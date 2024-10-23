https://ukraina.ru/20241023/1058299779.html

Белоусов предостерег Запад от полномасштабного включения в конфликт на Украине

Белоусов предостерег Запад от полномасштабного включения в конфликт на Украине - 23.10.2024 Украина.ру

Белоусов предостерег Запад от полномасштабного включения в конфликт на Украине

Растущая вовлеченность стран Запада в конфликт на Украине и стремление нанести максимальный ущерб России чреваты прямым военным столкновением ядерных держав. Такое заявление 23 октября заседании совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии в Минске сделал министр обороны РФ Андрей Белоусов

2024-10-23T13:12

2024-10-23T13:12

2024-10-23T13:12

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Ранее президент РФ Владимир Путин, комментируя активное обсуждение снятия вето на дальнобойные удары по РФ заявил, что, даже дискутируя на эту тему, страны НАТО, по сути, принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, предупредил российский лидер.Еще по теме: Министр финансов США: украденные российские активы покроют кредит Киеву.

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новости, россия, запад, украина, андрей белоусов, владимир путин, нато, конфликт