Молдова. Барби ищет Дракулу
07:00 28.10.2024 (обновлено: 07:05 28.10.2024)
Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press, Майя Санду
С маленькой солнечной Молдовой у меня связаны большие и мрачноватые ассоциации. Много раз описывал, как в далекие домобильниковые годы, пытался предупредить руководство Украины о предстоящем Приднестровском конфликте на ее границе. Но это уже разговор об истории. А мы сейчас о политике.
Так вот. Новая политика для меня началась с появлением на прилавках игрушечных магазинов сенсационной Барби. Долго недоумевал, зачем создали куклу с абсолютно взрослыми пропорциями и признаками. Точнее, cо вторичными половыми признаками.
Но желанную игрушку дочке купил, отдав тогда полновесную профессорскую зарплату.
Вспомнил же о давнем своем недоумении много позже. На позапрошлых молдавских выборах. Тогда на политическом небосклоне появилась Майя Санду. Живая реинкарнация Барби. По внешнему виду и, подозреавю, по сути.
Вспомнил же о давнем своем недоумении много позже. На позапрошлых молдавских выборах. Тогда на политическом небосклоне появилась Майя Санду. Живая реинкарнация Барби. По внешнему виду и, подозреавю, по сути.
Вот тогда-то и возникла гипотеза о двухтактовой западной модели расчеловечивания, о своего роде систоле-диастоле: сначала человека изображают вроде бы куклой, потом куклу превращают как бы в человека.
Короче, вышла у меня тогда заметка о борьбе плюшевого мишки с Барби на молдавских президентских выборах.
Тогда у мишки - Додона были очевидные преимущества. Добрый, уютный, потрепанный…В общем, насквозь домашний, узнаваемый, теплый, ностальгичный.
Тогда игрушечные мишки были еще из советского детства, а не с китайских рынков.
А Барби еще пугала дорогим ботоксом и холодной безупречностью.
Но улетел наш ласковый миша. Куда-то в пост-советские выси. А кукла прижилась. На плодородной молдавской земле.
Проблема плюшевых, в том, что они живут органическими иллюзиями. Не учитывают приход искусственной силиконовой эры…
Довелось неоднократно встречаться с Игорем Додоном перед вторыми его президентскими выборами. Рассказывал политику каким образом смог ранее предугадать его победу. Пытался подсказать, что время изменилось. Ностальгии поубавилось, cиликона прибавилось. И надо бы сделать ставку на что-то одно.
Не внял наш Игорь Николаевич. Напротив, сделал целых три фатальные ошибки. Точнее, две чисто украинские, времен приснопамятной Партии регионов. И одну армянскую, периода действующего, пока, их забавного премьера.
Не внял наш Игорь Николаевич. Напротив, сделал целых три фатальные ошибки. Точнее, две чисто украинские, времен приснопамятной Партии регионов. И одну армянскую, периода действующего, пока, их забавного премьера.
Во-первых, Додон решил по прежнему строить мосты. Между, якобы, Востоком и Западом. А мир, тем временем, уже вползал в эпоху глобальной конфронтации. В благостное мирное время, мостостроитель действительно уважаемая профессия. Как подрывник в военное. Ведь эпоха войн уже наступила.
Во-вторых, тогда еще президент, обещал в свой второй срок усилить закон и порядок в стране. А главным политическим спонсорам территории уже нужен был на ней беспредел и хаос.
В -третьих, он, видимо, погряз в текучке и упустил экзистенциальный момент, когда ось геополитики со скрипом провернулась и его родина из узловой станции на геополитической магистрали, стала захолустным полустанком. Почти тупичком, на некогда оживленном транзите. А вот амбиции властелинов логистических колец и энергетических хабов остались прежними…
Короче, прос… играл тогда Николаевич. Как сейчас проиграл Александр Стояногло, который формально унаследовал от Додона социалистическую партию, а реально - все вышеназванные ошибки. При том, что в отличие от своего предшественника, он не обладает обаянием “плюшевости” - трогательной домашности. Прокуроры, даже бывшие, домашними не бывают. Спросите у Харрис.
Выбор был очевиден.
С одной стороны четкая, бездушная как все современные куклы и бескомпромиссная в речах Майя - не подвластная возрасту и неизменная в своей приверженности русофобии и западному выбору.
