https://ukraina.ru/20241022/1058287445.html

Польша обвиняет Россию в "диверсиях" и закрывает консульство в Познани

Польша обвиняет Россию в "диверсиях" и закрывает консульство в Познани - 22.10.2024 Украина.ру

Польша обвиняет Россию в "диверсиях" и закрывает консульство в Познани

Россия якобы готовила диверсии, направленные против Польши и её союзников, поэтому официальная Варшава решила закрыть российское консульство в Познани. Об этом 22 октября заявил глава польской дипломатии Радослав Сикорский

2024-10-22T18:43

2024-10-22T18:43

2024-10-22T18:50

новости

польша

россия

сикорский

мид

ес

дипломатические отношения

дипломатия

дипломаты

публичная дипломатия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/16/1058287287_0:24:325:207_1920x0_80_0_0_2ae26c43c319dc96c8999bcce1d751c0.jpg

"Как шеф МИД располагаю информацией, что за попытками диверсий как в Польше, так и в союзных странах стоит Российская Федерация", - заявил Сикорский.Выступая на улице перед журналистами и блогерами, глава МИД Польши заявил, что Россия якобы воюет с Польшей, Украиной и странами Запада. "Гибридная война состоит из информационной агрессии, кибератак, дестабилизации польско-белорусской границы и акты диверсий", - уточнил Сикорский.Он сообщил, что на днях польский суд установил, что польская прокуратура представила "мощные доказательства" попытки диверсии в Польше. За этой попыткой, непонятно когда, где и как якобы осуществлённой, по словам Сикорского, стояла некая иностранная разведка."Поэтому я решил отозвать согласие на работу консульства Российской Федерации в Познани. Ее сотрудники будут считаться нежелательными персонами в Республике Польша, - заявил Сикорский. - Мы требуем прекращения гибридной войны против Польши и её союзников. В случае продолжения мы оставляем за собой право предпринимать дальнейшие решительные действия".Сказав это, Сикорский поблагодарил за внимание и, игнорируя вопросы прессы, быстро убежал в здание министерства. Видеозапись своего уличного выступления польский министр выложил в личном аккаунте социальной сети.Позже на вопросы журналистов ответил пресс-секретарь МИД Польши Павел Вроньский. По его словам, консульство России будет закрыто в ближайшие дни.МИД России пока не комментирует ситуацию. Генеральное консульство Российской Федерации в Познани на своём сайте в разделе новостей разместило последнюю запись 19 сентября – в ней содержится уведомление о записи на октябрь по телефону.Ранее МИД РФ назвал безответственными заявления Польши о перехвате российских ракет Также Украина.ру сообщала, что Беженцы и мигранты: Польша заняла глухую оборону против "гостей" вопреки требованию ЕС

польша

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, польша, россия, сикорский, мид, ес, дипломатические отношения, дипломатия, дипломаты, публичная дипломатия, русофобия, дезинформация, информационная война, скандал, международные отношения, диверсия