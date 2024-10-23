Министр финансов США: украденные российские активы покроют кредит Киеву
Фото: министр финансов США Джанет Йеллен (Getty Images)
Замороженные российские активы, большая часть которых находится в Европе, позволят получить достаточно средств для покрытия американской части (20 миллиардов долларов) кредита G7 Украине. Такое заявление во время пресс-конференции сделала министр финансов США Джанет Йеллен
"Мы очень близки к завершению американской части этого кредитного пакета в 50 миллиардов долларов. И я хочу подчеркнуть, что источник финансирования этих кредитов - это не американские налогоплательщики. Здесь происходит то, что Россия платит за эту поддержку - 50 миллиардов долларов поддержки, которые мы намерены направить Украине до конца этого года. Это доход от мобилизованных активов, российских суверенных активов, которые были мобилизованы в Европе, которые являются источником погашения", - заявила Йеллен.
"У нас есть высокая степень уверенности в том, что деньги будут там и останутся заблокированными", - заявила Йеллен.
В июне лидеры G7 договорились предоставить Украине кредит в размере 50 миллиардов долларов. Сообщалось, что обслуживаться он будет за счет доходов, полученных от российских замороженных активов. Предполагалось, что США и ЕС возьмут на себя по 20 миллиардов, а оставшиеся 10 миллиардов разделят Великобритания, Япония и Канада.
Позже Вашингтон потребовал гарантий, что российские активы останутся замороженными в Европе на длительный период, а не будут продлеваться каждый полгода, как сейчас. Однако в начале октября Венгрия затормозила окончательное соглашение по кредиту G7 Киеву, отложив решение о сроках возобновления антироссийских санкций ЕС до окончания президентских выборов в США.
8 октября, 17:12До выборов в США: Венгрия затормозила кредит G7 Украине из замороженных активов РФВенгрия отложила решение о сроках возобновления антироссийских санкций ЕС, таким образом Будапешт затормозил окончательное соглашение по кредиту G7 Киеву в размере $50 млрд для Украины. Теперь рассматривать этот вопрос будут только после окончания президентских выборов в США
Накануне Европарламент все же одобрил выделение Украине кредита в 35 миллиардов евро из замороженных российских активов. А вот взнос США задерживается, как сообщается, по причине того, что администрация Джо Байдена ищет более надежные гарантии того, что замороженные российские активы останутся обездвиженными на европейских счетах в течение всего срока кредита.
Вчера, 14:55Европа даст кредит Киеву украденными у России деньгами: Европарламент готовится голосоватьВо вторник, 22 октября, Европарламент решит судьбу 35 миллиардов евро - замороженных российских активов. Ожидается, что эта сумма пойдет на "неотложную" помощь Киеву в рамках поддержки G7. Об этом говорится на сайте Европейского парламента
Активы Центрального банка России на сумму около 210 миллиардов евро были заморожены в ЕС в рамках антироссийских санкций. Еще порядка 4-5 миллиардов долларов России заморозили США. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал заморозку российских активов на Западе кражей.