https://ukraina.ru/20241025/1058350574.html

Ученики бегут из страны. На Украине закрылось более двух тысяч школ

Ученики бегут из страны. На Украине закрылось более двух тысяч школ - 25.10.2024 Украина.ру

Ученики бегут из страны. На Украине закрылось более двух тысяч школ

Свыше двух тысяч школ закрылось на Украине за последние четыре года из-за сокращения количества учеников. Об этом сообщило украинское агентство УНИАН

2024-10-25T08:55

2024-10-25T08:55

2024-10-25T09:01

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украина

владимир зеленский

верховная рада

кабмин

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"За последние четыре года на Украине закрылось 2114 школ… В 2020-2021 учебном году в Украине работало 14 815 школ различных форм собственности. Уже к 2023-2024 учебному году их осталось лишь 12 701. Таким образом, количество школ сократилось на 14 процентов", - говорится в материале.Больше всего школ закрывается в селах, за четыре года количество сельских сел сократилось на 20 процентов.На Украине с февраля 2022 года введен режим военного положения, тогда же Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.В начале октября Кабмин Украины внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает обязать 17-летних граждан самостоятельно становиться на призывной учет путем уточнения данных в военкомате или в электронном кабинете.Министр образования Украины Оксен Лисовой отмечал, что многие украинские старшеклассники, особенно юноши, покидают страну.Глава образовательно-воспитательного совета всемирного конгресса украинцев Любовь Любчик на прошлой неделе отметила, что Украину с 2022 года покинули более миллиона школьников.Подробнее о проблеме - в материале Минус 300 тысяч: почему школьники массово бегут с Украины на сайте Украина.ру.

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новости, украина, владимир зеленский, верховная рада, кабмин