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Успехи Трампа и берлинский сговор

Успехи Трампа и берлинский сговор - 23.10.2024 Украина.ру

Успехи Трампа и берлинский сговор

В первых числах октября американские букмекеры, до этого крайне низко оценивавшие шансы Трампа вторично избраться президентом США, внезапно коренным образом поменяли своё мнение. С тех пор ставки на Трампа постоянно растут.

2024-10-23T07:10

2024-10-23T07:10

2024-10-23T07:10

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Интересно, что позднее опросы общественного мнения показали вначале сокращение отрыва Трампа от Харрис, затем выравнивание их позиций и, наконец, уверенный выход Трампа вперёд с опозданием на 2-3 недели по сравнению с букмекерами.В букмекерских конторах работают отнюдь не Нострадамусы. Просто у них хорошо налажена служба информации. Те, кто заранее не знает результат (будь это скачки, футбол или президентские выборы) проигрывает. Опросы общественного мнения в контролируемых американцами политических системах также играют роль скорее обоснования заранее известного результата, чем сбора данных для анализа ситуации и динамики её развития.Вначале американское посольство (если речь идёт о выборах в иностранном государстве) или хозяева американской экономики и финансов (если речь идёт о выборах в США) определяются со своим кандидатом, а уж затем опросы подгоняются под требуемую "картину мира". Для этого либо нанимаются существующие социологические конторы, либо (если имеющиеся артачатся) создаются новые, либо же результаты опросов возникают вообще из ниоткуда (какой-нибудь никому неизвестный "Вестник Аризоны" "провёл опрос своих читателей" или "популярный блогер", у которого количество подписчиков за два часа "внезапно выросло" с пяти человек до пяти миллионов, поставил "голосовалку").Все эти "опросы" дают именно тот результат, который согласовали уполномоченные представители США. В дальнейшем такой же результат дадут "экзитполы". При этом, если механизмы подсчёта голосов на конкретных выборах американцами не контролируется, реальный результат может быть диаметрально противоположен предварительным "опросам" и "экзитполам".Тем хуже для реального результата. В таком случае он корректируется при помощи "мирного майдана" (который никогда не является мирным, но это не американская проблема, а тех, кого "мирным путём" от власти оттирают). Правда, вопреки утверждениям обиженных майданами иностранных политиков, майдан может быть и в США. Трамп на прошлых выборах прочувствовал это на своей шкуре.Однако американский майдан, укравший у Трампа победу на прошлых выборах, ввёл противостоящие группы американской элиты в состояние гражданской войны, которую с трудом удалось удержать от сваливания в коллективную перестрелку. Штурм Капитолия, 6 января 2021 года, шокировал американскую общественность, но когда в январе 2024 года началось открытое противостояние национальной гвардии 25-и штатов и федеральных силовиков, забеспокоились уже американские элиты. Демократы с республиканцами хотят получить США в качестве приза целыми (как механизм давления на остальной мир), а не разрушенными в ходе гражданской войны и неспособными больше защищать интересы своей элиты.После этого американские элиты пришли к определённому компромиссу. Борьба сохранила свой принципиальный характер, а применяющиеся методы остались столь же грязными, но по умолчанию борющиеся группы перестали пересекать черту, за которой у противника не остаётся иного выхода, кроме призыва своих сторонников к силовому противостоянию. Первый раз масштабно это проявилось в ходе попытки не допустить Трампа к выборам, мотивируя это тем, что он был признан судом виновным по уголовным обвинениям. Как только стало ясно, что Трамп готов призвать своих сторонников к активному протесту, а те готовы выйти на улицы (причём с оружием), тему тихо закрыли.Байдена сняли с пробега так как стало ясно, что сторонники демократов за него не проголосуют, а республиканцы не потерпят вторичных массовых фальсификаций. Они готовы к силовому противодействию попытке повторить 2020 год.После этого мы несколько месяцев наблюдали "феномен Харрис", которая быстро догнала и обогнала Трампа, согласно "опросам". Однако, очевидно, реальная картина в демократическом лагере оказалась не столь благостна и Харрис, как до этого Байден, была признана неспособной победить без массовых фальсификаций, что в сложившихся условиях неприемлемо для американских элит.В общем, похоже было принято решение "играть честно". Понятно, что букмекерам было проще изменить ставки, чем социологам провести новые "опросы". Поэтому они среагировали раньше.Смешно будет, если Харрис всё же победит. Но Украине это уже не поможет. Дело в том, что на украинском направлении Харрис выступала рупором госдеповской бюрократии. Трамп же выступал в традиционной для себя роли прагматичного бизнесмена. Но то, что прагматично с точки зрения бизнеса, далеко не всегда является таковым с точки зрения государственной бюрократии.Бизнес ориентирован на скорость оборота. Поэтому в случае неудачного развития конкретной операции, он склонен фиксировать убыток и быстро начинать следующую, которая должна покрыть убытки предыдущей и принести прибыль. Именно так планирует поступить Трамп на украинском направлении. С точки зрения бизнеса Киев стал слишком дорого обходиться США, при этом шансов на то, что удастся спасти остатки Украины у американцев нет. Какая бы судьба Украину ни ждала, решать её будет Россия самостоятельно.