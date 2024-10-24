"Поезжайте к друзьям или домой": власти Франции выселили первых украинских беженцев из соцжилья - 24.10.2024 Украина.ру
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"Поезжайте к друзьям или домой": власти Франции выселили первых украинских беженцев из соцжилья
"Поезжайте к друзьям или домой": власти Франции выселили первых украинских беженцев из соцжилья - 24.10.2024 Украина.ру
"Поезжайте к друзьям или домой": власти Франции выселили первых украинских беженцев из соцжилья
Власти на востоке Франции распорядились выселить украинских беженцев из социального жилья до 31 октября, передает издание Monde
2024-10-24T14:26
2024-10-24T14:26
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"Префектура департамента Мерт и Мозель направила десяткам украинских беженцев письма с требованием покинуть занимаемое ими жилье", - говорится в материале.Причиной выселения власти назвали "недостаточную интегрированность" украинцев, многие из которых до сих пор не работают.Как сообщили некоторые получившие письма украинцы, им предлагается несколько решений: "отправиться жить к друзьям, переехать в другое государство или вернуться на Украину".Издание заверяет, что первые выселения уже состоялись.Украинские переселенцы в ЕС имеют право получить временный вид на жительство. Однако в последнее время все больше европейских стран, включая Норвегию, Венгрию и Чехию, сокращают поддержку беженцев с Украины.Подробнее о незавидном положении беженцев - в материале Олега Хавича Над украинскими беженцами в Польше сгущаются тучи на сайте Украина.ру.
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новости, франция, норвегия, ес, венгрия
Новости, Франция, Норвегия, ЕС, Венгрия

"Поезжайте к друзьям или домой": власти Франции выселили первых украинских беженцев из соцжилья

14:26 24.10.2024
 
© pixabay.com
© pixabay.com
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Власти на востоке Франции распорядились выселить украинских беженцев из социального жилья до 31 октября, передает издание Monde
"Префектура департамента Мерт и Мозель направила десяткам украинских беженцев письма с требованием покинуть занимаемое ими жилье", - говорится в материале.
Причиной выселения власти назвали "недостаточную интегрированность" украинцев, многие из которых до сих пор не работают.
Как сообщили некоторые получившие письма украинцы, им предлагается несколько решений: "отправиться жить к друзьям, переехать в другое государство или вернуться на Украину".
Издание заверяет, что первые выселения уже состоялись.
Украинские переселенцы в ЕС имеют право получить временный вид на жительство. Однако в последнее время все больше европейских стран, включая Норвегию, Венгрию и Чехию, сокращают поддержку беженцев с Украины.
Подробнее о незавидном положении беженцев - в материале Олега Хавича Над украинскими беженцами в Польше сгущаются тучи на сайте Украина.ру.
 
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