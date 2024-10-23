Ситуация критическая, тенденция еще хуже: в ВСУ оценили свои шансы на удержание Селидово - 23.10.2024 Украина.ру
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Ситуация критическая, тенденция еще хуже: в ВСУ оценили свои шансы на удержание Селидово
Ситуация критическая, тенденция еще хуже: в ВСУ оценили свои шансы на удержание Селидово - 23.10.2024 Украина.ру
Ситуация критическая, тенденция еще хуже: в ВСУ оценили свои шансы на удержание Селидово
Российские военные уже добрались до основного укрепрайона ВСУ в Селидово - многоэтажек в центре города. Пока нельзя сказать, что ВС РФ закрепились там, но ситуация "критическая" и "тенденция хреновая". Такое заявление сделал лейтенант ВСУ с позывным Алекс. Его слова 23 октября опубликовала "Страна.ua"
2024-10-23T14:02
2024-10-23T14:02
селидово
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
украина.ру
вс рф
освобождение
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Также издание привело слова другого украинского военного с позывным Мучной. Он сообщил, что российские силы уже захватили восточную часть Селидово и пытаются перекрыть основную дорогу из Покровска на севере города.Пару дней назад донецкий волонтер Елена Бобкова рассказала изданию Украина.ру о ситуации в Донецкой Народной Республике (ДНР), уточнив, что Селидово буквально в паре шагов от освобождения.Она отметила, что город фактически окружен, осталась только одна дорога через село Вишневое, это значит, что уже в самое ближайшее ВСУ в этом населенном пункте окажутся в кольце.ВС РФ активно продвигаются сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни только в ДНР они освободили Григоровку, Острое, Украинск, Мариновку, Нелеповку, Крутой Яр, Золотую Ниву, Зоряное Первое, Островское, Красный Яр, Максимильяновку, Серебрянку и Николаевку.Также российские военные взяли под контроль населенные пункты Макеевка, Верхнекаменское и Невское в Луганской Народной Республике, Вишневое в Харьковской и Левадное в Запорожской области.В четверг, 3 октября, Министерство обороны России подтвердило освобождение Угледара. Также появилась информация о том, что ВС РФ контролируют порядка двух третей Дзержинска (Торецка).Накануне аналитик немецкого издания Bild Юлиан Репке написал в своих соцсетях, что российские войска прорвали оборону Часова Яра в ДНР и теперь будут наступать на город с юга, что существенно ухудшает положение подразделений ВСУ на этом участке фронта.Еще по теме: Цели российского наступления на 2025 год: освобождение части Днепропетровской и Харьковской областей.
https://ukraina.ru/20241021/1058230171.html
https://ukraina.ru/20241023/1058300687.html
селидово
донецкая народная республика
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селидово, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, украина.ру, вс рф, освобождение
Селидово, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, ВС РФ, освобождение

Ситуация критическая, тенденция еще хуже: в ВСУ оценили свои шансы на удержание Селидово

14:02 23.10.2024
 
Фото: украинские СМИ. Селидово
Фото: украинские СМИ. Селидово
Читать в
Российские военные уже добрались до основного укрепрайона ВСУ в Селидово - многоэтажек в центре города. Пока нельзя сказать, что ВС РФ закрепились там, но ситуация "критическая" и "тенденция хреновая". Такое заявление сделал лейтенант ВСУ с позывным Алекс. Его слова 23 октября опубликовала "Страна.ua"
Также издание привело слова другого украинского военного с позывным Мучной. Он сообщил, что российские силы уже захватили восточную часть Селидово и пытаются перекрыть основную дорогу из Покровска на севере города.
Пару дней назад донецкий волонтер Елена Бобкова рассказала изданию Украина.ру о ситуации в Донецкой Народной Республике (ДНР), уточнив, что Селидово буквально в паре шагов от освобождения.

"Два города на западе ДНР - Селидово и Курахово - вот-вот будут освобождены. Сейчас наблюдатели гадали, кто падет первым, предполагая, что это будет Курахово, но в последнее время все единодушны в том, что первым будет освобождено все-таки Селидово", - сказала Бобкова.

Она отметила, что город фактически окружен, осталась только одна дорога через село Вишневое, это значит, что уже в самое ближайшее ВСУ в этом населенном пункте окажутся в кольце.
Фото: Думська, ВСУ на фронте
21 октября, 05:44
Украинский гарнизон Селидово на грани падения и бегства. Приготовиться гарнизону КураховоДонецкий волонтер Елена Бобкова рассказала изданию Украина.ру о ситуации на Донецком фронте и о том, почему важно для российской группировки в ДНР было освободить Угледар, а также Селидово и Курахово
ВС РФ активно продвигаются сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни только в ДНР они освободили Григоровку, Острое, Украинск, Мариновку, Нелеповку, Крутой Яр, Золотую Ниву, Зоряное Первое, Островское, Красный Яр, Максимильяновку, Серебрянку и Николаевку.
Коллаж: ВС РФ, флаг России
13:33
ВС РФ освободили два населенных пункта в ДНРПодразделения Южной группировки российских войск взяли под контроль населенный пункт Серебрянка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Параллельно бойцы "Центра" освободили донецкую Николаевку. Эту информацию 23 октября подтвердили в Минобороны РФ
Также российские военные взяли под контроль населенные пункты Макеевка, Верхнекаменское и Невское в Луганской Народной Республике, Вишневое в Харьковской и Левадное в Запорожской области.
В четверг, 3 октября, Министерство обороны России подтвердило освобождение Угледара. Также появилась информация о том, что ВС РФ контролируют порядка двух третей Дзержинска (Торецка).
Накануне аналитик немецкого издания Bild Юлиан Репке написал в своих соцсетях, что российские войска прорвали оборону Часова Яра в ДНР и теперь будут наступать на город с юга, что существенно ухудшает положение подразделений ВСУ на этом участке фронта.
Еще по теме: Цели российского наступления на 2025 год: освобождение части Днепропетровской и Харьковской областей.
 
СелидовоДонецкая Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы УкраиныУкраина.руВС РФосвобождение
 
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