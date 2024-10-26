Bloomberg: ФРГ и Франция отвергли план обхода Евросоюзом вето Венгрии по Украине
Германия и Франция отказались поддержать план Евросоюза, который позволил бы обойти вето Венгрии по вопросу военной помощи Украине. Об этом 25 октября сообщило агентство Bloomberg
По информации агентства, Европейская служба внешних связей выступила с предложением перед странами ЕС делать добровольные взносы в Европейский фонд мира. Такая схема позволила бы оказывать финансирование Украины без необходимости в поддержке от всех государств-участников.
Ранее, 14 октября, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призвал нарастить помощь Киеву из-за ухудшения ситуации на Украине.
"Ситуация ухудшается. Мы должны увеличить нашу поддержку [Украине] — это единственно возможное решение. Мы продолжим обсуждать возможности для разблокировки выплат из Европейского фонда мира и усиления противовоздушной обороны", — сообщил Боррель.
Ранее сообщалось, что Украина до 31 декабря 2027 года получит кредит, общий объем которого составит 50 млрд долларов. Об этом сказано в заявлении стран-членов G7. Документ был опубликован на сайте правительства Италии.
"Двусторонние кредиты будут полностью выплачены в пользу Украины в период с 1 декабря 2024 года по 31 декабря 2027 года частями, которые будут отражать срочные потребности Украины в финансировании", — говорится в заявлении.
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