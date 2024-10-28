https://ukraina.ru/20241028/1058406942.html
Ермак рассказал, когда на Украине выберут президента
Ермак рассказал, когда на Украине выберут президента - 28.10.2024 Украина.ру
Ермак рассказал, когда на Украине выберут президента
Глава Офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в интервью итальянской газете Corriere della Sera заявил, что выборы на Украине состоятся сразу после завершения конфликта
2024-10-28T07:50
2024-10-28T07:50
2024-10-28T07:50
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"(Выборы пройдут - ред.) сразу после окончания войны. Зеленский очень ясно выразился: он хочет, чтобы все солдаты имели возможность голосовать, как и беженцы за границей. Но сегодня ресурсы должны идти на войну", - сказал он.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.По предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной Рады.Недавно, по данным социсследования, проведенного на Украине, выяснилось, что почти 70 процентов украинцев считают, что выборы в стране проводить нужно, несмотря на военное положение.Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам XVI саммита БРИКС заявил, что "главари киевского режима" не хотят вести переговоры с Россией. По словам главы государства, начало мирных переговоров привело бы к необходимости отмены военного положения, а сразу за этим нужно проводить выборы президента, к чему, вероятно, на Украине пока не готовы.Подробнее о выборах - в материале Слуцкий объяснил, почему Зеленский боится проводить выборы на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, владимир зеленский, россия, андрей ермак, владимир путин, верховная рада, брикс
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Россия, Андрей Ермак, Владимир Путин, Верховная Рада, БРИКС
Ермак рассказал, когда на Украине выберут президента
Глава Офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в интервью итальянской газете Corriere della Sera заявил, что выборы на Украине состоятся сразу после завершения конфликта
"(Выборы пройдут - ред.) сразу после окончания войны. Зеленский очень ясно выразился: он хочет, чтобы все солдаты имели возможность голосовать, как и беженцы за границей. Но сегодня ресурсы должны идти на войну", - сказал он.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.
По предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной Рады
.
Недавно, по данным социсследования, проведенного на Украине, выяснилось, что почти 70 процентов украинцев считают, что выборы в стране проводить нужно, несмотря на военное положение.
Президент России Владимир Путин
на пресс-конференции по итогам XVI саммита БРИКС
заявил, что "главари киевского режима" не хотят вести переговоры с Россией. По словам главы государства, начало мирных переговоров привело бы к необходимости отмены военного положения, а сразу за этим нужно проводить выборы президента, к чему, вероятно, на Украине пока не готовы.