https://ukraina.ru/20241023/1058290746.html

В ожидании провокации. Зачем в Киев приезжал глава Пентагона Ллойд Остин

В ожидании провокации. Зачем в Киев приезжал глава Пентагона Ллойд Остин - 23.10.2024 Украина.ру

В ожидании провокации. Зачем в Киев приезжал глава Пентагона Ллойд Остин

Ллойд Остин побывал в Киеве с необъявленным, краткосрочным и, по сути, пустым визитом.

2024-10-23T04:54

2024-10-23T04:54

2024-10-23T04:54

киев

украина

сша

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эксклюзив

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Пообещал всеобъемлющую поддержку, анонсировал 400 млн долларов помощи. Но это только официальная картинка. О чем говорили Зеленский с Остином с глазу на глаз, станет понятно уже скоро. Некоторые эксперты предположили, что это был прощальный визит главы Пентагона накануне выборов в США. Скорее всего, он свое кресло не сохранит. А в случаи прихода к власти администрации Трампа, первое, что устроят аудиторы республиканцев – это проверку, на что и как были потрачены деньги американских налогоплательщиков, которые были израсходованы на войну. И вот Остин приехал, что называется, подчищать хвосты и сверить с украинскими исполнителями "показания". Есть еще версия, что администрация Байдена готовит против России руками Украины масштабную провокацию в ближайшее время. Больше мнений – в обзоре соцсетей.Директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена ПанинаЧто стоит за необъявленным визитом главы Пентагона в Киев?Сопровождающей его небольшой группе журналистов Ллойд Остин сообщил, что встретится с Зеленским и министром обороны Умеровым, чтобы обсудить потребности Украины в оружии и то, как США могут продолжать поддерживать ВСУ в течение 2025 года. Глава Пентагона подчеркнул важность многонациональной коалиции в лице Контактной группы по обороне Украины: "Украина смогла сделать то, что она сделала, благодаря нашей поддержке с самого начала, когда мы объединили около 50 стран, чтобы они стали частью этой поддержки".Остин выразил уверенность в том, что США и их союзники продолжат оказывать поддержку Киеву в 2025 году, кто бы ни был у власти, пишет CNN: "Мы инвестировали в то, что вскоре принесёт свои плоды, в плане дополнительных систем, таких как NASAMS [системы ПВО]. Мы сделали эти инвестиции полтора-два года назад и скоро мы увидим, как кое-что из этого воплотится в жизнь". CNN в заголовке делает акцент на то, что "Остин прибывает в Украину на фоне успехов России и предстоящих выборов в США". Американские выборы состоятся 5 ноября. Но есть и другие даты, связанные с международной повесткой. 3 ноября — второй тур выборов президента Молдавии, а 22-24 октября — саммит БРИКС в Казани под председательством России. Следует учитывать и тот факт, что в октябре впервые не состоялась ежемесячная встреча Контактной группы по обороне Украины. Намечался первый саммит в этом формате, но он был перенесён на ноябрь. Так что визит Остина может быть и техническим, с точки зрения формата. В то же время обилие важных дат не исключает разговора и на данную тему. Например, как должен будет себя вести киевский режим во время саммита БРИКС? Придётся ли России закрывать аэропорт Казани из-за угрозы ударов украинскими БПЛА? Будет ли Киев обострять ситуацию в преддверии выборов в США? И как выборы в Молдавии повлияют на потенциальную агрессию против Приднестровья? Наконец, стоит ли ВСУ и далее удерживать свой плацдарм в Курской области? Важные вещи не доверяют средствам связи, а доводят лично. В открытых источниках мы вряд ли это увидим, но по действиям киевского режима суть инструктажа со стороны главы Пентагона будет ясна. Заметим, что это уже четвёртый визит Остина в Киев — и, возможно, последний на данном посту.Общественный деятель Татьяна МонтянЗачем приезжал? Чего хотел? 21 октября в Киеве неожиданно побывал глава Пентагона Ллойд Остин. Вопреки обыкновению, о визите не сообщали заранее, кроме того, Остин не стал общаться с прессой - ни сам, ни в компании (украинских – ред.) чиновников, что тоже, мягко говоря, нетипично, ведь обычно эта публика просто обожает попозировать перед камерами в компании высокопоставленных американцев. О цели визита ничего конкретного тоже не сообщалось. Сам Остин на своей страничке в X выразился максимально обтекаемо:Снова приехал в Украину, в четвертый раз в должности министра обороны, чтобы продемонстрировать, что США вместе с мировым сообществом продолжают поддерживать УкраинуЗападные СМИ по поводу целей визита хранят интригу: уточняется лишь, что речь вряд ли идёт о предоставлении (Украине – ред.) какого-то нового вооружения или снятии запрета на удары западными ракетами по российским городам. Разумеется, глава Пентагона - не того уровня фигура, чтобы летать через полмира просто ради того, чтобы что-то там "демонстрировать". Скорее всего, для визита была достаточно важная (и достаточно срочная!) причина, причём такого рода, что публично её озвучить возможным не представляется. Узнать бы, какая именно!Экономист и блогер Алексей АнтоновМинистр обороны США Ллойд Остин вчера выступал в Киеве. Согласно New York Times:Г-н ‎Остин‏ ‎утверждает, ‎что ‎Кремль‏ ‎оказался‏ ‎главным ‎проигравшим‏ ‎в ‎конфликте, ‎который ‎длится ‎два‏ ‎с ‎половиной‏ ‎года.