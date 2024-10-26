Bloomberg: ФРГ и Франция отвергли план обхода Евросоюзом вето Венгрии по Украине - 26.10.2024 Украина.ру
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Bloomberg: ФРГ и Франция отвергли план обхода Евросоюзом вето Венгрии по Украине
Bloomberg: ФРГ и Франция отвергли план обхода Евросоюзом вето Венгрии по Украине - 26.10.2024 Украина.ру
Bloomberg: ФРГ и Франция отвергли план обхода Евросоюзом вето Венгрии по Украине
Германия и Франция отказались поддержать план Евросоюза, который позволил бы обойти вето Венгрии по вопросу военной помощи Украине. Об этом 25 октября сообщило агентство Bloomberg
2024-10-26T18:45
2024-10-26T18:45
новости
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германия
франция
финансы
финансирование
военная помощь
ес
евросоюз
кредит
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По информации агентства, Европейская служба внешних связей выступила с предложением перед странами ЕС делать добровольные взносы в Европейский фонд мира. Такая схема позволила бы оказывать финансирование Украины без необходимости в поддержке от всех государств-участников.Однако в Париже и Берлине заявили, что такое решение несет серьезные риски и может превратить Европейский фонд мира в инструмент внешней политики. В Bloomberg также указали, что другие страны могут отвергнуть предложение о добровольных взносах в фонд.Ранее, 14 октября, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призвал нарастить помощь Киеву из-за ухудшения ситуации на Украине. "Ситуация ухудшается. Мы должны увеличить нашу поддержку [Украине] — это единственно возможное решение. Мы продолжим обсуждать возможности для разблокировки выплат из Европейского фонда мира и усиления противовоздушной обороны", — сообщил Боррель.Ранее сообщалось, что Украина до 31 декабря 2027 года получит кредит, общий объем которого составит 50 млрд долларов. Об этом сказано в заявлении стран-членов G7. Документ был опубликован на сайте правительства Италии. "Двусторонние кредиты будут полностью выплачены в пользу Украины в период с 1 декабря 2024 года по 31 декабря 2027 года частями, которые будут отражать срочные потребности Украины в финансировании", — говорится в заявлении.Подробно о ситуации на Украине — в интервью Михаила Павлива: Зеленский планирует выборы в 2025-м и готов бросить на фронт десятки тысяч молодых людей на сайте Украина.ру
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новости, украина, германия, франция, финансы, финансирование, военная помощь, ес, евросоюз, кредит, война
Новости, Украина, Германия, Франция, финансы, финансирование, военная помощь, ЕС, Евросоюз, кредит, война

Bloomberg: ФРГ и Франция отвергли план обхода Евросоюзом вето Венгрии по Украине

18:45 26.10.2024
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЕвропарламент
Европарламент - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Читать в
Германия и Франция отказались поддержать план Евросоюза, который позволил бы обойти вето Венгрии по вопросу военной помощи Украине. Об этом 25 октября сообщило агентство Bloomberg
По информации агентства, Европейская служба внешних связей выступила с предложением перед странами ЕС делать добровольные взносы в Европейский фонд мира. Такая схема позволила бы оказывать финансирование Украины без необходимости в поддержке от всех государств-участников.
Однако в Париже и Берлине заявили, что такое решение несет серьезные риски и может превратить Европейский фонд мира в инструмент внешней политики. В Bloomberg также указали, что другие страны могут отвергнуть предложение о добровольных взносах в фонд.
Ранее, 14 октября, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призвал нарастить помощь Киеву из-за ухудшения ситуации на Украине.
"Ситуация ухудшается. Мы должны увеличить нашу поддержку [Украине] — это единственно возможное решение. Мы продолжим обсуждать возможности для разблокировки выплат из Европейского фонда мира и усиления противовоздушной обороны", — сообщил Боррель.
Ранее сообщалось, что Украина до 31 декабря 2027 года получит кредит, общий объем которого составит 50 млрд долларов. Об этом сказано в заявлении стран-членов G7. Документ был опубликован на сайте правительства Италии.
"Двусторонние кредиты будут полностью выплачены в пользу Украины в период с 1 декабря 2024 года по 31 декабря 2027 года частями, которые будут отражать срочные потребности Украины в финансировании", — говорится в заявлении.
Подробно о ситуации на Украине — в интервью Михаила Павлива: Зеленский планирует выборы в 2025-м и готов бросить на фронт десятки тысяч молодых людей на сайте Украина.ру
Олег Ляшко коровник корова - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
09:02
Продвигается по службе и дискредитирует ВСУ. Чем занимается лидер Радикальной партии Олег Ляшко Косвенным признаком приближения выборов на Украине является активизация политиков, которые долгое время пребывали в тени, но вдруг начинают пиариться. Одним из таких можно считать лидера Радикальной партии Олега Ляшко, одного из многочисленных птенцов Юлии Тимошенко.

 
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Заголовок открываемого материала
18:45Bloomberg: ФРГ и Франция отвергли план обхода Евросоюзом вето Венгрии по Украине
18:30Бунт в Одессе. Итоги 26 октября на Украине
17:51Лукашенко: Белоруссия будет помогать с обменом пленными между Россией и Украиной
17:19Что есть в России и чего нет в США, что особенного в Путине и как Трамп повлияет на Украину - Трэпп
17:00Жители Одессы устроили бунт против военкомов и силовой мобилизации
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15:32ERR: Россиянам хотят ограничить голосование на выборах в Эстонии
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14:18РКК нашел более тысячи человек пропавших без вести в Курской области
13:45Sky News Arabia: Иран сообщил Израилю, что не будет отвечать на его удары
13:00Освобождение Александрополя и продвижение в Донбассе, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 26 октября
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