Запад хочет, но не может. Почему цветная революция в Грузии не состоится

За десять дней до парламентских выборов в Грузии все выглядит так, как будто почва для новой цветной революции уже готова. Президент Саломе Зурабишвили, которая находится в оппозиции правящей "Грузинской мечте", уже обвинила власти в намерении фальсифицировать результаты голосования