‏ ‎„Россия ‎заплатила‏ ‎ошеломляющую ‎цену ‎за ‎имперскую‏ ‎войну ‎Путина“,‏ ‎—‏ ‎сказал‏ ‎г-н ‎Остин,‏ ‎выступая ‎перед ‎украинскими ‎дипломатами‏ ‎и ‎военными‏ ‎чиновниками‏ ‎в‏ ‎Киеве. То есть, прикиньте, стоит Остин перед украинскими дипломатами и военными чиновниками, и прямо в лицо им говорит: "Кремль это главный проигравший в конфликте, пацаны. Россия заплатила ошеломляющую цену, Путин не оправится никогда! Посмотрите по сторонам! Украина в руинах, половины населения нет, 40% территорий нет, экономика может выжить только получая бесконечные кредиты, половину из которых кто-то ворует, земли проданы BlackRock. Кремль это главный проигравший в конфликте, пацаны". Воистину, люди идиоты и им можно говорить буквально что угодно. И всё всем этим Остинам, Нуландам, и даже Зеленскому — всё им сойдет с рук. Чем больше погружаюсь, тем больше я в этом уверен.Политический обозреватель Валентин БогдановВыступая в Киеве, министр обороны США Ллойд Остин не остроумно юродствуя, приспособил знаменитую речь Джона Кеннеди "Ich bin ein Berliner" ("я- берлинец") 1963 года под их новые американские обстоятельства. Заглянувший на денек Остин трансформировал и главный рефрен того выступления "пусть они приедут в Берлин". Вот что получилось на выходе: "Есть те, кто утверждает, что обе стороны несут ответственность за путинскую военную агрессию. Пусть они приедут в Киев. Есть те, кто размывает границы между агрессором и жертвой. Пусть они приедут в Киев. Есть те, кто отрицает, что Кремль целенаправленно атакует мирных жителей Украины. Пусть они приедут в Киев. Есть те, кто говорит, что Украина — это не настоящая страна. Пусть они приедут в Киев. И, наконец, есть те, кто утверждает, что Украине не хватит мужества для победы. Пусть они приедут в Киев". Для американского уха (на английском) тут и в самом деле нет ничего необычного, но для уха русского и украинского "пусть они приедут в Киев"- это же буквально "Вы поезжайте в Киев и спросите, что делал Паниковский до революции". До революции, Паниковский, как известно из классики, претворяясь слепым, был уличным вором, который шарил в карманах наивных горожан, что соглашались перевести его через Крещатик, на углу которого и улицы Прорезной стоял за пять рублей в месяц делавший вид, что ничего не происходит городовой по имени Семен Небаба. Но и через сто с лишним лет воры там все также дурят народ, шаря в карманах во время перехода через Майдан . А Небабы, поговаривают, сегодня служат в ТЦК, где деньги продолжают исправно брать. Поезжайте в Киев и спросите….Киевский журналист Антон ГураВчера Остин приехал не просто так. Это не касалось войны нашей. Рассказали про деньги, ибо нужно было закрыть информационный вброс незапланированного приезда. Вы реально поверили, что Остин приехал в Киев, чтобы объявить о помощи в 400 млн? Если вы подписчик трухи, то понимаю, а если нет, рекомендую начать вникать. Судя по последней тенденции, Харрис начинает проигрывать выборы, а значит мстительный Трамп начнет действовать сразу. Вспомнит импичмент. Вспомнит Капитолий. И естественно всех, кто был против него, мы не исключение. Скорей всего приезд был сюда, дать определенные задачи по датам выборов. Что-то готовят на выборы в США.Политический аналитик Дмитрий ЗолотухинТеория чёрного страуса (без расового подтекста). Теория "черного страуса" является одной из вариаций теории "черного лебедя". Однако если в случае с феноменом "черного лебедя" речь идет о событиях, которые нельзя предусмотреть, и поэтому управленцам сложно применить менеджерские процедуры для управления рисками наступления "черных лебедей", то в случае с "черным страусом" речь идет о событиях, предвидеть которые возможно. Но управленцы отказываются верить в то, что события, наступление которых можно вычислить и подготовиться к ним, могут реально наступить. Аллегория происходит от мифа о том, что страусы якобы прячут голову в песок. Хотя, по сути, они лишь пригибают голову к земле, когда им нужно отдышаться. Ваш покорный слуга почувствовал на себе феномен "черного страуса", когда не хотел верить в возможность полномасштабной атаки против Украины, поскольку она означала бы медленный, но неизбежный упадок империи, безотносительно будущего Украины. Но это случилось. Наиболее распространенными примерами феномена "черного страуса" являются: 1) Атака на Перл-Харбор (07.12.1941) 2) Атака на World Trade Center (11.09.2001) 3) Отчет Аврил Хейнс "Глобальные Тренды 2040" (2020) Заявление Ллойда Остина об отказе воспринять установленный украинской разведкой факт вступления Северной Кореи в войну на стороне РФ – также является примером феномена "черного страуса". Поскольку если признать факт участия корейцев в войне против Запада, то надо будет что-то с этим делать. А текущая администрация, вероятно, приняла окончательное решение передать ситуацию такой, какой она есть следующему президенту США. Посмотрим на результаты визита, но похоже на то, что кроме очередных "заверений" (assurances) мы ничего не получим.О том, что планирует режим Зеленского и министр обороны Франции в случае разгрома ВСУ - в статье Павла Котова "Пакет с ракетами: как Зеленский задумал "сдержать" Россию"

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киев, украина, сша, ллойд остин, владимир зеленский, дональд трамп, пентагон, вооруженные силы украины, контактная группа, эксклюзив