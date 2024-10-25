ПВО сбила украинские дроны и воздушный шар над территорией России — Минобороны - 25.10.2024 Украина.ру
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ПВО сбила украинские дроны и воздушный шар над территорией России — Минобороны
ПВО сбила украинские дроны и воздушный шар над территорией России — Минобороны - 25.10.2024 Украина.ру
ПВО сбила украинские дроны и воздушный шар над территорией России — Минобороны
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) пресекли попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением беспилотников самолетного типа и малоразмерного воздушного шара, сообщили в Минобороны РФ
2024-10-25T08:30
2024-10-25T08:30
новости
россия
азовское море
белгородская область
вооруженные силы украины
минобороны
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"Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены три украинских БПЛА над акваторией Азовского моря, три БПЛА над территорией Белгородской области, один БПЛА над территорией Брянской области, и один малоразмерный воздушный шар уничтожен над территорией Ростовской области", - перечислили в ведомстве.Подробнее о провалившихся атаках ВСУ - в материале ПВО за ночь сбила больше сотни украинских беспилотников над регионами России - Минобороны на сайте Украина.ру.
россия
азовское море
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новости, россия, азовское море, белгородская область, вооруженные силы украины, минобороны
Новости, Россия, Азовское море, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Минобороны

ПВО сбила украинские дроны и воздушный шар над территорией России — Минобороны

08:30 25.10.2024
 
© РИА Новости . Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкГорода России. Москва
Города России. Москва - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости . Владимир Вяткин
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Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) пресекли попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением беспилотников самолетного типа и малоразмерного воздушного шара, сообщили в Минобороны РФ
"Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены три украинских БПЛА над акваторией Азовского моря, три БПЛА над территорией Белгородской области, один БПЛА над территорией Брянской области, и один малоразмерный воздушный шар уничтожен над территорией Ростовской области", - перечислили в ведомстве.
Подробнее о провалившихся атаках ВСУ - в материале ПВО за ночь сбила больше сотни украинских беспилотников над регионами России - Минобороны на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияАзовское мореБелгородская областьВооруженные силы УкраиныМинобороны
 
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08:30ПВО сбила украинские дроны и воздушный шар над территорией России — Минобороны
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