https://ukraina.ru/20241026/1058388663.html

Sky News Arabia: Иран сообщил Израилю, что не будет отвечать на его удары

Sky News Arabia: Иран сообщил Израилю, что не будет отвечать на его удары - 26.10.2024 Украина.ру

Sky News Arabia: Иран сообщил Израилю, что не будет отвечать на его удары

Иран проинформировал Израиль через посредника, что не будет отвечать на его ночные удары. Об этом сообщил 26 октября телеканал Sky News Arabia со ссылкой на собственные источники

2024-10-26T13:45

2024-10-26T13:45

2024-10-26T13:53

новости

иран

тегеран

атака

война

ближний восток

обстрелы

бпла

ракеты

ракетный удар

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0c/1d/1042267069_0:107:2875:1724_1920x0_80_0_0_270cdeb6dff1d244061d47a93c947e87.jpg

По информации телеканала, Иран через иностранного посредника сообщил Израилю, что не планирует отвечать на его удары по своей территории.В ночь на субботу 26 октября в пресс-службе ЦАХАЛ заявили о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки 1 октября. Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты.Как сообщала газета Jerusalem Post, во время атаки Израиль задействовал более 100 самолетов, включая F-35.Армия назвала атакованные цели в Иране, среди них — ракетные комплексы "земля-воздух", установки ПВО, места производства ракет, которые республика выпустила по территории Израиля в течение последнего года.Около 4:25 мск в Тегеране была слышна вторая серия мощных взрывов, новостная организация Shafaqna также писала об отражении атаки израильских БПЛА на востоке столицы. Около 6:00 мск армия Израиля выпустила заявление об окончании атаки, самолеты вернулись на места базирования.Ранее по этой теме: В российском посольстве рассказали о ситуации в Тегеране после ракетной атаки Израиля

https://ukraina.ru/20241021/1058237950.html

иран

тегеран

ближний восток

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, иран, тегеран , атака, война, ближний восток, обстрелы, бпла, ракеты, ракетный удар