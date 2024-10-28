https://ukraina.ru/20241028/1058411279.html

Продукты, одежда и осенняя маскировка: Сахалин передал на СВО 20 тонн гумгруза

Продукты, одежда и осенняя маскировка: Сахалин передал на СВО 20 тонн гумгруза - 28.10.2024 Украина.ру

Продукты, одежда и осенняя маскировка: Сахалин передал на СВО 20 тонн гумгруза

Жители Сахалина передали очередную партию необходимых вещей для бойцов в зону СВО в рамках проекта "Сопричастность". Об этом 28 октября сообщили РИА Новости со ссылкой на правительство региона

2024-10-28T10:53

2024-10-28T10:53

2024-10-28T10:53

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В сборе вновь приняли участие островные рыбопромышленные предприятия "Янтарное", "Гидрострой" и "Северный лосось". Они передали для участников спецоперации несколько тонн консервированной горбуши.Представители старшего поколения региона сплели для воюющих земляков маскировочные сети осенней коричневой раскраски. Также в партию помощи вошли комплект колес для автомобиля "КамАЗ", необходимые для артиллерийских орудий и письма от родных и близких солдат.Проект "Сопричастность" в Сахалинской области действует с 2022 года, за это время жители островного региона отправили в Донбасс более 300 тонн груза.Еще по теме: Осталось дождаться заявления Минобороны: Пушилин рассказал, что происходит в Селидово и Горняке.

https://ukraina.ru/20241002/1057845932.html

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новости, сахалин, донбасс, гуманитарная помощь