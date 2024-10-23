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Мужчины становились женщинами, Варшава подумывала о высылке российского посла - Захарова

Мужчины становились женщинами, Варшава подумывала о высылке российского посла - Захарова - 23.10.2024 Украина.ру

Мужчины становились женщинами, Варшава подумывала о высылке российского посла - Захарова

Очередные русофобские инициативы Варшавы вписываются в контекст нынешнего века. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

2024-10-23T10:06

2024-10-23T10:06

2024-10-23T10:06

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Она напомнила об отсутствии намерений Польши требовать выплаты репараций от Германии за ущерб, причинённый за годы Второй мировой войны. Об этом заявил глава польского МИД Радослав Сикорский."И добавил, что Варшава подумывает о высылке российского посла. Того самого Сергея Андреева, на которого в Польше во время возложения цветов к памятнику советским солдатам, освободившим польский народ от нацистской Германии, напали местные вурдалаки и облили красной краской, - отметила Захарова. - К концу подходила первая четверть 21 века. Мужчины становились женщинами, а ложь называлась правдой".Накануне глава МИД Польши заявил о якобы ведущейся Россией войне против Польши. Радослав Сикорский также заявил о неких "диверсиях" и анонсировал закрытие российского генконсульства в Познани.Ранее в новостях: Польша обвиняет Россию в "диверсиях" и закрывает консульство в Познани

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новости, польша, варшава, россия, мария захарова, мид, великая отечественная война, вторая мировая война, русофобия, дипломатические отношения, дипломатия, публичная дипломатия, сикорский