Логика бизнеса подсказывает Трампу, что необходимо сэкономить ресурсы на украинском направлении, организовав сдерживание России силами Европы в Прибалтике (возможно даже европейскую войну с Россией), с тем, чтобы США могли сконцентрироваться против Китая. АТР вообще любимый регион Трампа, который действительно представляет для США на порядок большую важность чем Украина.Госдеповская же бюрократия считает такой подход авантюрным. Поражение на Украине, признанное США, может настолько подорвать их авторитет в мире и у союзников, что они просто не смогут эффективно реализовать стратегию Трампа. На международной арене не принято "фиксировать убытки". Признание поражения и смена курса возможны лишь в глубочайшей крайности, в остальных же случаях государства предпочитают играть до конца, не отступая и пытаясь передавить противника, даже если ошибочность первоначальных расчётов уже очевидна. Государства живут по сформулированным Черчиллем (хоть и не им изобретённому) принципу "Никогда не сдавайся!"Соответственно, Харрис выступала за продолжение курса на поддержку Украины в войне до последнего украинца.Надо сказать, что классическая госдеповская стратегия Харрис позволяет избежать признания поражения. Украина погибнет "накануне победы" из-за ошибок, коррупции, предательства или чего-нибудь ещё, но США "будут ни при чём". Вашингтон будет и дальше акцентировать внимание на своих "мирных предложениях" и пытаться повысить для Москвы издержки от победы.Играя по Харрис меньше возможностей проиграть, но практически нет шанса выиграть. Фактически же, с учётом быстрого ослабления США и Запада в целом, такая стратегия ведёт к затягиванию времени с тем, чтобы перебросить проблемы на следующее президентство.То, что предлагает Трамп чревато для США сокрушительным поражением, но, поскольку по мнению вашингтонских стратегов, Россия готовилась играть по Харрис и может не найти "за доской" адекватного ответа на импровизации Трампа, появляется шанс на столь же внезапную красивую победу. План Трампа опровергается, но его опровержение не очевидно.Планы "Гельб" и "Барбаросса" тоже опровергались. Тем не менее, в 1940 году во Франции Германия достигла блестящей победы, а в кампании 1941 года против СССР добилась внушительных успехов. У США и Запада положение такое же, как у немцев в начале Второй мировой войны, имевших дело с противником превосходившим их навсегда по всем показателям и потому вынужденным либо рисковать авантюрным планом, либо сдаваться без боя.Судя по всему до американской элиты таки дошло, что авантюризм Трампа – последнее оставшееся у неё средство борьбы с побеждающими Россией и Китаем. Альтернативой может быть только капитуляция Запада, к которой США пока не готовы.Для нас это плохая новость. Уже сейчас Вашингтон начинает перестраивать свою внешнюю политику на трампистские рельсы. Американцы "не услышали" провокацию южнокрейской разведки, обвинявшей Пхеньян в посылке войск для участия в СВО. Зато в это время под эгидой США и НАТО были проведены учения по "отражению российского нападения на Литву с территории Латвии". Фактически отрабатывается начало войны против России в Прибалтике, спровоцировать которую должна блокада Калининграда, а возможно и Петербурга, ВМС НАТО.Подготовкой войны на прибалтийском фронте объясняется и то, что в Берлине, на встрече лидеров США, Великобритании, Франции и Германии, где обсуждалась судьба Украины, не было Польши. Варшава ожидала от текущего конфликта победы над Россией и закрепления за собой статуса лидера Восточной Европы. Для неё является принципиальным сохранение между собой и Россией сильного украинского буфера.Поляки не желают полностью бросать Украину, в то время как американцы исходят из того, что развал украинского государства будет для России проблемой, которая способна на годы связать значительные ресурсы Кремля и изматывать Россию даже эффективнее открытых боевых действий. Польша бы хотела, введения на Украину коллективных сил НАТО, а также коллективной агрессии НАТО против Белоруссии. Но локальная операция по блокаде Балтики, которая делает из поляков и прибалтов "новых украинцев", воюющих против России до последнего человека, Варшаву не прельщает.Понимая, что не сумев продавить свою позицию на Берлинской конференции по Украине поляки поднимут скандал, в ходе которого многие американские планы станут достоянием гласности, американцы и решили их не приглашать. Тем более, что французы и англичане тоже были не против ещё поиграть с Украиной, и неизвестно чем бы завершилась конференция, если бы в ней приняла участие польская делегация, настроенная жёстко отстаивать свою позицию.А так, Восточную Европу просто поставят перед фактом.Любопытно, что укравший у Трампа выборы Байден вынужден на закате своей каденции реализовывать внешнеполитические инициативы Трампа. Карма, однако.О том, каковы были предположительные цели визита в Киев министра обороны США - в статье Виктории Титовой "В ожидании провокации. Зачем в Киев приезжал глава Пентагона Ллойд Остин"

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сша, украина, россия, дональд трамп, камала харрис, джо байден, нато, мнения