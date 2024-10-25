Ученики бегут из страны. На Украине закрылось более двух тысяч школ - 25.10.2024 Украина.ру
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Ученики бегут из страны. На Украине закрылось более двух тысяч школ
Ученики бегут из страны. На Украине закрылось более двух тысяч школ - 25.10.2024 Украина.ру
Ученики бегут из страны. На Украине закрылось более двух тысяч школ
Свыше двух тысяч школ закрылось на Украине за последние четыре года из-за сокращения количества учеников. Об этом сообщило украинское агентство УНИАН
2024-10-25T08:55
2024-10-25T09:01
новости
украина
владимир зеленский
верховная рада
кабмин
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"За последние четыре года на Украине закрылось 2114 школ… В 2020-2021 учебном году в Украине работало 14 815 школ различных форм собственности. Уже к 2023-2024 учебному году их осталось лишь 12 701. Таким образом, количество школ сократилось на 14 процентов", - говорится в материале.Больше всего школ закрывается в селах, за четыре года количество сельских сел сократилось на 20 процентов.На Украине с февраля 2022 года введен режим военного положения, тогда же Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.В начале октября Кабмин Украины внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает обязать 17-летних граждан самостоятельно становиться на призывной учет путем уточнения данных в военкомате или в электронном кабинете.Министр образования Украины Оксен Лисовой отмечал, что многие украинские старшеклассники, особенно юноши, покидают страну.Глава образовательно-воспитательного совета всемирного конгресса украинцев Любовь Любчик на прошлой неделе отметила, что Украину с 2022 года покинули более миллиона школьников.Подробнее о проблеме - в материале Минус 300 тысяч: почему школьники массово бегут с Украины на сайте Украина.ру.
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новости, украина, владимир зеленский, верховная рада, кабмин
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Верховная Рада, Кабмин

Ученики бегут из страны. На Украине закрылось более двух тысяч школ

08:55 25.10.2024 (обновлено: 09:01 25.10.2024)
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВ Екатеринбурге школы закрыты на карантин из-за гриппа
В Екатеринбурге школы закрыты на карантин из-за гриппа - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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Свыше двух тысяч школ закрылось на Украине за последние четыре года из-за сокращения количества учеников. Об этом сообщило украинское агентство УНИАН
"За последние четыре года на Украине закрылось 2114 школ… В 2020-2021 учебном году в Украине работало 14 815 школ различных форм собственности. Уже к 2023-2024 учебному году их осталось лишь 12 701. Таким образом, количество школ сократилось на 14 процентов", - говорится в материале.
Больше всего школ закрывается в селах, за четыре года количество сельских сел сократилось на 20 процентов.

"Из-за уменьшения количества учеников (как вследствие демографических проблем, так и из-за вынужденной миграции из-за войны семей с детьми), многие школы остаются без учеников. Это заставляет учредителей закрывать малокомплектные школы, содержать которые становится финансово трудно для местных общин", - объяснило издание.

На Украине с февраля 2022 года введен режим военного положения, тогда же Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
В начале октября Кабмин Украины внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает обязать 17-летних граждан самостоятельно становиться на призывной учет путем уточнения данных в военкомате или в электронном кабинете.
Министр образования Украины Оксен Лисовой отмечал, что многие украинские старшеклассники, особенно юноши, покидают страну.
Глава образовательно-воспитательного совета всемирного конгресса украинцев Любовь Любчик на прошлой неделе отметила, что Украину с 2022 года покинули более миллиона школьников.
Подробнее о проблеме - в материале Минус 300 тысяч: почему школьники массово бегут с Украины на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаВладимир ЗеленскийВерховная РадаКабмин
 
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Заголовок открываемого материала
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