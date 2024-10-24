https://ukraina.ru/20241024/1058327662.html
Украинские власти оставят граждан без интернета - Южанина
Украинские власти оставят граждан без интернета - Южанина - 24.10.2024 Украина.ру
Украинские власти оставят граждан без интернета - Южанина
Субъекты хозяйствования, предоставляющие услуги доступа в интернет, не имеют права применять упрощенную систему налогообложения. Об этом сообщил Кабмин в ответ на соответствующую петицию, передает 24 октября в телеграм-канале член налогового комитета Рады Нина Южанина
2024-10-24T12:52
2024-10-24T12:52
2024-10-24T12:52
новости
украина
кабмин
рада
налоги
интернет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103233/96/1032339663_0:0:665:374_1920x0_80_0_0_31aa4c9b11168c6931a070fca6c797a1.jpg.webp
"Все как всегда: сначала разрушить, а потом задуматься о возведении чего-то нового, но только задуматься (т.е. без реальных шагов). Потребители (граждане) уже почувствовали на себе удорожание стоимости услуг операторов примерно на 20 процентов.<...> В то же время 700-800 субъектов сферы телекоммуникаций подали заявления о прекращении своей деятельности", - возмутилась она.Южанина отметила также, что из-за вывода интернет-провайдеров из-под упрощенной системы налогообложения 26 процентов абонентов в сельской местности вообще могут остаться без возможности иметь доступ к сети.Минувшим летом Южанина обвиняла председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева в том, что он стремится заставить интернет-провайдеров отказаться от упрощенной системы налогообложения. Она подчеркивала, что это может уничтожить отрасль и оставить украинцев без качественного интернета.Подробнее о налогах в стране - в материале Украинский парламент проголосовал за "историческое" повышение налогов на сайте Украина.ру.
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103233/96/1032339663_108:0:665:418_1920x0_80_0_0_0392f371674e40ba090895565b203eb7.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, кабмин, рада, налоги, интернет
Новости, Украина, Кабмин, Рада, налоги, интернет
Украинские власти оставят граждан без интернета - Южанина
Субъекты хозяйствования, предоставляющие услуги доступа в интернет, не имеют права применять упрощенную систему налогообложения. Об этом сообщил Кабмин в ответ на соответствующую петицию, передает 24 октября в телеграм-канале член налогового комитета Рады Нина Южанина
"Все как всегда: сначала разрушить, а потом задуматься о возведении чего-то нового, но только задуматься (т.е. без реальных шагов). Потребители (граждане) уже почувствовали на себе удорожание стоимости услуг операторов примерно на 20 процентов.<...> В то же время 700-800 субъектов сферы телекоммуникаций подали заявления о прекращении своей деятельности", - возмутилась она.
Южанина отметила также, что из-за вывода интернет-провайдеров из-под упрощенной системы налогообложения 26 процентов абонентов в сельской местности вообще могут остаться без возможности иметь доступ к сети.
"На сегодняшний день услуги в сельской местности предоставляет 1281 поставщик (из 3039 в целом по Украине). Они обеспечивают потребности в связи как физических лиц (домохозяйств), так и хозяйствующих субъектов, в том числе школ, больниц, сельских советов и т. д", - указала она.
Минувшим летом Южанина обвиняла председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева в том, что он стремится заставить интернет-провайдеров отказаться от упрощенной системы налогообложения. Она подчеркивала, что это может уничтожить отрасль и оставить украинцев без качественного интернета.