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Украинские власти оставят граждан без интернета - Южанина

Украинские власти оставят граждан без интернета - Южанина - 24.10.2024 Украина.ру

Украинские власти оставят граждан без интернета - Южанина

Субъекты хозяйствования, предоставляющие услуги доступа в интернет, не имеют права применять упрощенную систему налогообложения. Об этом сообщил Кабмин в ответ на соответствующую петицию, передает 24 октября в телеграм-канале член налогового комитета Рады Нина Южанина

2024-10-24T12:52

2024-10-24T12:52

2024-10-24T12:52

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"Все как всегда: сначала разрушить, а потом задуматься о возведении чего-то нового, но только задуматься (т.е. без реальных шагов). Потребители (граждане) уже почувствовали на себе удорожание стоимости услуг операторов примерно на 20 процентов.<...> В то же время 700-800 субъектов сферы телекоммуникаций подали заявления о прекращении своей деятельности", - возмутилась она.Южанина отметила также, что из-за вывода интернет-провайдеров из-под упрощенной системы налогообложения 26 процентов абонентов в сельской местности вообще могут остаться без возможности иметь доступ к сети.Минувшим летом Южанина обвиняла председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева в том, что он стремится заставить интернет-провайдеров отказаться от упрощенной системы налогообложения. Она подчеркивала, что это может уничтожить отрасль и оставить украинцев без качественного интернета.Подробнее о налогах в стране - в материале Украинский парламент проголосовал за "историческое" повышение налогов на сайте Украина.ру.

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