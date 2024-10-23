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Министр финансов США: украденные российские активы покроют кредит Киеву

Министр финансов США: украденные российские активы покроют кредит Киеву - 23.10.2024 Украина.ру

Министр финансов США: украденные российские активы покроют кредит Киеву

Замороженные российские активы, большая часть которых находится в Европе, позволят получить достаточно средств для покрытия американской части (20 миллиардов долларов) кредита G7 Украине. Такое заявление во время пресс-конференции сделала министр финансов США Джанет Йеллен

2024-10-23T11:40

2024-10-23T11:40

2024-10-23T11:40

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Она оговорилась, что обеспечить долгосрочные гарантии для замороженных российских активов будет сложно, особенно с учетом того, что Венгрия сопротивляется изменениям в санкциях ЕС. Однако министр финансов уверена, что все эти сложности удастся утрясти."У нас есть высокая степень уверенности в том, что деньги будут там и останутся заблокированными", - заявила Йеллен.В июне лидеры G7 договорились предоставить Украине кредит в размере 50 миллиардов долларов. Сообщалось, что обслуживаться он будет за счет доходов, полученных от российских замороженных активов. Предполагалось, что США и ЕС возьмут на себя по 20 миллиардов, а оставшиеся 10 миллиардов разделят Великобритания, Япония и Канада.Позже Вашингтон потребовал гарантий, что российские активы останутся замороженными в Европе на длительный период, а не будут продлеваться каждый полгода, как сейчас. Однако в начале октября Венгрия затормозила окончательное соглашение по кредиту G7 Киеву, отложив решение о сроках возобновления антироссийских санкций ЕС до окончания президентских выборов в США.Накануне Европарламент все же одобрил выделение Украине кредита в 35 миллиардов евро из замороженных российских активов. А вот взнос США задерживается, как сообщается, по причине того, что администрация Джо Байдена ищет более надежные гарантии того, что замороженные российские активы останутся обездвиженными на европейских счетах в течение всего срока кредита.Активы Центрального банка России на сумму около 210 миллиардов евро были заморожены в ЕС в рамках антироссийских санкций. Еще порядка 4-5 миллиардов долларов России заморозили США. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал заморозку российских активов на Западе кражей.Еще по теме: "Утешительный приз": в США подтвердили, что дадут Киеву 800 миллионов долларов.

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новости, сша, украина, россия, сергей лавров, джо байден, европарламент, ес, замороженные активы