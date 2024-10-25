Ученики бегут из страны. На Украине закрылось более двух тысяч школ
08:55 25.10.2024 (обновлено: 09:01 25.10.2024)
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВ Екатеринбурге школы закрыты на карантин из-за гриппа
Свыше двух тысяч школ закрылось на Украине за последние четыре года из-за сокращения количества учеников. Об этом сообщило украинское агентство УНИАН
"За последние четыре года на Украине закрылось 2114 школ… В 2020-2021 учебном году в Украине работало 14 815 школ различных форм собственности. Уже к 2023-2024 учебному году их осталось лишь 12 701. Таким образом, количество школ сократилось на 14 процентов", - говорится в материале.
Больше всего школ закрывается в селах, за четыре года количество сельских сел сократилось на 20 процентов.
"Из-за уменьшения количества учеников (как вследствие демографических проблем, так и из-за вынужденной миграции из-за войны семей с детьми), многие школы остаются без учеников. Это заставляет учредителей закрывать малокомплектные школы, содержать которые становится финансово трудно для местных общин", - объяснило издание.
На Украине с февраля 2022 года введен режим военного положения, тогда же Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
В начале октября Кабмин Украины внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает обязать 17-летних граждан самостоятельно становиться на призывной учет путем уточнения данных в военкомате или в электронном кабинете.
Министр образования Украины Оксен Лисовой отмечал, что многие украинские старшеклассники, особенно юноши, покидают страну.
Глава образовательно-воспитательного совета всемирного конгресса украинцев Любовь Любчик на прошлой неделе отметила, что Украину с 2022 года покинули более миллиона школьников.
Подробнее о проблеме - в материале Минус 300 тысяч: почему школьники массово бегут с Украины на сайте Украина.ру.