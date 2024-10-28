https://ukraina.ru/20241028/1058365401.html

Такие вещи скрыть невозможно: Рожин рассказал, что будет, если КНДР отправит в добровольцев в зону СВО

Такие вещи скрыть невозможно: Рожин рассказал, что будет, если КНДР отправит в добровольцев в зону СВО - 28.10.2024 Украина.ру

Такие вещи скрыть невозможно: Рожин рассказал, что будет, если КНДР отправит в добровольцев в зону СВО

Если рассуждать о том, нужны ли России северокорейские добровольцы, то лишние 10 тысяч солдат, о которых все говорят, нам бы не помешали. Но нужно понимать, что у этой идеи есть свои минусы и плюсы. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин

2024-10-28T05:15

2024-10-28T05:15

2024-10-28T05:15

новости

россия

кндр

борис рожин

северная корея

доброволец

армия

сво

спецоперация

детали

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По мнению эксперта, если северокорейские добровольцы появятся в зоне спецоперации, они сразу же попадут на фото и видео. Такие вещи скрыть невозможно. Пока же КНДР все отрицает, а в Кремле сказали, что это – "противоречивая информация", отметил он.Если рассуждать о том, нужны ли в целом России северокорейские добровольцы, то лишние 10 тысяч солдат, о которых все говорят, нам бы не помешали. Но нужно понимать, что у этой идеи есть свои минусы и плюсы, указал журналист.КНДР при всех своих особенностях ни с кем не воевала с 1953 года. Это одна из самых миролюбивых стран мира. И как северокорейцы покажут себя в современных боевых действиях с дронами и высокоточным оружием – вопрос, добавил он."Если же их отправка все же произойдет, Пхеньян получит костяк армии с опытом современной войны, а потом внесет коррективы в свою военную доктрину. Так что такое решение было бы взаимовыгодно и для России, и для Северной Кореи", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Бориса Рожина об оперативной обстановке на фронте, корейском факторе, предложениях министра обороны Франции на сайте Украина.руО том, способен ли Зеленский перед выборами в США поставить Россию и Запад на грань ядерной конфронтации — в интервью Евгения Норина: Если США сыграют в рулетку с пятью пулями в барабане, Россия заглушит все украинские АЭС на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20241025/1058333130.html

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новости, россия, кндр, борис рожин, северная корея, доброволец, армия, сво, спецоперация, детали