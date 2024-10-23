Сразу после того, как Захарова вступилась за Гутерриша: ресурсы МИДа подверглись хакерской атаке
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Ресурсы МИД подверглись масштабной DDoS-атаке, поэтому расписание ведомства будет пересмотрено. Об этом 23 октября рассказала агентству РИА Новости официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова
"Специалисты заняты восстановлением работоспособности ресурсов МИД в связи с масштабной DDoS-атакой, брифинг в среду переносится на 14.00 мск", - приводит издание ее слова.
Пользователи обратили внимание на то, что перед тем, как на МИД обрушилась хакерская атака, Захарова прокомментировала недовольство Киева приездом генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша на саммит БРИКС в российскую Казань.
"Якобы он не имеет права куда-то там ездить, что-то говорить и так далее. С какой стати? Почему? Какое право вы имеете говорить нам всем, чтобы мы не собирались, чтобы мы не встречались, чтобы мы не обсуждали проблематику?", - возмутилась Захарова, отметив, что "для киевского режима это повод для истерики".
Накануне Министерство иностранных дел Украины раскритиковало Гутерриша за то, что он согласился приехать в Казань на саммит БРИКС по приглашению российского президента Владимира Путина, однако ранее отказался от участия в "саммите мира" Владимира Зеленского.
"Генеральный секретарь ООН отклонил приглашение Украины на первый Глобальный саммит мира в Швейцарии. Однако он принял приглашение в Казань от <...> Путина. Это неправильный выбор, который не способствует делу мира. Он только вредит репутации ООН", - заявили в пресс-службе МИД Украины.
Вчера, 11:51На Украине обиделись на Гутерриша из-за БРИКСМинистерство иностранных дел Украины раскритиковало Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша за то, что он согласился приехать в Казань на саммит БРИКС по приглашению российского президента Владимира Путина, однако ранее отказался от участия в "саммите мира" Владимира Зеленского
На мероприятии ожидается присутствие 36 делегаций от стран и шести – от международных организаций. При этом 22 делегации будут представлены на высшем уровне. Например, в числе участников - премьер-министр Республики Индия Нарендра Моди, министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра, возглавивший делегацию страны на саммите вместо получившего травму президента Луиса Инасиу Лула да Силва, а также председатель КНР Си Цзиньпин.