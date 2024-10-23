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Путин призвал страны БРИКС сотрудничать в технологиях и образовании

Путин призвал страны БРИКС сотрудничать в технологиях и образовании - 23.10.2024 Украина.ру

Путин призвал страны БРИКС сотрудничать в технологиях и образовании

Страны-участники БРИКС должны активизировать сотрудничество в областях технологий, образования, торговли, логистики и финансов. Об этом 23 октября заявил президент России Владимир Путин на заседании саммита БРИКС в расширенном составе

2024-10-23T13:26

2024-10-23T13:26

2024-10-23T13:26

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"Чтобы в максимальной степени реализовать потенциал наших растущих экономик, воспользоваться всеми преимуществами новой волны глобального экономического роста, нашим странам необходимо активизировать сотрудничество в таких областях, как технологии, образование, эффективное освоение ресурсов, торговля и логистика, финансы и страхование, а также кратно нарастить объемы капиталовложения", - сказал Путин.Он указал на необходимость запустить платформу стран БРИКС по справедливой конкуренции.Казанский саммит БРИКС, куда приехали представители 36 стран и шести международных организаций, стартовал 22 октября. Саммит станет итоговым мероприятием в рамках председательства РФ в объединении, которое проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.Подробнее о саммите - в материале Поцеловал чак-чак: чем потчуют гостей БРИКС, или новая слава эчпочмака на сайте Украина.ру.

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новости, россия, владимир путин, брикс, сотрудничество