Украинские власти оставят граждан без интернета - Южанина - 24.10.2024 Украина.ру
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Украинские власти оставят граждан без интернета - Южанина
Украинские власти оставят граждан без интернета - Южанина - 24.10.2024 Украина.ру
Украинские власти оставят граждан без интернета - Южанина
Субъекты хозяйствования, предоставляющие услуги доступа в интернет, не имеют права применять упрощенную систему налогообложения. Об этом сообщил Кабмин в ответ на соответствующую петицию, передает 24 октября в телеграм-канале член налогового комитета Рады Нина Южанина
2024-10-24T12:52
2024-10-24T12:52
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"Все как всегда: сначала разрушить, а потом задуматься о возведении чего-то нового, но только задуматься (т.е. без реальных шагов). Потребители (граждане) уже почувствовали на себе удорожание стоимости услуг операторов примерно на 20 процентов.&lt;...&gt; В то же время 700-800 субъектов сферы телекоммуникаций подали заявления о прекращении своей деятельности", - возмутилась она.Южанина отметила также, что из-за вывода интернет-провайдеров из-под упрощенной системы налогообложения 26 процентов абонентов в сельской местности вообще могут остаться без возможности иметь доступ к сети.Минувшим летом Южанина обвиняла председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева в том, что он стремится заставить интернет-провайдеров отказаться от упрощенной системы налогообложения. Она подчеркивала, что это может уничтожить отрасль и оставить украинцев без качественного интернета.Подробнее о налогах в стране - в материале Украинский парламент проголосовал за "историческое" повышение налогов на сайте Украина.ру.
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новости, украина, кабмин, рада, налоги, интернет
Новости, Украина, Кабмин, Рада, налоги, интернет

Украинские власти оставят граждан без интернета - Южанина

12:52 24.10.2024
 
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Субъекты хозяйствования, предоставляющие услуги доступа в интернет, не имеют права применять упрощенную систему налогообложения. Об этом сообщил Кабмин в ответ на соответствующую петицию, передает 24 октября в телеграм-канале член налогового комитета Рады Нина Южанина
"Все как всегда: сначала разрушить, а потом задуматься о возведении чего-то нового, но только задуматься (т.е. без реальных шагов). Потребители (граждане) уже почувствовали на себе удорожание стоимости услуг операторов примерно на 20 процентов.<...> В то же время 700-800 субъектов сферы телекоммуникаций подали заявления о прекращении своей деятельности", - возмутилась она.
Южанина отметила также, что из-за вывода интернет-провайдеров из-под упрощенной системы налогообложения 26 процентов абонентов в сельской местности вообще могут остаться без возможности иметь доступ к сети.
"На сегодняшний день услуги в сельской местности предоставляет 1281 поставщик (из 3039 в целом по Украине). Они обеспечивают потребности в связи как физических лиц (домохозяйств), так и хозяйствующих субъектов, в том числе школ, больниц, сельских советов и т. д", - указала она.
Минувшим летом Южанина обвиняла председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева в том, что он стремится заставить интернет-провайдеров отказаться от упрощенной системы налогообложения. Она подчеркивала, что это может уничтожить отрасль и оставить украинцев без качественного интернета.
Подробнее о налогах в стране - в материале Украинский парламент проголосовал за "историческое" повышение налогов на сайте Украина.ру.
 
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