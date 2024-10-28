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Ермак рассказал, когда на Украине выберут президента

Ермак рассказал, когда на Украине выберут президента - 28.10.2024 Украина.ру

Ермак рассказал, когда на Украине выберут президента

Глава Офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в интервью итальянской газете Corriere della Sera заявил, что выборы на Украине состоятся сразу после завершения конфликта

2024-10-28T07:50

2024-10-28T07:50

2024-10-28T07:50

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"(Выборы пройдут - ред.) сразу после окончания войны. Зеленский очень ясно выразился: он хочет, чтобы все солдаты имели возможность голосовать, как и беженцы за границей. Но сегодня ресурсы должны идти на войну", - сказал он.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.По предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной Рады.Недавно, по данным социсследования, проведенного на Украине, выяснилось, что почти 70 процентов украинцев считают, что выборы в стране проводить нужно, несмотря на военное положение.Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам XVI саммита БРИКС заявил, что "главари киевского режима" не хотят вести переговоры с Россией. По словам главы государства, начало мирных переговоров привело бы к необходимости отмены военного положения, а сразу за этим нужно проводить выборы президента, к чему, вероятно, на Украине пока не готовы.Подробнее о выборах - в материале Слуцкий объяснил, почему Зеленский боится проводить выборы на сайте Украина.ру.

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новости, украина, владимир зеленский, россия, андрей ермак, владимир путин, верховная рада, брикс