https://ukraina.ru/20241023/1058296631.html

Сразу после того, как Захарова вступилась за Гутерриша: ресурсы МИДа подверглись хакерской атаке

Сразу после того, как Захарова вступилась за Гутерриша: ресурсы МИДа подверглись хакерской атаке - 23.10.2024 Украина.ру

Сразу после того, как Захарова вступилась за Гутерриша: ресурсы МИДа подверглись хакерской атаке

Ресурсы МИД подверглись масштабной DDoS-атаке, поэтому расписание ведомства будет пересмотрено. Об этом 23 октября рассказала агентству РИА Новости официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова

2024-10-23T11:07

2024-10-23T11:07

2024-10-23T11:07

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мид рф

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Пользователи обратили внимание на то, что перед тем, как на МИД обрушилась хакерская атака, Захарова прокомментировала недовольство Киева приездом генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша на саммит БРИКС в российскую Казань."Якобы он не имеет права куда-то там ездить, что-то говорить и так далее. С какой стати? Почему? Какое право вы имеете говорить нам всем, чтобы мы не собирались, чтобы мы не встречались, чтобы мы не обсуждали проблематику?", - возмутилась Захарова, отметив, что "для киевского режима это повод для истерики".Накануне Министерство иностранных дел Украины раскритиковало Гутерриша за то, что он согласился приехать в Казань на саммит БРИКС по приглашению российского президента Владимира Путина, однако ранее отказался от участия в "саммите мира" Владимира Зеленского."Генеральный секретарь ООН отклонил приглашение Украины на первый Глобальный саммит мира в Швейцарии. Однако он принял приглашение в Казань от <...> Путина. Это неправильный выбор, который не способствует делу мира. Он только вредит репутации ООН", - заявили в пресс-службе МИД Украины.Мировые СМИ отмечают, что саммит БРИКС, стартовавший сегодня в Казани - это сигнал Западу о том, что изолировать Россию не удалось.На мероприятии ожидается присутствие 36 делегаций от стран и шести – от международных организаций. При этом 22 делегации будут представлены на высшем уровне. Например, в числе участников - премьер-министр Республики Индия Нарендра Моди, министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра, возглавивший делегацию страны на саммите вместо получившего травму президента Луиса Инасиу Лула да Силва, а также председатель КНР Си Цзиньпин.Еще по теме: Во время форума "Хочу жить в России!": сайт Украина.ру подвергся хакерской атаке, как и другие СМИ.

https://ukraina.ru/20241023/1058293418.html

https://ukraina.ru/20241022/1058267982.html

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новости, казань, украина, брикс, антониу гутерреш, мария захарова, хакер, атака, мид рф