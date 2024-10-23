https://ukraina.ru/20241023/1058300197.html
Путин призвал страны БРИКС сотрудничать в технологиях и образовании
Путин призвал страны БРИКС сотрудничать в технологиях и образовании - 23.10.2024 Украина.ру
Путин призвал страны БРИКС сотрудничать в технологиях и образовании
Страны-участники БРИКС должны активизировать сотрудничество в областях технологий, образования, торговли, логистики и финансов. Об этом 23 октября заявил президент России Владимир Путин на заседании саммита БРИКС в расширенном составе
2024-10-23T13:26
2024-10-23T13:26
2024-10-23T13:26
новости
россия
владимир путин
брикс
сотрудничество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/05/1057254215_0:0:3125:1757_1920x0_80_0_0_3dee7c14dee733ae3534ea5f9c72f38c.jpg
"Чтобы в максимальной степени реализовать потенциал наших растущих экономик, воспользоваться всеми преимуществами новой волны глобального экономического роста, нашим странам необходимо активизировать сотрудничество в таких областях, как технологии, образование, эффективное освоение ресурсов, торговля и логистика, финансы и страхование, а также кратно нарастить объемы капиталовложения", - сказал Путин.Он указал на необходимость запустить платформу стран БРИКС по справедливой конкуренции.Казанский саммит БРИКС, куда приехали представители 36 стран и шести международных организаций, стартовал 22 октября. Саммит станет итоговым мероприятием в рамках председательства РФ в объединении, которое проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.Подробнее о саммите - в материале Поцеловал чак-чак: чем потчуют гостей БРИКС, или новая слава эчпочмака на сайте Украина.ру.
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/05/1057254215_181:0:2910:2047_1920x0_80_0_0_c5b35420c8bdf1cc72a6546b4258adb3.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, владимир путин, брикс, сотрудничество
Путин призвал страны БРИКС сотрудничать в технологиях и образовании
Страны-участники БРИКС должны активизировать сотрудничество в областях технологий, образования, торговли, логистики и финансов. Об этом 23 октября заявил президент России Владимир Путин на заседании саммита БРИКС в расширенном составе
"Чтобы в максимальной степени реализовать потенциал наших растущих экономик, воспользоваться всеми преимуществами новой волны глобального экономического роста, нашим странам необходимо активизировать сотрудничество в таких областях, как технологии, образование, эффективное освоение ресурсов, торговля и логистика, финансы и страхование, а также кратно нарастить объемы капиталовложения", - сказал Путин.
Он указал на необходимость запустить платформу стран БРИКС по справедливой конкуренции.
"Хорошо зарекомендовал себя Международный центр антимонопольного права и политики БРИКС. Считаем нужным и далее развивать это направление, в том числе запустить межгосударственную платформу по справедливой конкуренции (стран БРИКС - ред.)", - отметил глава российского государства.
Казанский саммит БРИКС, куда приехали представители 36 стран и шести международных организаций, стартовал 22 октября.
Саммит станет итоговым мероприятием в рамках председательства РФ в объединении, которое проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.