городов Селидово и Горняк в Донецкой Народной Республике (ДНР), где у противника были оборудованы серьезные укрепления. Об этом 28 октября в эфире телеканала "Россия 24" сообщил глава региона Денис Пушилин
ВС РФ активно продвигаются сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни только в ДНР они освободили Угледар, Григоровку, Острое, Украинск, Мариновку, Нелеповку, Крутой Яр, Золотую Ниву, Зоряное Первое, Островское, Красный Яр, Максимильяновку, Александрополь, Серебрянку и Николаевку.
Также российские военные взяли под контроль населенные пункты Макеевка, Верхнекаменское и Невское в Луганской Народной Республике, Вишневое в Харьковской и Левадное в Запорожской области.
Также появлялась информация о том, что ВС РФ контролируют порядка двух третей Дзержинска (Торецка) и прорвали оборону Часова Яра.