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ФСБ задержала жительницу Горловки за шпионаж в пользу Украины

ФСБ задержала жительницу Горловки за шпионаж в пользу Украины - 22.10.2024 Украина.ру

ФСБ задержала жительницу Горловки за шпионаж в пользу Украины

Официальный представитель УФСБ России по ДНР Арина Клепанова рассказала о задержании жительницы Горловки по подозрению в шпионаже в пользу Украины

2024-10-22T09:57

2024-10-22T09:57

2024-10-22T10:00

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"Задержанная собирала и передавала украинским спецслужбам информацию о местах дислокации подразделений министерства обороны России с целью последующего нанесения по ним огневого поражения. Оперативники УФСБ разоблачили преступный замысел подозреваемой и не допустили жертв среди российских военнослужащих", - сказала она.Следственное подразделение УФСБ России по ДНР возбудило в отношении нее уголовное дело о шпионаже.За минувшие сутки украинские военные выпустили 81 боеприпас по объектам на Горловском направлении и ранили четырех мирных жителей.Подробнее о вербовке - в материале Завербованный СБУ севастополец попытался подорвать высокопоставленного военного ВС РФ на сайте Украина.ру.

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