Sky News Arabia: Иран сообщил Израилю, что не будет отвечать на его удары
13:45 26.10.2024 (обновлено: 13:53 26.10.2024)
© РИА Новости . Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкРабочая поездка заместителя председателя правительства РФ Д.Рогозина в Иран
Иран проинформировал Израиль через посредника, что не будет отвечать на его ночные удары. Об этом сообщил 26 октября телеканал Sky News Arabia со ссылкой на собственные источники
По информации телеканала, Иран через иностранного посредника сообщил Израилю, что не планирует отвечать на его удары по своей территории.
В ночь на субботу 26 октября в пресс-службе ЦАХАЛ заявили о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки 1 октября.
Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты.
Как сообщала газета Jerusalem Post, во время атаки Израиль задействовал более 100 самолетов, включая F-35.
Армия назвала атакованные цели в Иране, среди них — ракетные комплексы "земля-воздух", установки ПВО, места производства ракет, которые республика выпустила по территории Израиля в течение последнего года.
Около 4:25 мск в Тегеране была слышна вторая серия мощных взрывов, новостная организация Shafaqna также писала об отражении атаки израильских БПЛА на востоке столицы. Около 6:00 мск армия Израиля выпустила заявление об окончании атаки, самолеты вернулись на места базирования.
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