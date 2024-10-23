https://ukraina.ru/20241023/1058301517.html

Ситуация критическая, тенденция еще хуже: в ВСУ оценили свои шансы на удержание Селидово

Ситуация критическая, тенденция еще хуже: в ВСУ оценили свои шансы на удержание Селидово - 23.10.2024 Украина.ру

Ситуация критическая, тенденция еще хуже: в ВСУ оценили свои шансы на удержание Селидово

Российские военные уже добрались до основного укрепрайона ВСУ в Селидово - многоэтажек в центре города. Пока нельзя сказать, что ВС РФ закрепились там, но ситуация "критическая" и "тенденция хреновая". Такое заявление сделал лейтенант ВСУ с позывным Алекс. Его слова 23 октября опубликовала "Страна.ua"

2024-10-23T14:02

2024-10-23T14:02

2024-10-23T14:02

селидово

донецкая народная республика

россия

вооруженные силы украины

украина.ру

вс рф

освобождение

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Также издание привело слова другого украинского военного с позывным Мучной. Он сообщил, что российские силы уже захватили восточную часть Селидово и пытаются перекрыть основную дорогу из Покровска на севере города.Пару дней назад донецкий волонтер Елена Бобкова рассказала изданию Украина.ру о ситуации в Донецкой Народной Республике (ДНР), уточнив, что Селидово буквально в паре шагов от освобождения.Она отметила, что город фактически окружен, осталась только одна дорога через село Вишневое, это значит, что уже в самое ближайшее ВСУ в этом населенном пункте окажутся в кольце.ВС РФ активно продвигаются сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни только в ДНР они освободили Григоровку, Острое, Украинск, Мариновку, Нелеповку, Крутой Яр, Золотую Ниву, Зоряное Первое, Островское, Красный Яр, Максимильяновку, Серебрянку и Николаевку.Также российские военные взяли под контроль населенные пункты Макеевка, Верхнекаменское и Невское в Луганской Народной Республике, Вишневое в Харьковской и Левадное в Запорожской области.В четверг, 3 октября, Министерство обороны России подтвердило освобождение Угледара. Также появилась информация о том, что ВС РФ контролируют порядка двух третей Дзержинска (Торецка).Накануне аналитик немецкого издания Bild Юлиан Репке написал в своих соцсетях, что российские войска прорвали оборону Часова Яра в ДНР и теперь будут наступать на город с юга, что существенно ухудшает положение подразделений ВСУ на этом участке фронта.Еще по теме: Цели российского наступления на 2025 год: освобождение части Днепропетровской и Харьковской областей.

https://ukraina.ru/20241021/1058230171.html

https://ukraina.ru/20241023/1058300687.html

селидово

донецкая народная республика

россия

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селидово, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, украина.ру, вс рф, освобождение