Путин победил Запад, не дав изолировать Россию — СМИ - 28.10.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241028/1058407680.html
Путин победил Запад, не дав изолировать Россию — СМИ
Путин победил Запад, не дав изолировать Россию — СМИ - 28.10.2024 Украина.ру
Путин победил Запад, не дав изолировать Россию — СМИ
Президент России Владимир Путин победил, сплотив вокруг РФ много сторонников справедливого мира и новой финансовой модели. На это указала китайская газета South China Morning Post
2024-10-28T08:24
2024-10-28T08:24
новости
россия
владимир путин
запад
украина
брикс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/19/1058363070_0:0:2954:1663_1920x0_80_0_0_4844af76c49c1620e6466a14e6f92cc5.jpg
В материале подчеркивается, что западные санкции, вопреки ожиданиям США, не смогли разрушить российскую экономику, как Вашингтон сделал это, например, с Венесуэлой и Кубой.Быструю реструктуризацию и подъем экономики России авторы статьи назвали необычайным явлением.Вместе с тем, они обратили внимание на то, что Запад упорствует и отказывается признать свою ошибку, которая состоит в том, что он недооценил выносливость России. РФ выдержала санкционный удар, а Путин обрел много скрытых союзников в Центральной Азии, Африке, а также среди арабских стран.Все это продемонстрировал саммит БРИКС, говорится в материале. Его посетили делегации из 32 стран. Кроме того, на минувшей неделе российская армия провела военные морские учения совместно с вооруженными силами Ирана и Омана.Подробнее о саммите - в материале Пощёчина западным СМИ и обиженный вой с болот: Гаспарян об Украине, России, Прибалтике и БРИКС на сайте Украина.ру.
россия
запад
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/19/1058363070_225:0:2954:2047_1920x0_80_0_0_bf210eb2d70249bc99b33f2fd13dfeed.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, владимир путин, запад, украина, брикс
Новости, Россия, Владимир Путин, Запад, Украина, БРИКС

Путин победил Запад, не дав изолировать Россию — СМИ

08:24 28.10.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанкXVI саммит БРИКС. Встреча президента РФ Владимира Путина и генсекретаря ООН Антониу Гутерреша
XVI саммит БРИКС. Встреча президента РФ Владимира Путина и генсекретаря ООН Антониу Гутерреша
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
Президент России Владимир Путин победил, сплотив вокруг РФ много сторонников справедливого мира и новой финансовой модели. На это указала китайская газета South China Morning Post
В материале подчеркивается, что западные санкции, вопреки ожиданиям США, не смогли разрушить российскую экономику, как Вашингтон сделал это, например, с Венесуэлой и Кубой.

"Они убеждали себя в том, что Россия — это колосс на глиняных ногах… На самом деле все произошло с точностью до наоборот", – указало издание.

Быструю реструктуризацию и подъем экономики России авторы статьи назвали необычайным явлением.
Вместе с тем, они обратили внимание на то, что Запад упорствует и отказывается признать свою ошибку, которая состоит в том, что он недооценил выносливость России.
РФ выдержала санкционный удар, а Путин обрел много скрытых союзников в Центральной Азии, Африке, а также среди арабских стран.
Все это продемонстрировал саммит БРИКС, говорится в материале. Его посетили делегации из 32 стран. Кроме того, на минувшей неделе российская армия провела военные морские учения совместно с вооруженными силами Ирана и Омана.
Подробнее о саммите - в материале Пощёчина западным СМИ и обиженный вой с болот: Гаспарян об Украине, России, Прибалтике и БРИКС на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияВладимир ПутинЗападУкраинаБРИКС
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:48Атака на спиртзаводы. Главное на Украине на утро 28 октября
09:23Депутат Дубинский рассказал, за что Россия может поблагодарить Зеленского
08:52Захарова отреагировала на слова президента Грузии о "европейском будущем"
08:24Путин победил Запад, не дав изолировать Россию — СМИ
08:17Последняя попытка уничтожения Грузии
08:02Главное за ночь 28 октября
08:00"Двойное дно" дня освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков
07:50Ермак рассказал, когда на Украине выберут президента
07:30Российский посол указал на "безрассудную позицию" Дании, помогающей Украине
07:12Российскую армию признали сильнейшей в мире - СМИ
07:00Молдова. Барби ищет Дракулу
06:45В ожидании распада России тайно создать ядерное оружие. Украинские эксперты мечтают о несбыточном
06:30Ростислав Ищенко: О том, почему Китай не шлет войска против Украины и что такое на самом деле БРИКС
06:15Конечная цель — Покровск: Полищук рассказал, чем займутся бойцы после взятия Селидово и Курахово
06:04Украина за неделю. Что решил Запад и о чем договорился Восток
06:00Крах обороны в Селидово: эксперт раскрыл, почему хваленая бригада "Кара-Даг" не смогла удержать город
05:45"Передышка для ВСУ": Рожин о том, как Запад хочет использовать сценарий заморозки для нового витка войны
05:30Приходится ездить по "дорогам смерти": Полищук раскрыл, как ВС РФ наносят удары по путям снабжения ВСУ
05:15Такие вещи скрыть невозможно: Рожин рассказал, что будет, если КНДР отправит в добровольцев в зону СВО
05:00Украина воюет не на свои: Полищук объяснил, почему на фронте нужны танки и РСЗО, а не "суперсолдаты"
Лента новостейМолния