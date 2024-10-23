Сразу после того, как Захарова вступилась за Гутерриша: ресурсы МИДа подверглись хакерской атаке - 23.10.2024 Украина.ру
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Сразу после того, как Захарова вступилась за Гутерриша: ресурсы МИДа подверглись хакерской атаке
Сразу после того, как Захарова вступилась за Гутерриша: ресурсы МИДа подверглись хакерской атаке - 23.10.2024 Украина.ру
Сразу после того, как Захарова вступилась за Гутерриша: ресурсы МИДа подверглись хакерской атаке
Ресурсы МИД подверглись масштабной DDoS-атаке, поэтому расписание ведомства будет пересмотрено. Об этом 23 октября рассказала агентству РИА Новости официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова
2024-10-23T11:07
2024-10-23T11:07
новости
казань
украина
брикс
антониу гутерреш
мария захарова
хакер
атака
мид рф
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Пользователи обратили внимание на то, что перед тем, как на МИД обрушилась хакерская атака, Захарова прокомментировала недовольство Киева приездом генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша на саммит БРИКС в российскую Казань."Якобы он не имеет права куда-то там ездить, что-то говорить и так далее. С какой стати? Почему? Какое право вы имеете говорить нам всем, чтобы мы не собирались, чтобы мы не встречались, чтобы мы не обсуждали проблематику?", - возмутилась Захарова, отметив, что "для киевского режима это повод для истерики".Накануне Министерство иностранных дел Украины раскритиковало Гутерриша за то, что он согласился приехать в Казань на саммит БРИКС по приглашению российского президента Владимира Путина, однако ранее отказался от участия в "саммите мира" Владимира Зеленского."Генеральный секретарь ООН отклонил приглашение Украины на первый Глобальный саммит мира в Швейцарии. Однако он принял приглашение в Казань от &lt;...&gt; Путина. Это неправильный выбор, который не способствует делу мира. Он только вредит репутации ООН", - заявили в пресс-службе МИД Украины.Мировые СМИ отмечают, что саммит БРИКС, стартовавший сегодня в Казани - это сигнал Западу о том, что изолировать Россию не удалось.На мероприятии ожидается присутствие 36 делегаций от стран и шести – от международных организаций. При этом 22 делегации будут представлены на высшем уровне. Например, в числе участников - премьер-министр Республики Индия Нарендра Моди, министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра, возглавивший делегацию страны на саммите вместо получившего травму президента Луиса Инасиу Лула да Силва, а также председатель КНР Си Цзиньпин.Еще по теме: Во время форума "Хочу жить в России!": сайт Украина.ру подвергся хакерской атаке, как и другие СМИ.
https://ukraina.ru/20241023/1058293418.html
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новости, казань, украина, брикс, антониу гутерреш, мария захарова, хакер, атака, мид рф
Новости, Казань, Украина, БРИКС, Антониу Гутерреш, Мария Захарова, хакер, атака, МИД РФ

Сразу после того, как Захарова вступилась за Гутерриша: ресурсы МИДа подверглись хакерской атаке

11:07 23.10.2024
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Ресурсы МИД подверглись масштабной DDoS-атаке, поэтому расписание ведомства будет пересмотрено. Об этом 23 октября рассказала агентству РИА Новости официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова
"Специалисты заняты восстановлением работоспособности ресурсов МИД в связи с масштабной DDoS-атакой, брифинг в среду переносится на 14.00 мск", - приводит издание ее слова.
Пользователи обратили внимание на то, что перед тем, как на МИД обрушилась хакерская атака, Захарова прокомментировала недовольство Киева приездом генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша на саммит БРИКС в российскую Казань.
"Якобы он не имеет права куда-то там ездить, что-то говорить и так далее. С какой стати? Почему? Какое право вы имеете говорить нам всем, чтобы мы не собирались, чтобы мы не встречались, чтобы мы не обсуждали проблематику?", - возмутилась Захарова, отметив, что "для киевского режима это повод для истерики".
ПМЭФ-2024. Стенд РИА Новости - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
09:41
Захарова отреагировала на недовольство Киева из-за приезда Гутерреша на БРИКСОфициальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik прокомментировала недовольство Киева приездом генсекретаря Организации объединенных наций Антониу Гутерреша на казанский саммит БРИКС
Накануне Министерство иностранных дел Украины раскритиковало Гутерриша за то, что он согласился приехать в Казань на саммит БРИКС по приглашению российского президента Владимира Путина, однако ранее отказался от участия в "саммите мира" Владимира Зеленского.
"Генеральный секретарь ООН отклонил приглашение Украины на первый Глобальный саммит мира в Швейцарии. Однако он принял приглашение в Казань от <...> Путина. Это неправильный выбор, который не способствует делу мира. Он только вредит репутации ООН", - заявили в пресс-службе МИД Украины.
Вчера, 11:51
На Украине обиделись на Гутерриша из-за БРИКСМинистерство иностранных дел Украины раскритиковало Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша за то, что он согласился приехать в Казань на саммит БРИКС по приглашению российского президента Владимира Путина, однако ранее отказался от участия в "саммите мира" Владимира Зеленского
Мировые СМИ отмечают, что саммит БРИКС, стартовавший сегодня в Казани - это сигнал Западу о том, что изолировать Россию не удалось.
На мероприятии ожидается присутствие 36 делегаций от стран и шести – от международных организаций. При этом 22 делегации будут представлены на высшем уровне. Например, в числе участников - премьер-министр Республики Индия Нарендра Моди, министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра, возглавивший делегацию страны на саммите вместо получившего травму президента Луиса Инасиу Лула да Силва, а также председатель КНР Си Цзиньпин.
Еще по теме: Во время форума "Хочу жить в России!": сайт Украина.ру подвергся хакерской атаке, как и другие СМИ.
 
НовостиКазаньУкраинаБРИКСАнтониу ГутеррешМария ЗахаровахакератакаМИД РФ
 
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