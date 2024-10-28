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Молдова. Барби ищет Дракулу

Молдова. Барби ищет Дракулу - 28.10.2024 Украина.ру

Молдова. Барби ищет Дракулу

С маленькой солнечной Молдовой у меня связаны большие и мрачноватые ассоциации. Много раз описывал, как в далекие домобильниковые годы, пытался предупредить руководство Украины о предстоящем Приднестровском конфликте на ее границе. Но это уже разговор об истории. А мы сейчас о политике.

2024-10-28T07:00

2024-10-28T07:00

2024-10-28T07:05

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Так вот. Новая политика для меня началась с появлением на прилавках игрушечных магазинов сенсационной Барби. Долго недоумевал, зачем создали куклу с абсолютно взрослыми пропорциями и признаками. Точнее, cо вторичными половыми признаками. Но желанную игрушку дочке купил, отдав тогда полновесную профессорскую зарплату.Вспомнил же о давнем своем недоумении много позже. На позапрошлых молдавских выборах. Тогда на политическом небосклоне появилась Майя Санду. Живая реинкарнация Барби. По внешнему виду и, подозреавю, по сути.Вот тогда-то и возникла гипотеза о двухтактовой западной модели расчеловечивания, о своего роде систоле-диастоле: сначала человека изображают вроде бы куклой, потом куклу превращают как бы в человека.Короче, вышла у меня тогда заметка о борьбе плюшевого мишки с Барби на молдавских президентских выборах.Тогда у мишки - Додона были очевидные преимущества. Добрый, уютный, потрепанный…В общем, насквозь домашний, узнаваемый, теплый, ностальгичный.Тогда игрушечные мишки были еще из советского детства, а не с китайских рынков.А Барби еще пугала дорогим ботоксом и холодной безупречностью.Но улетел наш ласковый миша. Куда-то в пост-советские выси. А кукла прижилась. На плодородной молдавской земле.Проблема плюшевых, в том, что они живут органическими иллюзиями. Не учитывают приход искусственной силиконовой эры…Довелось неоднократно встречаться с Игорем Додоном перед вторыми его президентскими выборами. Рассказывал политику каким образом смог ранее предугадать его победу. Пытался подсказать, что время изменилось. Ностальгии поубавилось, cиликона прибавилось. И надо бы сделать ставку на что-то одно.Не внял наш Игорь Николаевич. Напротив, сделал целых три фатальные ошибки. Точнее, две чисто украинские, времен приснопамятной Партии регионов. И одну армянскую, периода действующего, пока, их забавного премьера.Во-первых, Додон решил по прежнему строить мосты. Между, якобы, Востоком и Западом. А мир, тем временем, уже вползал в эпоху глобальной конфронтации. В благостное мирное время, мостостроитель действительно уважаемая профессия. Как подрывник в военное. Ведь эпоха войн уже наступила.Во-вторых, тогда еще президент, обещал в свой второй срок усилить закон и порядок в стране. А главным политическим спонсорам территории уже нужен был на ней беспредел и хаос.В -третьих, он, видимо, погряз в текучке и упустил экзистенциальный момент, когда ось геополитики со скрипом провернулась и его родина из узловой станции на геополитической магистрали, стала захолустным полустанком. Почти тупичком, на некогда оживленном транзите. А вот амбиции властелинов логистических колец и энергетических хабов остались прежними…Короче, прос… играл тогда Николаевич. Как сейчас проиграл Александр Стояногло, который формально унаследовал от Додона социалистическую партию, а реально - все вышеназванные ошибки. При том, что в отличие от своего предшественника, он не обладает обаянием “плюшевости” - трогательной домашности. Прокуроры, даже бывшие, домашними не бывают. Спросите у Харрис.Выбор был очевиден.