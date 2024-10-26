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Bloomberg: ФРГ и Франция отвергли план обхода Евросоюзом вето Венгрии по Украине

Bloomberg: ФРГ и Франция отвергли план обхода Евросоюзом вето Венгрии по Украине - 26.10.2024 Украина.ру

Bloomberg: ФРГ и Франция отвергли план обхода Евросоюзом вето Венгрии по Украине

Германия и Франция отказались поддержать план Евросоюза, который позволил бы обойти вето Венгрии по вопросу военной помощи Украине. Об этом 25 октября сообщило агентство Bloomberg

2024-10-26T18:45

2024-10-26T18:45

2024-10-26T18:45

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По информации агентства, Европейская служба внешних связей выступила с предложением перед странами ЕС делать добровольные взносы в Европейский фонд мира. Такая схема позволила бы оказывать финансирование Украины без необходимости в поддержке от всех государств-участников.Однако в Париже и Берлине заявили, что такое решение несет серьезные риски и может превратить Европейский фонд мира в инструмент внешней политики. В Bloomberg также указали, что другие страны могут отвергнуть предложение о добровольных взносах в фонд.Ранее, 14 октября, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призвал нарастить помощь Киеву из-за ухудшения ситуации на Украине. "Ситуация ухудшается. Мы должны увеличить нашу поддержку [Украине] — это единственно возможное решение. Мы продолжим обсуждать возможности для разблокировки выплат из Европейского фонда мира и усиления противовоздушной обороны", — сообщил Боррель.Ранее сообщалось, что Украина до 31 декабря 2027 года получит кредит, общий объем которого составит 50 млрд долларов. Об этом сказано в заявлении стран-членов G7. Документ был опубликован на сайте правительства Италии. "Двусторонние кредиты будут полностью выплачены в пользу Украины в период с 1 декабря 2024 года по 31 декабря 2027 года частями, которые будут отражать срочные потребности Украины в финансировании", — говорится в заявлении.Подробно о ситуации на Украине — в интервью Михаила Павлива: Зеленский планирует выборы в 2025-м и готов бросить на фронт десятки тысяч молодых людей на сайте Украина.ру

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новости, украина, германия, франция, финансы, финансирование, военная помощь, ес, евросоюз, кредит, война