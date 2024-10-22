ФСБ задержала жительницу Горловки за шпионаж в пользу Украины - 22.10.2024 Украина.ру
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ФСБ задержала жительницу Горловки за шпионаж в пользу Украины
ФСБ задержала жительницу Горловки за шпионаж в пользу Украины - 22.10.2024 Украина.ру
ФСБ задержала жительницу Горловки за шпионаж в пользу Украины
Официальный представитель УФСБ России по ДНР Арина Клепанова рассказала о задержании жительницы Горловки по подозрению в шпионаже в пользу Украины
2024-10-22T09:57
2024-10-22T10:00
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"Задержанная собирала и передавала украинским спецслужбам информацию о местах дислокации подразделений министерства обороны России с целью последующего нанесения по ним огневого поражения. Оперативники УФСБ разоблачили преступный замысел подозреваемой и не допустили жертв среди российских военнослужащих", - сказала она.Следственное подразделение УФСБ России по ДНР возбудило в отношении нее уголовное дело о шпионаже.За минувшие сутки украинские военные выпустили 81 боеприпас по объектам на Горловском направлении и ранили четырех мирных жителей.Подробнее о вербовке - в материале Завербованный СБУ севастополец попытался подорвать высокопоставленного военного ВС РФ на сайте Украина.ру.
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новости, россия, фсб, сбу, горловка, украина
Новости, Россия, ФСБ, СБУ, Горловка, Украина

ФСБ задержала жительницу Горловки за шпионаж в пользу Украины

09:57 22.10.2024 (обновлено: 10:00 22.10.2024)
 
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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Официальный представитель УФСБ России по ДНР Арина Клепанова рассказала о задержании жительницы Горловки по подозрению в шпионаже в пользу Украины
"Задержанная собирала и передавала украинским спецслужбам информацию о местах дислокации подразделений министерства обороны России с целью последующего нанесения по ним огневого поражения. Оперативники УФСБ разоблачили преступный замысел подозреваемой и не допустили жертв среди российских военнослужащих", - сказала она.
Следственное подразделение УФСБ России по ДНР возбудило в отношении нее уголовное дело о шпионаже.
За минувшие сутки украинские военные выпустили 81 боеприпас по объектам на Горловском направлении и ранили четырех мирных жителей.
Подробнее о вербовке - в материале Завербованный СБУ севастополец попытался подорвать высокопоставленного военного ВС РФ на сайте Украина.ру.
 
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