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Бастрыкин забрал в Москву резонансные дела об убийстве и покушении в челябинском Коркино

Бастрыкин забрал в Москву резонансные дела об убийстве и покушении в челябинском Коркино - 25.10.2024 Украина.ру

Бастрыкин забрал в Москву резонансные дела об убийстве и покушении в челябинском Коркино

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин забрал уголовные дела об убийстве и покушении на убийство жителей Челябинской области в производство сотрудников Главного следственного управления СК РФ

2024-10-25T11:49

2024-10-25T11:49

2024-10-25T11:49

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"В связи с широким общественным резонансом... глава ведомства поручил передать уголовные дела для организации наиболее полного, тщательного, объективного расследования в производство следователей Главного следственного управления СК России", - указали в телеграм-канале СК РФ.Столичные следователи дадут оценку "достаточности принимаемых уполномоченными органами мер по профилактике преступлений среди лиц цыганской диаспоры на территории города".Волнения в Коркино начались после убийства в среду вечером 40-летней таксистки (ее тело с ножевыми ранениями нашли в машине). Силовики задержали 17-летнего подозреваемого – по версии СК, женщина везла юношу к нему домой, в пути между ними произошел конфликт.Вечером следующего дня из дома, к которому пришли с протестами люди, раздалось несколько выстрелов, были ранены двое мужчин. СК сообщил о задержании 58-летнего местного жителя, которого подозревают в покушении на убийство двух лиц.Местные жители утверждают, что проблема противоправного поведения цыган, проживающих в городе, долго их беспокоит, но не решается.Около 150 человек вышли на улицы Коркино и потребовали наказания виновных в убийстве таксистки. Более 40 из них доставили в полицию, на часть составили протоколы, в итоге всех отпустили по домам. Ситуация после стихийного схода граждан в Коркино стабилизировалась, заверили власти Челябинской области.Подробнее о главе СК РФ - в материале "Что мы строим?": Бастрыкин рассказал чего не хватает современной России на сайте Украина.ру.

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