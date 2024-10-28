Такие вещи скрыть невозможно: Рожин рассказал, что будет, если КНДР отправит в добровольцев в зону СВО
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкЦеремония открытия нового жилого комплекса на улице Рёмён в Пхеньяне
Если рассуждать о том, нужны ли России северокорейские добровольцы, то лишние 10 тысяч солдат, о которых все говорят, нам бы не помешали. Но нужно понимать, что у этой идеи есть свои минусы и плюсы. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
По мнению эксперта, если северокорейские добровольцы появятся в зоне спецоперации, они сразу же попадут на фото и видео. Такие вещи скрыть невозможно. Пока же КНДР все отрицает, а в Кремле сказали, что это – "противоречивая информация", отметил он.
"Пока же на этой теме больше спекуляций и юмора. Пока "их там нет", — добавил Рожин.
Если рассуждать о том, нужны ли в целом России северокорейские добровольцы, то лишние 10 тысяч солдат, о которых все говорят, нам бы не помешали. Но нужно понимать, что у этой идеи есть свои минусы и плюсы, указал журналист.
КНДР при всех своих особенностях ни с кем не воевала с 1953 года. Это одна из самых миролюбивых стран мира. И как северокорейцы покажут себя в современных боевых действиях с дронами и высокоточным оружием – вопрос, добавил он.
"Если же их отправка все же произойдет, Пхеньян получит костяк армии с опытом современной войны, а потом внесет коррективы в свою военную доктрину. Так что такое решение было бы взаимовыгодно и для России, и для Северной Кореи", — заключил собеседник издания.
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