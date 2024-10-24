"Поезжайте к друзьям или домой": власти Франции выселили первых украинских беженцев из соцжилья
Власти на востоке Франции распорядились выселить украинских беженцев из социального жилья до 31 октября, передает издание Monde
"Префектура департамента Мерт и Мозель направила десяткам украинских беженцев письма с требованием покинуть занимаемое ими жилье", - говорится в материале.
Причиной выселения власти назвали "недостаточную интегрированность" украинцев, многие из которых до сих пор не работают.
Как сообщили некоторые получившие письма украинцы, им предлагается несколько решений: "отправиться жить к друзьям, переехать в другое государство или вернуться на Украину".
Издание заверяет, что первые выселения уже состоялись.
Подробнее о незавидном положении беженцев - в материале Олега Хавича Над украинскими беженцами в Польше сгущаются тучи на сайте Украина.ру.