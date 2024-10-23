Путин призвал страны БРИКС сотрудничать в технологиях и образовании - 23.10.2024 Украина.ру
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Путин призвал страны БРИКС сотрудничать в технологиях и образовании
Путин призвал страны БРИКС сотрудничать в технологиях и образовании - 23.10.2024 Украина.ру
Путин призвал страны БРИКС сотрудничать в технологиях и образовании
Страны-участники БРИКС должны активизировать сотрудничество в областях технологий, образования, торговли, логистики и финансов. Об этом 23 октября заявил президент России Владимир Путин на заседании саммита БРИКС в расширенном составе
2024-10-23T13:26
2024-10-23T13:26
новости
россия
владимир путин
брикс
сотрудничество
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"Чтобы в максимальной степени реализовать потенциал наших растущих экономик, воспользоваться всеми преимуществами новой волны глобального экономического роста, нашим странам необходимо активизировать сотрудничество в таких областях, как технологии, образование, эффективное освоение ресурсов, торговля и логистика, финансы и страхование, а также кратно нарастить объемы капиталовложения", - сказал Путин.Он указал на необходимость запустить платформу стран БРИКС по справедливой конкуренции.Казанский саммит БРИКС, куда приехали представители 36 стран и шести международных организаций, стартовал 22 октября. Саммит станет итоговым мероприятием в рамках председательства РФ в объединении, которое проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.Подробнее о саммите - в материале Поцеловал чак-чак: чем потчуют гостей БРИКС, или новая слава эчпочмака на сайте Украина.ру.
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новости, россия, владимир путин, брикс, сотрудничество
Новости, Россия, Владимир Путин, БРИКС, сотрудничество

Путин призвал страны БРИКС сотрудничать в технологиях и образовании

13:26 23.10.2024
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанкВЭФ-2024. Пленарное заседание
ВЭФ-2024. Пленарное заседание - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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Страны-участники БРИКС должны активизировать сотрудничество в областях технологий, образования, торговли, логистики и финансов. Об этом 23 октября заявил президент России Владимир Путин на заседании саммита БРИКС в расширенном составе
"Чтобы в максимальной степени реализовать потенциал наших растущих экономик, воспользоваться всеми преимуществами новой волны глобального экономического роста, нашим странам необходимо активизировать сотрудничество в таких областях, как технологии, образование, эффективное освоение ресурсов, торговля и логистика, финансы и страхование, а также кратно нарастить объемы капиталовложения", - сказал Путин.
Он указал на необходимость запустить платформу стран БРИКС по справедливой конкуренции.
"Хорошо зарекомендовал себя Международный центр антимонопольного права и политики БРИКС. Считаем нужным и далее развивать это направление, в том числе запустить межгосударственную платформу по справедливой конкуренции (стран БРИКС - ред.)", - отметил глава российского государства.
Казанский саммит БРИКС, куда приехали представители 36 стран и шести международных организаций, стартовал 22 октября.
Саммит станет итоговым мероприятием в рамках председательства РФ в объединении, которое проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
Подробнее о саммите - в материале Поцеловал чак-чак: чем потчуют гостей БРИКС, или новая слава эчпочмака на сайте Украина.ру.
 
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