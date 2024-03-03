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Слуцкий объяснил, почему Зеленский боится проводить выборы
Слуцкий объяснил, почему Зеленский боится проводить выборы - 03.03.2024 Украина.ру
Слуцкий объяснил, почему Зеленский боится проводить выборы
Президент Украины Владимир Зеленский боится проводить выборы, потому что потеряет свою должность. Таким мнением поделился лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий в ходе визита в Луганскую Народную Республику (ЛНР)
2024-03-03T10:19
2024-03-03T10:19
2024-03-03T10:19
владимир зеленский
президент
выборы
украина
слуцкий
новости
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"Президентские выборы на Украине проводить боятся. Боятся, что украфюрер Зеленский потеряет свое место", - сказал Слуцкий.Он также подчеркнул, что в отличие от киевского режима, в России проводить выборы не только не боятся, но и считают необходимым.В феврале Киевские власти продлили действие военного положения и всеобщей мобилизации на Украине до 13 мая, поэтому президентские выборы, намеченные на эту весну, проводиться не будут. Сам Зеленский указывал, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркивая, что на этом вопросе следует поставить точку.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
владимир зеленский, президент, выборы, украина, слуцкий, новости
Владимир Зеленский, президент, выборы, Украина, Слуцкий, Новости
Слуцкий объяснил, почему Зеленский боится проводить выборы
Президент Украины Владимир Зеленский боится проводить выборы, потому что потеряет свою должность. Таким мнением поделился лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий в ходе визита в Луганскую Народную Республику (ЛНР)
"Президентские выборы на Украине проводить боятся. Боятся, что украфюрер Зеленский потеряет свое место", - сказал Слуцкий.
Он также подчеркнул, что в отличие от киевского режима, в России проводить выборы не только не боятся, но и считают необходимым.
"Это действительно чрезвычайно важно, быть плечом к плечу, провести, конечно же, президентские выборы. Мы же не боимся ничего", - отметил он.
В феврале Киевские власти продлили действие военного положения и всеобщей мобилизации на Украине до 13 мая, поэтому президентские выборы, намеченные на эту весну, проводиться не будут.
Сам Зеленский указывал, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркивая, что на этом вопросе следует поставить точку.