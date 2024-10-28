Опаснее любых других движений ВС РФ: "Страна.ua" о том, чем обернется для ВСУ потеря Селидово и Горняка - 28.10.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241028/1058415121.html
Опаснее любых других движений ВС РФ: "Страна.ua" о том, чем обернется для ВСУ потеря Селидово и Горняка
Опаснее любых других движений ВС РФ: "Страна.ua" о том, чем обернется для ВСУ потеря Селидово и Горняка - 28.10.2024 Украина.ру
Опаснее любых других движений ВС РФ: "Страна.ua" о том, чем обернется для ВСУ потеря Селидово и Горняка
На выходных российские военные фактически взяли Селидово и Горняк в Донецкой Народной Республике (ДНР). Официально это пока не подтверждено, но СМИ с обеих сторон "уже пишут об этом как о свершившемся факте", а значит, пора понять чем это грозит ВСУ, констатировали журналисты украинского издания "Страна.ua"
2024-10-28T12:21
2024-10-28T12:21
новости
россия
селидово
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вс рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/1b/1057064496_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_29a602ff8410008cab3bd85d82e646b4.jpg
Также издание отмечает, что Горняк, находящийся на господствующих высотах, прикрывал пространство к северу от Кураховского водохранилища. Его потеря сводит к нулю шансы на удержание Украиной этой территории и северных подступов к Курахово. Контроль же над Селидово, отмечают украинские журналисты, позволяет ВС РФ начать наступление широким фронтом в направлении к западу от Кураховского водохранилища - к населенному пункту под названием Константинополь. Он - на пути важной транспортной развязки ВСУ в Запорожскую область.Издание также отмечает, что одновременно к этим же населенным пунктам с юга сейчас прорывается вторая группировка россиян, которая только за минувшие выходные вклинилась в оборону ВСУ на семь километров, закрепившись в районе Шахтерского и Новоукраинки.ВС РФ активно продвигаются сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни только в ДНР они освободили Угледар, Григоровку, Острое, Украинск, Мариновку, Нелеповку, Крутой Яр, Золотую Ниву, Зоряное Первое, Островское, Красный Яр, Максимильяновку, Александрополь, Серебрянку и Николаевку.Также российские военные взяли под контроль населенные пункты Макеевка, Верхнекаменское и Невское в Луганской Народной Республике, Вишневое в Харьковской и Левадное в Запорожской области.Также появлялась информация о том, что ВС РФ контролируют порядка двух третей Дзержинска (Торецка) и прорвали оборону Часова Яра.Еще по теме: Цели российского наступления на 2025 год: освобождение части Днепропетровской и Харьковской областей.
https://ukraina.ru/20241028/1058413866.html
https://ukraina.ru/20241028/1058410089.html
россия
селидово
донецкая народная республика
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/1b/1057064496_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_677b20caf0f38cc3b0f877573dea033c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, селидово, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вс рф
Новости, Россия, Селидово, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, ВС РФ

Опаснее любых других движений ВС РФ: "Страна.ua" о том, чем обернется для ВСУ потеря Селидово и Горняка

