Sky News Arabia: Иран сообщил Израилю, что не будет отвечать на его удары - 26.10.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241026/1058388663.html
Sky News Arabia: Иран сообщил Израилю, что не будет отвечать на его удары
Sky News Arabia: Иран сообщил Израилю, что не будет отвечать на его удары - 26.10.2024 Украина.ру
Sky News Arabia: Иран сообщил Израилю, что не будет отвечать на его удары
Иран проинформировал Израиль через посредника, что не будет отвечать на его ночные удары. Об этом сообщил 26 октября телеканал Sky News Arabia со ссылкой на собственные источники
2024-10-26T13:45
2024-10-26T13:53
новости
иран
тегеран
атака
война
ближний восток
обстрелы
бпла
ракеты
ракетный удар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0c/1d/1042267069_0:107:2875:1724_1920x0_80_0_0_270cdeb6dff1d244061d47a93c947e87.jpg
По информации телеканала, Иран через иностранного посредника сообщил Израилю, что не планирует отвечать на его удары по своей территории.В ночь на субботу 26 октября в пресс-службе ЦАХАЛ заявили о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки 1 октября. Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты.Как сообщала газета Jerusalem Post, во время атаки Израиль задействовал более 100 самолетов, включая F-35.Армия назвала атакованные цели в Иране, среди них — ракетные комплексы "земля-воздух", установки ПВО, места производства ракет, которые республика выпустила по территории Израиля в течение последнего года.Около 4:25 мск в Тегеране была слышна вторая серия мощных взрывов, новостная организация Shafaqna также писала об отражении атаки израильских БПЛА на востоке столицы. Около 6:00 мск армия Израиля выпустила заявление об окончании атаки, самолеты вернулись на места базирования.Ранее по этой теме: В российском посольстве рассказали о ситуации в Тегеране после ракетной атаки Израиля
https://ukraina.ru/20241021/1058237950.html
иран
тегеран
ближний восток
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0c/1d/1042267069_116:0:2557:1831_1920x0_80_0_0_be482b7ca5b117edd93a2cb79b4fb6a5.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, иран, тегеран , атака, война, ближний восток, обстрелы, бпла, ракеты, ракетный удар
Новости, Иран, Тегеран , атака, война, Ближний Восток, обстрелы, БПЛА, ракеты, ракетный удар

Sky News Arabia: Иран сообщил Израилю, что не будет отвечать на его удары

13:45 26.10.2024 (обновлено: 13:53 26.10.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкРабочая поездка заместителя председателя правительства РФ Д.Рогозина в Иран
Рабочая поездка заместителя председателя правительства РФ Д.Рогозина в Иран - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© РИА Новости . Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Читать в
Иран проинформировал Израиль через посредника, что не будет отвечать на его ночные удары. Об этом сообщил 26 октября телеканал Sky News Arabia со ссылкой на собственные источники
По информации телеканала, Иран через иностранного посредника сообщил Израилю, что не планирует отвечать на его удары по своей территории.
В ночь на субботу 26 октября в пресс-службе ЦАХАЛ заявили о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки 1 октября.
Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты.
Как сообщала газета Jerusalem Post, во время атаки Израиль задействовал более 100 самолетов, включая F-35.
Армия назвала атакованные цели в Иране, среди них — ракетные комплексы "земля-воздух", установки ПВО, места производства ракет, которые республика выпустила по территории Израиля в течение последнего года.
Около 4:25 мск в Тегеране была слышна вторая серия мощных взрывов, новостная организация Shafaqna также писала об отражении атаки израильских БПЛА на востоке столицы. Около 6:00 мск армия Израиля выпустила заявление об окончании атаки, самолеты вернулись на места базирования.
Ранее по этой теме: В российском посольстве рассказали о ситуации в Тегеране после ракетной атаки Израиля
Дональд Трамп и Джаред Кушнер - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
21 октября, 11:17
Связной с Израилем. Какую роль уготовил Трамп для своего зятя КушнераЗять Дональда Трампа Джаред Кушнер в бытность своего тестя президентом США занимал должность его старшего советника. Не исключено, что, в случае своего нового пришествия в Белый дом, Трамп захочет снова видеть возле себя деятельного родственника
 
НовостиИранТегеранатакавойнаБлижний ВостокобстрелыБПЛАракетыракетный удар
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:03МВД Грузии возбудило уголовное дело из-за вброса бюллетеней в урну
15:32ERR: Россиянам хотят ограничить голосование на выборах в Эстонии
14:54Захарова: Чтобы Зеленский "не вякал про ядерное оружие", Украине дали 50 миллиардов
14:18РКК нашел более тысячи человек пропавших без вести в Курской области
13:45Sky News Arabia: Иран сообщил Израилю, что не будет отвечать на его удары
13:00Освобождение Александрополя и продвижение в Донбассе, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 26 октября
12:28Российские морпехи уничтожили штурмовиков ВСУ в Курской области
11:58"Лучший для Украины сценарий - это ультиматум Путина". Почему украинской элите так выгодна война
11:50В Липецкой области создан штаб по розыску сбежавших из колонии заключенных
11:17Кража без взлома в особо крупном размере. О выделении Украине кредита в счёт российских резервов
11:12В Грузии стартовали парламентские выборы
10:47В России судебные приставы арестовали имущество сына Петра Порошенко*
10:20Дымовая завеса "мирных планов"
10:20Сербский министр заявил о давлении на страну из-за сотрудничества с Россией
09:46Пощёчина западным СМИ и обиженный вой с болот: Гаспарян об Украине, России, Прибалтике и БРИКС
09:38"Зелина тысяча" и проблемы на фронте. Главное на Украине на утро 26 октября
09:36Спецоперация на минувшей неделе. Прорезаем оборону противника и бьем по тылам
09:33В российском посольстве рассказали о ситуации в Тегеране после ракетной атаки Израиля
09:12Ростислав Ищенко: Если бы Россия только захотела отправить КНДР на СВО, Украина бы уже рыдала и плакала
09:02Продвигается по службе и дискредитирует ВСУ. Чем занимается лидер Радикальной партии Олег Ляшко
Лента новостейМолния