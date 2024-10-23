Белоусов предостерег Запад от полномасштабного включения в конфликт на Украине - 23.10.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241023/1058299779.html
Белоусов предостерег Запад от полномасштабного включения в конфликт на Украине
Белоусов предостерег Запад от полномасштабного включения в конфликт на Украине - 23.10.2024 Украина.ру
Белоусов предостерег Запад от полномасштабного включения в конфликт на Украине
Растущая вовлеченность стран Запада в конфликт на Украине и стремление нанести максимальный ущерб России чреваты прямым военным столкновением ядерных держав. Такое заявление 23 октября заседании совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии в Минске сделал министр обороны РФ Андрей Белоусов
2024-10-23T13:12
2024-10-23T13:12
новости
россия
запад
украина
андрей белоусов
владимир путин
нато
конфликт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/0f/1055080600_0:0:827:465_1920x0_80_0_0_75c24b67273c204cbcb1df6fe622a96e.png
Ранее президент РФ Владимир Путин, комментируя активное обсуждение снятия вето на дальнобойные удары по РФ заявил, что, даже дискутируя на эту тему, страны НАТО, по сути, принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, предупредил российский лидер.Еще по теме: Министр финансов США: украденные российские активы покроют кредит Киеву.
https://ukraina.ru/20241023/1058294163.html
россия
запад
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/0f/1055080600_104:0:724:465_1920x0_80_0_0_b836112ec9607b174b34095fc0ef2b30.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, запад, украина, андрей белоусов, владимир путин, нато, конфликт
Новости, Россия, Запад, Украина, Андрей Белоусов, Владимир Путин, НАТО, конфликт

Белоусов предостерег Запад от полномасштабного включения в конфликт на Украине

13:12 23.10.2024
 
© РИА НовостиАндрей Белоусов
Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости
Читать в
Растущая вовлеченность стран Запада в конфликт на Украине и стремление нанести максимальный ущерб России чреваты прямым военным столкновением ядерных держав. Такое заявление 23 октября заседании совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии в Минске сделал министр обороны РФ Андрей Белоусов
"Рост вовлеченности стран Запада в конфликт на Украине создает глобальные риски. Стремление нанести максимальный ущерб России может привести к прямому военному столкновению ядерных держав. Мы не можем не реагировать на эти угрозы", - сказал Белоусов.
Ранее президент РФ Владимир Путин, комментируя активное обсуждение снятия вето на дальнобойные удары по РФ заявил, что, даже дискутируя на эту тему, страны НАТО, по сути, принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, предупредил российский лидер.
Фото: CC BY 2.0 / U.S. Secretary of Defense, Министр обороны США Ллойд Остин
10:00
Глава Пентагона ответил, может ли Киев дотянуться до баз ВКС России ракетами ATACMSУ Украины не получится достичь российских баз Воздушно-космических сил (ВКС) с помощью американских дальнобойных ракет ATACMS. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил шеф Пентагона Ллойд Остин
Еще по теме: Министр финансов США: украденные российские активы покроют кредит Киеву.
 
НовостиРоссияЗападУкраинаАндрей БелоусовВладимир ПутинНАТОконфликт
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:37Денис Селезнев: Украина под Курском осталась с чемоданом без ручки, поэтому пугает себя солдатами из КНДР
14:08Далеко не последний день Помпео, который хочет стать госсекретарем США
14:02Ситуация критическая, тенденция еще хуже: в ВСУ оценили свои шансы на удержание Селидово
14:02"Не подливать масло в огонь": Си Цзиньпин высказался об украинском кризисе
13:53Курская "Пятёрочка" и последствия самоубийственной авантюры ВСУ: наш спецрепортаж из Коренево
13:35Для вечной войны с Россией. Как литовские аналитики за деньги ООН предлагают нацифицировать Украину
13:33ВС РФ освободили два населенных пункта в ДНР
13:26Путин призвал страны БРИКС сотрудничать в технологиях и образовании
13:15Ростех обеспечил 80% военной техники и на порядки нарастил выпуск боеприпасов - Чемезов
13:12Белоусов предостерег Запад от полномасштабного включения в конфликт на Украине
13:00Провальный "план", успехи ВС РФ, украинский вопрос на БРИКС. Главное на Украине на 13:00 23 октября
12:53Кабмин Украины получил $1,1 млрд от МВФ
12:44Поцеловал чак-чак: чем потчуют гостей БРИКС, или новая слава эчпочмака
12:43После громкого коррупционного скандала ликвидируют украинскую Центральную МСЭК
12:23Лукашенко отправился в Казань на саммит БРИКС
12:21Одного плана мало, Зеленский поручил разработать второй. Что именно в нем будет
12:21Выборы президента Белоруссии назначены на 26 января 2025 года
11:41Белорусско-российская военная коллегия одобрила план учений "Запад-2025"
11:40Министр финансов США: украденные российские активы покроют кредит Киеву
11:23Украина близка к отключениям электроэнергии, непонятно откуда брать газ – украинский эксперт
Лента новостейМолния