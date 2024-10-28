Продукты, одежда и осенняя маскировка: Сахалин передал на СВО 20 тонн гумгруза - 28.10.2024 Украина.ру
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Продукты, одежда и осенняя маскировка: Сахалин передал на СВО 20 тонн гумгруза
Продукты, одежда и осенняя маскировка: Сахалин передал на СВО 20 тонн гумгруза - 28.10.2024 Украина.ру
Продукты, одежда и осенняя маскировка: Сахалин передал на СВО 20 тонн гумгруза
Жители Сахалина передали очередную партию необходимых вещей для бойцов в зону СВО в рамках проекта "Сопричастность". Об этом 28 октября сообщили РИА Новости со ссылкой на правительство региона
2024-10-28T10:53
2024-10-28T10:53
новости
сахалин
донбасс
гуманитарная помощь
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В сборе вновь приняли участие островные рыбопромышленные предприятия "Янтарное", "Гидрострой" и "Северный лосось". Они передали для участников спецоперации несколько тонн консервированной горбуши.Представители старшего поколения региона сплели для воюющих земляков маскировочные сети осенней коричневой раскраски. Также в партию помощи вошли комплект колес для автомобиля "КамАЗ", необходимые для артиллерийских орудий и письма от родных и близких солдат.Проект "Сопричастность" в Сахалинской области действует с 2022 года, за это время жители островного региона отправили в Донбасс более 300 тонн груза.Еще по теме: Осталось дождаться заявления Минобороны: Пушилин рассказал, что происходит в Селидово и Горняке.
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новости, сахалин, донбасс, гуманитарная помощь
Новости, Сахалин, Донбасс, гуманитарная помощь

Продукты, одежда и осенняя маскировка: Сахалин передал на СВО 20 тонн гумгруза

10:53 28.10.2024
 
Фото : Правительство Сахалинской области
Фото : Правительство Сахалинской области
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Жители Сахалина передали очередную партию необходимых вещей для бойцов в зону СВО в рамках проекта "Сопричастность". Об этом 28 октября сообщили РИА Новости со ссылкой на правительство региона
"Сахалинская область в рамках проекта "Сопричастность" продолжает вносить вклад в приближение российской победы в специальной военной операции. Жители островного региона отправили в прифронтовую зону Донбасса еще 20 тонн помощи. В очередной партии посылок – продукты долгого хранения, теплая одежда по сезону, амуниция и инвентарь, необходимые солдатам осенью", - уточнили в пресс-службе правительства.
В сборе вновь приняли участие островные рыбопромышленные предприятия "Янтарное", "Гидрострой" и "Северный лосось". Они передали для участников спецоперации несколько тонн консервированной горбуши.
Представители старшего поколения региона сплели для воюющих земляков маскировочные сети осенней коричневой раскраски. Также в партию помощи вошли комплект колес для автомобиля "КамАЗ", необходимые для артиллерийских орудий и письма от родных и близких солдат.
Проект "Сопричастность" в Сахалинской области действует с 2022 года, за это время жители островного региона отправили в Донбасс более 300 тонн груза.
© телеграм-канал BAZA
2 октября, 17:20
В Нижнем Тагиле подожгли квартиру пенсионерки, помогающей бойцам СВОВ Нижнем Тагиле неизвестные подожгли квартиру пенсионерки-волонтера фонда "Золотые руки ангела" Валентины. Женщину спасти удалось, а вот ее кошка погибла в пожаре. Об этом 2 октября сообщил телеграм-канал "База"
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