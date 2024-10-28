Такие вещи скрыть невозможно: Рожин рассказал, что будет, если КНДР отправит в добровольцев в зону СВО - 28.10.2024 Украина.ру
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Такие вещи скрыть невозможно: Рожин рассказал, что будет, если КНДР отправит в добровольцев в зону СВО
Такие вещи скрыть невозможно: Рожин рассказал, что будет, если КНДР отправит в добровольцев в зону СВО - 28.10.2024 Украина.ру
Такие вещи скрыть невозможно: Рожин рассказал, что будет, если КНДР отправит в добровольцев в зону СВО
Если рассуждать о том, нужны ли России северокорейские добровольцы, то лишние 10 тысяч солдат, о которых все говорят, нам бы не помешали. Но нужно понимать, что у этой идеи есть свои минусы и плюсы. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
2024-10-28T05:15
2024-10-28T05:15
новости
россия
кндр
борис рожин
северная корея
доброволец
армия
сво
спецоперация
детали
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По мнению эксперта, если северокорейские добровольцы появятся в зоне спецоперации, они сразу же попадут на фото и видео. Такие вещи скрыть невозможно. Пока же КНДР все отрицает, а в Кремле сказали, что это – "противоречивая информация", отметил он.Если рассуждать о том, нужны ли в целом России северокорейские добровольцы, то лишние 10 тысяч солдат, о которых все говорят, нам бы не помешали. Но нужно понимать, что у этой идеи есть свои минусы и плюсы, указал журналист.КНДР при всех своих особенностях ни с кем не воевала с 1953 года. Это одна из самых миролюбивых стран мира. И как северокорейцы покажут себя в современных боевых действиях с дронами и высокоточным оружием – вопрос, добавил он."Если же их отправка все же произойдет, Пхеньян получит костяк армии с опытом современной войны, а потом внесет коррективы в свою военную доктрину. Так что такое решение было бы взаимовыгодно и для России, и для Северной Кореи", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Бориса Рожина об оперативной обстановке на фронте, корейском факторе, предложениях министра обороны Франции на сайте Украина.руО том, способен ли Зеленский перед выборами в США поставить Россию и Запад на грань ядерной конфронтации — в интервью Евгения Норина: Если США сыграют в рулетку с пятью пулями в барабане, Россия заглушит все украинские АЭС на сайте Украина.ру
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россия
кндр
северная корея
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, кндр, борис рожин, северная корея, доброволец, армия, сво, спецоперация, детали
Новости, Россия, КНДР, Борис Рожин, Северная Корея, доброволец, Армия, СВО, Спецоперация, детали

Такие вещи скрыть невозможно: Рожин рассказал, что будет, если КНДР отправит в добровольцев в зону СВО

05:15 28.10.2024
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкЦеремония открытия нового жилого комплекса на улице Рёмён в Пхеньяне
Церемония открытия нового жилого комплекса на улице Рёмён в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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Если рассуждать о том, нужны ли России северокорейские добровольцы, то лишние 10 тысяч солдат, о которых все говорят, нам бы не помешали. Но нужно понимать, что у этой идеи есть свои минусы и плюсы. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
По мнению эксперта, если северокорейские добровольцы появятся в зоне спецоперации, они сразу же попадут на фото и видео. Такие вещи скрыть невозможно. Пока же КНДР все отрицает, а в Кремле сказали, что это – "противоречивая информация", отметил он.
"Пока же на этой теме больше спекуляций и юмора. Пока "их там нет", — добавил Рожин.
Если рассуждать о том, нужны ли в целом России северокорейские добровольцы, то лишние 10 тысяч солдат, о которых все говорят, нам бы не помешали. Но нужно понимать, что у этой идеи есть свои минусы и плюсы, указал журналист.
КНДР при всех своих особенностях ни с кем не воевала с 1953 года. Это одна из самых миролюбивых стран мира. И как северокорейцы покажут себя в современных боевых действиях с дронами и высокоточным оружием – вопрос, добавил он.
"Если же их отправка все же произойдет, Пхеньян получит костяк армии с опытом современной войны, а потом внесет коррективы в свою военную доктрину. Так что такое решение было бы взаимовыгодно и для России, и для Северной Кореи", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Бориса Рожина об оперативной обстановке на фронте, корейском факторе, предложениях министра обороны Франции на сайте Украина.ру
О том, способен ли Зеленский перед выборами в США поставить Россию и Запад на грань ядерной конфронтации — в интервью Евгения Норина: Если США сыграют в рулетку с пятью пулями в барабане, Россия заглушит все украинские АЭС на сайте Украина.ру
Александр Полищук интервью
25 октября, 05:47
Александр Полищук: Чем СВО отличается от Великой Отечественной войны и где у них совпадения Осенью 2022 года мы призвали по мобилизации 300 тысяч человек, а потом у нас 600 тысяч человек убежало через Верхний Ларс. Тем самым наша экономика потеряла почти миллион рабочих рук. Потому мы и привлекаем на СВО контрактников. Один боец в окопе, за спиной которого десять пушек, лучше, чем десять бойцов в окопе с одной пушкой
 
НовостиРоссияКНДРБорис РожинСеверная КореядоброволецАрмияСВОСпецоперациядетали
 
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Заголовок открываемого материала
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