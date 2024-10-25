ПВО сбила украинские дроны и воздушный шар над территорией России — Минобороны
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) пресекли попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением беспилотников самолетного типа и малоразмерного воздушного шара, сообщили в Минобороны РФ
"Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены три украинских БПЛА над акваторией Азовского моря, три БПЛА над территорией Белгородской области, один БПЛА над территорией Брянской области, и один малоразмерный воздушный шар уничтожен над территорией Ростовской области", - перечислили в ведомстве.
Подробнее о провалившихся атаках ВСУ - в материале ПВО за ночь сбила больше сотни украинских беспилотников над регионами России - Минобороны на сайте Украина.ру.