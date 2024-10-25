Бастрыкин забрал в Москву резонансные дела об убийстве и покушении в челябинском Коркино - 25.10.2024 Украина.ру
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Бастрыкин забрал в Москву резонансные дела об убийстве и покушении в челябинском Коркино
Бастрыкин забрал в Москву резонансные дела об убийстве и покушении в челябинском Коркино - 25.10.2024 Украина.ру
Бастрыкин забрал в Москву резонансные дела об убийстве и покушении в челябинском Коркино
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин забрал уголовные дела об убийстве и покушении на убийство жителей Челябинской области в производство сотрудников Главного следственного управления СК РФ
2024-10-25T11:49
2024-10-25T11:49
новости
александр бастрыкин
россия
москва
ск рф
следственный комитет
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"В связи с широким общественным резонансом... глава ведомства поручил передать уголовные дела для организации наиболее полного, тщательного, объективного расследования в производство следователей Главного следственного управления СК России", - указали в телеграм-канале СК РФ.Столичные следователи дадут оценку "достаточности принимаемых уполномоченными органами мер по профилактике преступлений среди лиц цыганской диаспоры на территории города".Волнения в Коркино начались после убийства в среду вечером 40-летней таксистки (ее тело с ножевыми ранениями нашли в машине). Силовики задержали 17-летнего подозреваемого – по версии СК, женщина везла юношу к нему домой, в пути между ними произошел конфликт.Вечером следующего дня из дома, к которому пришли с протестами люди, раздалось несколько выстрелов, были ранены двое мужчин. СК сообщил о задержании 58-летнего местного жителя, которого подозревают в покушении на убийство двух лиц.Местные жители утверждают, что проблема противоправного поведения цыган, проживающих в городе, долго их беспокоит, но не решается.Около 150 человек вышли на улицы Коркино и потребовали наказания виновных в убийстве таксистки. Более 40 из них доставили в полицию, на часть составили протоколы, в итоге всех отпустили по домам. Ситуация после стихийного схода граждан в Коркино стабилизировалась, заверили власти Челябинской области.Подробнее о главе СК РФ - в материале "Что мы строим?": Бастрыкин рассказал чего не хватает современной России на сайте Украина.ру.
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452
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новости, александр бастрыкин, россия, москва, ск рф, следственный комитет
Новости, Александр Бастрыкин, Россия, Москва, СК РФ, Следственный комитет

Бастрыкин забрал в Москву резонансные дела об убийстве и покушении в челябинском Коркино

11:49 25.10.2024
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗаседание коллегии Следственного комитета РФ
Заседание коллегии Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин забрал уголовные дела об убийстве и покушении на убийство жителей Челябинской области в производство сотрудников Главного следственного управления СК РФ
"В связи с широким общественным резонансом... глава ведомства поручил передать уголовные дела для организации наиболее полного, тщательного, объективного расследования в производство следователей Главного следственного управления СК России", - указали в телеграм-канале СК РФ.
Столичные следователи дадут оценку "достаточности принимаемых уполномоченными органами мер по профилактике преступлений среди лиц цыганской диаспоры на территории города".
Волнения в Коркино начались после убийства в среду вечером 40-летней таксистки (ее тело с ножевыми ранениями нашли в машине). Силовики задержали 17-летнего подозреваемого – по версии СК, женщина везла юношу к нему домой, в пути между ними произошел конфликт.
Вечером следующего дня из дома, к которому пришли с протестами люди, раздалось несколько выстрелов, были ранены двое мужчин. СК сообщил о задержании 58-летнего местного жителя, которого подозревают в покушении на убийство двух лиц.
Местные жители утверждают, что проблема противоправного поведения цыган, проживающих в городе, долго их беспокоит, но не решается.
Около 150 человек вышли на улицы Коркино и потребовали наказания виновных в убийстве таксистки. Более 40 из них доставили в полицию, на часть составили протоколы, в итоге всех отпустили по домам. Ситуация после стихийного схода граждан в Коркино стабилизировалась, заверили власти Челябинской области.
Подробнее о главе СК РФ - в материале "Что мы строим?": Бастрыкин рассказал чего не хватает современной России на сайте Украина.ру.
 
НовостиАлександр БастрыкинРоссияМоскваСК РФСледственный комитет
 
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