12:21 28.10.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота артиллерийского расчета САУ "Пион" группировки войск "Запад"
Работа артиллерийского расчета САУ Пион группировки войск Запад - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
На выходных российские военные фактически взяли Селидово и Горняк в Донецкой Народной Республике (ДНР). Официально это пока не подтверждено, но СМИ с обеих сторон "уже пишут об этом как о свершившемся факте", а значит, пора понять чем это грозит ВСУ, констатировали журналисты украинского издания "Страна.ua"
"Оба населенных пункта приближают россиян к ключевой цели их операций в этом районе - к обходу с запада города Курахово, который является важнейшим центром обороны ВСУ, на котором держится фронт к юго-западу от Донецка", - отмечается в публикации "Страны".
Боевая работа РСЗО Ураган ЦВО на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
11:58
ВС РФ подходят к Курахово - советник ПушилинаСелидово практически зачищено, тем временем российские военные подходят к Курахово. Об этом 28 октября в эфире "Соловьев Live" заявил советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский
Также издание отмечает, что Горняк, находящийся на господствующих высотах, прикрывал пространство к северу от Кураховского водохранилища. Его потеря сводит к нулю шансы на удержание Украиной этой территории и северных подступов к Курахово.
Контроль же над Селидово, отмечают украинские журналисты, позволяет ВС РФ начать наступление широким фронтом в направлении к западу от Кураховского водохранилища - к населенному пункту под названием Константинополь. Он - на пути важной транспортной развязки ВСУ в Запорожскую область.
Издание также отмечает, что одновременно к этим же населенным пунктам с юга сейчас прорывается вторая группировка россиян, которая только за минувшие выходные вклинилась в оборону ВСУ на семь километров, закрепившись в районе Шахтерского и Новоукраинки.
"Также взятие Седидово открывает возможность россиянам нанести удар на запад к границе с Днепропетровской областью (до которой 35 километров по прямой). При этом обходя с юга крупные города вроде Покровска и Павлограда. Продвижение россиян к Запорожью и Днепру (на них держится логистика всего южного фронта ВСУ, а также через них лежит дорога на правый берег Днепра) многократно опаснее для Украины любых движений армии РФ на Донбассе", - резюмирует "Страна".
Боевая работа расчета миномета Тюльпан в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
10:28
Осталось дождаться заявления Минобороны: Пушилин рассказал, что происходит в Селидово и ГорнякеРоссийские военные ведут дозачистку от ВСУ городов Селидово и Горняк в Донецкой Народной Республике (ДНР), где у противника были оборудованы серьезные укрепления. Об этом 28 октября в эфире телеканала "Россия 24" сообщил глава региона Денис Пушилин
ВС РФ активно продвигаются сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни только в ДНР они освободили Угледар, Григоровку, Острое, Украинск, Мариновку, Нелеповку, Крутой Яр, Золотую Ниву, Зоряное Первое, Островское, Красный Яр, Максимильяновку, Александрополь, Серебрянку и Николаевку.
Также российские военные взяли под контроль населенные пункты Макеевка, Верхнекаменское и Невское в Луганской Народной Республике, Вишневое в Харьковской и Левадное в Запорожской области.
Также появлялась информация о том, что ВС РФ контролируют порядка двух третей Дзержинска (Торецка) и прорвали оборону Часова Яра.
Еще по теме: Цели российского наступления на 2025 год: освобождение части Днепропетровской и Харьковской областей.
 
НовостиРоссияСелидовоДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВС РФ
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:29Во Владивостоке открыли стену памяти лётчиков СВО
12:21Опаснее любых других движений ВС РФ: "Страна.ua" о том, чем обернется для ВСУ потеря Селидово и Горняка
12:21Зеленский попытался надавить на Моди, чтобы тот вредил России
12:04Канада оправила для ВСУ первый десяток медицинских "Супер Бизонов"
12:00Всё для Трампа, всё для победы. Почему снова заговорила Мелания
11:58ВС РФ подходят к Курахово - советник Пушилина
11:53"Главный приоритет – евроинтеграция, ждем перезагрузки отношений с ЕС" –правящая партия Грузии
11:51Воевал в Абхазии и Осетии, но навсегда остался на Украине: СМИ сообщили о ликвидации наемника из Грузии
11:48Украина будет свободна. Как это случилось и 80 лет назад в Великой Отечественной войне
11:45Южная Корея и США объединятся против помощи России со стороны КНДР
11:32Цитаты недели: Что говорят об Украине на Западе и в самой Украине. "Страна официантов и проституток"
10:54На границе с Украиной всё спокойно, заявили в Минобороны Белоруссии
10:53Продукты, одежда и осенняя маскировка: Сахалин передал на СВО 20 тонн гумгруза
10:43Генерала Оглоблина обвинили в получении взятки при исполнении гособоронзаказа
10:28Осталось дождаться заявления Минобороны: Пушилин рассказал, что происходит в Селидово и Горняке
10:28До следующего дня рождения: Путин продлил Бастрыкину срок федеральной госслужбы
10:23Чем ближе Анкара к Москве, тем чаще теракты в Турции: Шишкин о провокациях от Украины и не только
09:58"Толпа кричала и аплодировала ей": Мелания Трамп включилась в предвыборные митинги
09:57США могут только мешать другим нациям - отец Ассанжа
09:48Атака на спиртзаводы. Главное на Украине на утро 28 октября
Лента новостейМолния