Продукты, одежда и осенняя маскировка: Сахалин передал на СВО 20 тонн гумгруза
Фото : Правительство Сахалинской области
Жители Сахалина передали очередную партию необходимых вещей для бойцов в зону СВО в рамках проекта "Сопричастность". Об этом 28 октября сообщили РИА Новости со ссылкой на правительство региона
"Сахалинская область в рамках проекта "Сопричастность" продолжает вносить вклад в приближение российской победы в специальной военной операции. Жители островного региона отправили в прифронтовую зону Донбасса еще 20 тонн помощи. В очередной партии посылок – продукты долгого хранения, теплая одежда по сезону, амуниция и инвентарь, необходимые солдатам осенью", - уточнили в пресс-службе правительства.
В сборе вновь приняли участие островные рыбопромышленные предприятия "Янтарное", "Гидрострой" и "Северный лосось". Они передали для участников спецоперации несколько тонн консервированной горбуши.
Представители старшего поколения региона сплели для воюющих земляков маскировочные сети осенней коричневой раскраски. Также в партию помощи вошли комплект колес для автомобиля "КамАЗ", необходимые для артиллерийских орудий и письма от родных и близких солдат.
Проект "Сопричастность" в Сахалинской области действует с 2022 года, за это время жители островного региона отправили в Донбасс более 300 тонн груза.