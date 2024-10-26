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МВД Грузии возбудило уголовное дело из-за вброса бюллетеней в урну
МВД Грузии возбудило уголовное дело из-за вброса бюллетеней в урну - 26.10.2024 Украина.ру
МВД Грузии возбудило уголовное дело из-за вброса бюллетеней в урну
В МВД Грузии возбудило уголовное дело в связи с инцидентом на избирательном участке в Марнеули, где избиратели вбросили в урну бюллетени. Об этом заявил председатель ЦИК Георгий Каландаришвили
2024-10-26T16:03
2024-10-26T16:03
2024-10-26T16:03
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"Насколько мне известно, МВД Грузии уже возбудило уголовное дело в связи с этим случаем на участке", - сообщил председатель ЦИК. При этом Каландаришвили отметил, что ЦИК осуждает случившееся и не позволит определенным лицам дестабилизировать ситуацию.Ранее председатель ЦИК сообщил, что на одном из участков пришедший на парламентские выборы избиратель повредил несколько электронных аппаратов по верификации лиц."В Багдати избиратель, который находился в определенном психо-эмоциональном состоянии, повредил несколько электронных аппаратов, после чего было невозможно их использовать", — заявил Каландаришвили и добавил, что избирательный процесс продолжается с использованием оставшихся аппаратов.Парламентские выборы в Грузии проходят по пропорциональной системе. Для прохождения в парламент партиям необходимо преодолеть пятипроцентный барьер.Партия, которая получит максимальное количество голосов, будет иметь право представить кандидата в премьер-министры. Для утверждения главы правительства и его состава кабмина необходима поддержка 76 депутатов из 150. Основная борьба на выборах развернется между правящей партией "Грузинская мечта", выступающей за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций, и оппозиционными партиями, которые получают финансирование за счет западных грантов.Подробнее о выборах в Грузии и Молдавии — в статье Елены Мурзиной: Две оплеухи Евросоюзу. "Ледяной душ" в Молдавии и рекомендация Грузии: "Уходите в партизаны" на сайте Украина.ру
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новости, грузия, россия, елена мурзина, цик, парламентские выборы, парламент, бюллетень, партия
Новости, Грузия, Россия, Елена Мурзина, ЦИК, парламентские выборы, парламент, бюллетень, партия
МВД Грузии возбудило уголовное дело из-за вброса бюллетеней в урну
В МВД Грузии возбудило уголовное дело в связи с инцидентом на избирательном участке в Марнеули, где избиратели вбросили в урну бюллетени. Об этом заявил председатель ЦИК Георгий Каландаришвили
"Насколько мне известно, МВД Грузии уже возбудило уголовное дело в связи с этим случаем на участке", - сообщил председатель ЦИК. При этом Каландаришвили отметил, что ЦИК осуждает случившееся и не позволит определенным лицам дестабилизировать ситуацию.
Ранее председатель ЦИК сообщил, что на одном из участков пришедший на парламентские выборы избиратель повредил несколько электронных аппаратов по верификации лиц.
"В Багдати избиратель, который находился в определенном психо-эмоциональном состоянии, повредил несколько электронных аппаратов, после чего было невозможно их использовать", — заявил Каландаришвили и добавил, что избирательный процесс продолжается с использованием оставшихся аппаратов.
Парламентские выборы в Грузии проходят по пропорциональной системе. Для прохождения в парламент партиям необходимо преодолеть пятипроцентный барьер.
Партия, которая получит максимальное количество голосов, будет иметь право представить кандидата в премьер-министры. Для утверждения главы правительства и его состава кабмина необходима поддержка 76 депутатов из 150.
Основная борьба на выборах развернется между правящей партией "Грузинская мечта", выступающей за сохранение отношений с Россией
и против антироссийских санкций, и оппозиционными партиями, которые получают финансирование за счет западных грантов.