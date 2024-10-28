https://ukraina.ru/20241028/1058407680.html

Путин победил Запад, не дав изолировать Россию — СМИ

Путин победил Запад, не дав изолировать Россию — СМИ - 28.10.2024 Украина.ру

Путин победил Запад, не дав изолировать Россию — СМИ

Президент России Владимир Путин победил, сплотив вокруг РФ много сторонников справедливого мира и новой финансовой модели. На это указала китайская газета South China Morning Post

2024-10-28T08:24

2024-10-28T08:24

2024-10-28T08:24

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В материале подчеркивается, что западные санкции, вопреки ожиданиям США, не смогли разрушить российскую экономику, как Вашингтон сделал это, например, с Венесуэлой и Кубой.Быструю реструктуризацию и подъем экономики России авторы статьи назвали необычайным явлением.Вместе с тем, они обратили внимание на то, что Запад упорствует и отказывается признать свою ошибку, которая состоит в том, что он недооценил выносливость России. РФ выдержала санкционный удар, а Путин обрел много скрытых союзников в Центральной Азии, Африке, а также среди арабских стран.Все это продемонстрировал саммит БРИКС, говорится в материале. Его посетили делегации из 32 стран. Кроме того, на минувшей неделе российская армия провела военные морские учения совместно с вооруженными силами Ирана и Омана.Подробнее о саммите - в материале Пощёчина западным СМИ и обиженный вой с болот: Гаспарян об Украине, России, Прибалтике и БРИКС на сайте Украина.ру.

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новости, россия, владимир путин, запад, украина, брикс