С одной стороны четкая, бездушная как все современные куклы и бескомпромиссная в речах Майя - не подвластная возрасту и неизменная в своей приверженности русофобии и западному выбору.С другой - якобы коррумпированный прокурор, с якобы разновекторными симпатиями, якобы защищающий права людей и прочей бататовой кашей или мамалыгой про все хорошее во рту. И, естественно, с амбициями политика сверхдержавы…Конечно, почти наверняка, были подтасовки. Ведь Молдова, не став Европой юридически, ею стала политтехнологически. А там, как известно, и усопшие целыми кладбищами ходят на выборы. Мертвые же сраму не имут. На двух молдавских избирательных участках, открытых посольством в Москве, за Санду проголосовало аккурат в десять раз меньше, чем за Стояногло. Но участков-то требовалась в сто раз больше. Сотни тысяч молдован так и не смогли проголосовать, видимо, подобным образом.Но сколько б не было открыто участков. Хоть столько же как в ЕС - почти две с половиной сотни - результат скорее всего был бы предопределен.Санду не сделала былых украинских ошибок. Она предельно жестко оседлала один вектор - западный. И кому-то нравится пожестче. Многие люди любят определенность. Даже самую странную. Вон, Румыния определенно штурмовала когда-то с немецкой армией Москву, а потом с советской армией брала Берлин. Курьезно? Но свой кусок от Венгрии отхватила. А потому, что пусть и поздновато, но определилась.Отвлекаясь от темы, замечу, что сейчас румыны не прочь помочь Киеву бомбить Москву. Позже, определяться по другому - Бессарабия лакомый кусочек. Но это будет потом.Вобщем, Майя, пока, по своему определилась. В отличие от остальных своих конкурентов. Те как топили за оксюморон - “вступление в ЕС , при хороших отношениях с РФ”, так и дотопились. Додоновщина, одним словом. Да простит меня Игорь Николаевич. А Санду, по слухам, примерная румынская гражданка. Гражданство свое она отрабатывает с бескомпромиссностью древних даков. И с ненавистью древних укров.Правда, “был один, который не стрелял”. Это Илан Шор, который знает и предупреждает, чем закончится для Молдовы операция по смене геополитическоко пола, на чем настаивает Санду. Или геополитический гермофродизм, за который ратуют ее конкуренты.Но Илана Мироновича Санду предусмотрительно из страны выдавила и заочно осудила. На целую “пятнашку”.Кстати, продемонстрировав тем самым, что и второй ошибки от нее не дождутся. Кукольный беспредел - страшнее человеческого. У первых, в отличие от вторых нет сердца. Совсем!Теперь у оппонентов Майи только одна призрачная надежда. На армянскую ошибку. Барби может к следующиму туру президентских выборов почувствовать себя человеком. Великим человеком в великой державе. Сверхчеловеком! И радикально переоценит тогда западную помощь. Во всем - в политике, экономике, а, главное, в натужной легитимизации ее преданности. Хотя, может и успеет. Ведь второй тур молдавских выборов на несколько дней раньше американских.Самое смешное здесь то, что она могла бы отпраздновать победу уже в первом туре. Если бы взяла мастер-класс у белорусского Батьки. Тогда бы ее риторика была совсем убойной. Типа, это не Молдова должна войти в Румынию, а Румыния со всеми своими Плоешти, должна опять стать частью Молдовы. Короче, сделаем Молдову снова Великой. Ну, как у Батьки. Или Трампа? Вечно их путаю…Но это все - фантазии. Даже утопии. Надо быть реалистами. Помню дочка мне обьясняла: по жизни каждая Барби мечтает о старшем друге и покровителе Кене. А я знаю о чем мечтает наша Барби. О графе Дракуле!Более подробно о том, почему Санду сумела стать первой в первом туре молдавских президентских выборов - в статье Татьяны Стоянович "ЕС провалился, но цели достиг. Почему во втором туре выборов в Молдавии Стояногло не догонит Санду"

https://ukraina.ru/20201027/1029389249.html

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