https://ukraina.ru/20241028/1058407680.html
Путин победил Запад, не дав изолировать Россию — СМИ
Путин победил Запад, не дав изолировать Россию — СМИ - 28.10.2024 Украина.ру
Путин победил Запад, не дав изолировать Россию — СМИ
Президент России Владимир Путин победил, сплотив вокруг РФ много сторонников справедливого мира и новой финансовой модели. На это указала китайская газета South China Morning Post
2024-10-28T08:24
2024-10-28T08:24
2024-10-28T08:24
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В материале подчеркивается, что западные санкции, вопреки ожиданиям США, не смогли разрушить российскую экономику, как Вашингтон сделал это, например, с Венесуэлой и Кубой.Быструю реструктуризацию и подъем экономики России авторы статьи назвали необычайным явлением.Вместе с тем, они обратили внимание на то, что Запад упорствует и отказывается признать свою ошибку, которая состоит в том, что он недооценил выносливость России. РФ выдержала санкционный удар, а Путин обрел много скрытых союзников в Центральной Азии, Африке, а также среди арабских стран.Все это продемонстрировал саммит БРИКС, говорится в материале. Его посетили делегации из 32 стран. Кроме того, на минувшей неделе российская армия провела военные морские учения совместно с вооруженными силами Ирана и Омана.Подробнее о саммите - в материале Пощёчина западным СМИ и обиженный вой с болот: Гаспарян об Украине, России, Прибалтике и БРИКС на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, владимир путин, запад, украина, брикс
Путин победил Запад, не дав изолировать Россию — СМИ
Президент России Владимир Путин победил, сплотив вокруг РФ много сторонников справедливого мира и новой финансовой модели. На это указала китайская газета South China Morning Post
В материале подчеркивается, что западные санкции, вопреки ожиданиям США, не смогли разрушить российскую экономику, как Вашингтон сделал это, например, с Венесуэлой и Кубой.
"Они убеждали себя в том, что Россия — это колосс на глиняных ногах… На самом деле все произошло с точностью до наоборот", – указало издание.
Быструю реструктуризацию и подъем экономики России авторы статьи назвали необычайным явлением.
Вместе с тем, они обратили внимание на то, что Запад упорствует и отказывается признать свою ошибку, которая состоит в том, что он недооценил выносливость России.
РФ выдержала санкционный удар, а Путин обрел много скрытых союзников в Центральной Азии
, Африке
, а также среди арабских стран.
Все это продемонстрировал саммит БРИКС
, говорится в материале. Его посетили делегации из 32 стран. Кроме того, на минувшей неделе российская армия провела военные морские учения совместно с вооруженными силами Ирана
и Омана
.