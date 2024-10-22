https://ukraina.ru/20241022/1058287445.html
Польша обвиняет Россию в "диверсиях" и закрывает консульство в Познани
Польша обвиняет Россию в "диверсиях" и закрывает консульство в Познани - 22.10.2024 Украина.ру
Польша обвиняет Россию в "диверсиях" и закрывает консульство в Познани
Россия якобы готовила диверсии, направленные против Польши и её союзников, поэтому официальная Варшава решила закрыть российское консульство в Познани. Об этом 22 октября заявил глава польской дипломатии Радослав Сикорский
2024-10-22T18:43
2024-10-22T18:43
2024-10-22T18:50
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"Как шеф МИД располагаю информацией, что за попытками диверсий как в Польше, так и в союзных странах стоит Российская Федерация", - заявил Сикорский.Выступая на улице перед журналистами и блогерами, глава МИД Польши заявил, что Россия якобы воюет с Польшей, Украиной и странами Запада. "Гибридная война состоит из информационной агрессии, кибератак, дестабилизации польско-белорусской границы и акты диверсий", - уточнил Сикорский.Он сообщил, что на днях польский суд установил, что польская прокуратура представила "мощные доказательства" попытки диверсии в Польше. За этой попыткой, непонятно когда, где и как якобы осуществлённой, по словам Сикорского, стояла некая иностранная разведка."Поэтому я решил отозвать согласие на работу консульства Российской Федерации в Познани. Ее сотрудники будут считаться нежелательными персонами в Республике Польша, - заявил Сикорский. - Мы требуем прекращения гибридной войны против Польши и её союзников. В случае продолжения мы оставляем за собой право предпринимать дальнейшие решительные действия".Сказав это, Сикорский поблагодарил за внимание и, игнорируя вопросы прессы, быстро убежал в здание министерства. Видеозапись своего уличного выступления польский министр выложил в личном аккаунте социальной сети.Позже на вопросы журналистов ответил пресс-секретарь МИД Польши Павел Вроньский. По его словам, консульство России будет закрыто в ближайшие дни.МИД России пока не комментирует ситуацию. Генеральное консульство Российской Федерации в Познани на своём сайте в разделе новостей разместило последнюю запись 19 сентября – в ней содержится уведомление о записи на октябрь по телефону.Ранее МИД РФ назвал безответственными заявления Польши о перехвате российских ракет Также Украина.ру сообщала, что Беженцы и мигранты: Польша заняла глухую оборону против "гостей" вопреки требованию ЕС
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новости, польша, россия, сикорский, мид, ес, дипломатические отношения, дипломатия, дипломаты, публичная дипломатия, русофобия, дезинформация, информационная война, скандал, международные отношения, диверсия
Новости, Польша, Россия, Сикорский, МИД, ЕС, дипломатические отношения, дипломатия, дипломаты, публичная дипломатия, Русофобия, дезинформация, информационная война, скандал, международные отношения, диверсия
Польша обвиняет Россию в "диверсиях" и закрывает консульство в Познани
18:43 22.10.2024 (обновлено: 18:50 22.10.2024)
Россия якобы готовила диверсии, направленные против Польши и её союзников, поэтому официальная Варшава решила закрыть российское консульство в Познани. Об этом 22 октября заявил глава польской дипломатии Радослав Сикорский
"Как шеф МИД располагаю информацией, что за попытками диверсий как в Польше, так и в союзных странах стоит Российская Федерация", - заявил Сикорский.
Выступая на улице перед журналистами и блогерами, глава МИД Польши заявил, что Россия якобы воюет с Польшей, Украиной
и странами Запада
.
"Гибридная война состоит из информационной агрессии, кибератак, дестабилизации польско-белорусской границы и акты диверсий", - уточнил Сикорский.
Он сообщил, что на днях польский суд установил, что польская прокуратура представила "мощные доказательства" попытки диверсии в Польше. За этой попыткой, непонятно когда, где и как якобы осуществлённой, по словам Сикорского, стояла некая иностранная разведка.
"Поэтому я решил отозвать согласие на работу консульства Российской Федерации в Познани. Ее сотрудники будут считаться нежелательными персонами в Республике Польша, - заявил Сикорский. - Мы требуем прекращения гибридной войны против Польши и её союзников. В случае продолжения мы оставляем за собой право предпринимать дальнейшие решительные действия".
Сказав это, Сикорский поблагодарил за внимание и, игнорируя вопросы прессы, быстро убежал в здание министерства. Видеозапись своего уличного выступления польский министр выложил в личном аккаунте социальной сети.
Позже на вопросы журналистов ответил пресс-секретарь МИД Польши Павел Вроньский. По его словам, консульство России будет закрыто в ближайшие дни.
МИД России пока не комментирует ситуацию. Генеральное консульство Российской Федерации в Познани на своём сайте в разделе новостей
разместило последнюю запись 19 сентября – в ней содержится уведомление о записи на октябрь по телефону.