С другой - якобы коррумпированный прокурор, с якобы разновекторными симпатиями, якобы защищающий права людей и прочей бататовой кашей или мамалыгой про все хорошее во рту. И, естественно, с амбициями политика сверхдержавы…
Конечно, почти наверняка, были подтасовки. Ведь Молдова, не став Европой юридически, ею стала политтехнологически. А там, как известно, и усопшие целыми кладбищами ходят на выборы. Мертвые же сраму не имут. На двух молдавских избирательных участках, открытых посольством в Москве, за Санду проголосовало аккурат в десять раз меньше, чем за Стояногло. Но участков-то требовалась в сто раз больше. Сотни тысяч молдован так и не смогли проголосовать, видимо, подобным образом.
Но сколько б не было открыто участков. Хоть столько же как в ЕС - почти две с половиной сотни - результат скорее всего был бы предопределен.
Санду не сделала былых украинских ошибок. Она предельно жестко оседлала один вектор - западный. И кому-то нравится пожестче. Многие люди любят определенность. Даже самую странную. Вон, Румыния определенно штурмовала когда-то с немецкой армией Москву, а потом с советской армией брала Берлин. Курьезно? Но свой кусок от Венгрии отхватила. А потому, что пусть и поздновато, но определилась.
Отвлекаясь от темы, замечу, что сейчас румыны не прочь помочь Киеву бомбить Москву. Позже, определяться по другому - Бессарабия лакомый кусочек. Но это будет потом.
Вобщем, Майя, пока, по своему определилась. В отличие от остальных своих конкурентов. Те как топили за оксюморон - “вступление в ЕС , при хороших отношениях с РФ”, так и дотопились. Додоновщина, одним словом. Да простит меня Игорь Николаевич.
Вобщем, Майя, пока, по своему определилась. В отличие от остальных своих конкурентов. Те как топили за оксюморон - “вступление в ЕС , при хороших отношениях с РФ”, так и дотопились. Додоновщина, одним словом. Да простит меня Игорь Николаевич.
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А Санду, по слухам, примерная румынская гражданка. Гражданство свое она отрабатывает с бескомпромиссностью древних даков. И с ненавистью древних укров.
Правда, “был один, который не стрелял”. Это Илан Шор, который знает и предупреждает, чем закончится для Молдовы операция по смене геополитическоко пола, на чем настаивает Санду. Или геополитический гермофродизм, за который ратуют ее конкуренты.
Правда, “был один, который не стрелял”. Это Илан Шор, который знает и предупреждает, чем закончится для Молдовы операция по смене геополитическоко пола, на чем настаивает Санду. Или геополитический гермофродизм, за который ратуют ее конкуренты.
Но Илана Мироновича Санду предусмотрительно из страны выдавила и заочно осудила. На целую “пятнашку”.
Кстати, продемонстрировав тем самым, что и второй ошибки от нее не дождутся. Кукольный беспредел - страшнее человеческого. У первых, в отличие от вторых нет сердца. Совсем!
Теперь у оппонентов Майи только одна призрачная надежда. На армянскую ошибку. Барби может к следующиму туру президентских выборов почувствовать себя человеком. Великим человеком в великой державе. Сверхчеловеком! И радикально переоценит тогда западную помощь. Во всем - в политике, экономике, а, главное, в натужной легитимизации ее преданности. Хотя, может и успеет. Ведь второй тур молдавских выборов на несколько дней раньше американских.
Самое смешное здесь то, что она могла бы отпраздновать победу уже в первом туре. Если бы взяла мастер-класс у белорусского Батьки. Тогда бы ее риторика была совсем убойной. Типа, это не Молдова должна войти в Румынию, а Румыния со всеми своими Плоешти, должна опять стать частью Молдовы. Короче, сделаем Молдову снова Великой. Ну, как у Батьки. Или Трампа? Вечно их путаю…
Но это все - фантазии. Даже утопии. Надо быть реалистами. Помню дочка мне обьясняла: по жизни каждая Барби мечтает о старшем друге и покровителе Кене. А я знаю о чем мечтает наша Барби. О графе Дракуле!
Более подробно о том, почему Санду сумела стать первой в первом туре молдавских президентских выборов - в статье Татьяны Стоянович "ЕС провалился, но цели достиг. Почему во втором туре выборов в Молдавии Стояногло не догонит Санду"