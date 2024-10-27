https://ukraina.ru/20241027/1058396264.html

Россия стала крышей. Украинские эксперты о саммите БРИКС и о том, почему в Киеве заняты сносом памятников

Россия стала крышей. Украинские эксперты о саммите БРИКС и о том, почему в Киеве заняты сносом памятников - 27.10.2024 Украина.ру

Россия стала крышей. Украинские эксперты о саммите БРИКС и о том, почему в Киеве заняты сносом памятников

В украинском экспертном сообществе думают над тем, долго ли длиться войне, поможет ли мобилизации уход на фронт всех бывших министров, и почему Зеленскому пора задуматься над своим будущим

2024-10-27T11:13

2024-10-27T11:13

2024-10-27T11:13

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владимир омелян

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Нынешний украинский лидер уже не нужен Западу, ситуация изменилась, его "сливают", считает покинувший страну украинский дипломат, политолог-международник Андрей Телиженко.Он в интервью журналисту Александру Шелесту* отметил, что "мир меняется, тенденции меняются, все понимают, что уже скоро эта война закончится".Вопрос, по его словам, в том, как именно эта война закончится и - "в этом окончании сколько останется Украины и останется ли вообще?".Зеленский продолжает продвигать свои инициативы, поскольку желает сохраниться во власти, но "мир уже знает, кто такой Зеленский, к нему не прислушиваются ни РФ, ни США, которые им управляют", подчеркнул Телиженко. По его мнению, Запад "сливает" Зеленского, создаёт предпосылки, чтобы его "съели" внутри Украины, поменяли власть.Эксперт напомнил, что Запад уже делал так на Украине в 2004-м и в 2014-м, предположив, что на этот раз "это будет более жёстко, потому что у людей в руках оружие".Обсуждают итоги состоявшегося в Казани саммита БРИКС и возможное влияние этого события на дальнейшее развитие событий на Украине и не только.Владимира Путина можно поздравить, саммит показал, что никакой изоляции России нет, ведь там присутствовали крупнейшие страны, представляющие более половины населения Земного шара, считает украинский политтехнолог Андрей Золотарёв.По его мнению, высказанному в эфире канала "Черный лебедь", это демонстрирует, что Россия — не страна-изгой, что "нет противостояния между двумя государствами, Россией и США, а есть противостояние между Глобальным Югом и коллективным Западом"."(Путину — Ред.) важно было продемонстрировать, воочию показать, что изоляции нет, и есть мир уже многополярный, нет глобальной гегемонии. Это ему удалось", - констатировал политтехнолог."Саммит БРИКС принял резолюцию, в которой призвал к завершению войны между Россией и Украиной "путем диалога и дипломатии". Напоминаю, что 8 апреля 2022 года Жозеп Боррель написал, что "Эта война должна быть выиграна на поле боя". В этом - принципиальная разница между позициями Глобального Запада и Глобального Юга. Все остальное — детали", - отметил в своем блоге известный украинский политолог Кость Бондаренко.Эту разницу в подходах замечают многие."Все мечты о демократии - это хорошо, но реальное влияние - это влияние силой. Кстати, мировое влияние США тоже на армии строится. И только Россия может уничтожить любую страну на планете. В том числе США.Понимая это, остальные страны, которые не хотят попасть под деструктивное влияние нынешних США, подтягиваются к России. Саммит BRICS этому доказательство", - написала в своем телеграм-канале покинувшая страну украинская журналистка и телеведущая Диана Панченко.По её словам, "Россия со своим ядерным оружием для многих выступает "крышей", в принципиальных местах Россия в открытую может противостоять интересам США - как это произошло на Украине".А что сейчас происходит на Украине? Офис Зеленского "вынужден смещать акценты с провалов на фронте/экономике/тотальной мобилизации в стране на языковые/религиозные/культурные вопросы", - пишет телеграм-канал "Резидент" со ссылкой на свой источник в ОП."С этим связаны процессы переименования улиц/снос памятников, захваты храмов УПЦ, а теперь и наступательная украинизация, которую объявил (уполномоченный по защите госязыка на Украине — Ред.) Тарас Кремень. Необходимо заполнить информационное пространство искусственно созданными скандальными треками, чтобы украинцы меньше обсуждали реальные вопросы, а концентрировались на культурном треке", - утверждают авторы канала.Что до реальных проблем, то в ВСУ по-прежнему ощущается нехватка в новобранцах. Интересный способ агитации придумал бывший министр инфраструктуры Украины (2016-2019) Владимир Омелян, который в своё время записался в ряды ВСУ."Сейчас он проходит реабилитацию, якобы после контузии КАБом. В результате в его голове появились интересные идеи. Омелян предлагает, чтобы 50 бывших министров взяли автоматы и пошли на фронт. За ними потянутся помощники и родственники, а глядя на них, подключатся и простые люди, вдохновлённые их примером. Так можно будет решить проблему нехватки бойцов на линии фронта", - изложил проект Омеляна в своем телеграм-канале экс-депутат Верховной Рады Олег Царёв. Впрочем, по его мнению, "коллеги Омеляна, которых ещё не контузило, вряд ли поддержат идею".* Признан иноагентом в РФПодробнее о том, что происходит на Украине, в России и вокруг — в статье Павла Котова "Участвует ли КНДР в СВО, угрозы Трампа, сорванные переговоры с Киевом: пресс-конференция Путина"

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Сергей Зуев

россия, украина, сша, владимир омелян, владимир зеленский, владимир путин, брикс, вооруженные силы украины, упц, эксклюзив