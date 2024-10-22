ФСБ задержала жительницу Горловки за шпионаж в пользу Украины
09:57 22.10.2024 (обновлено: 10:00 22.10.2024)
Официальный представитель УФСБ России по ДНР Арина Клепанова рассказала о задержании жительницы Горловки по подозрению в шпионаже в пользу Украины
"Задержанная собирала и передавала украинским спецслужбам информацию о местах дислокации подразделений министерства обороны России с целью последующего нанесения по ним огневого поражения. Оперативники УФСБ разоблачили преступный замысел подозреваемой и не допустили жертв среди российских военнослужащих", - сказала она.
Следственное подразделение УФСБ России по ДНР возбудило в отношении нее уголовное дело о шпионаже.
За минувшие сутки украинские военные выпустили 81 боеприпас по объектам на Горловском направлении и ранили четырех мирных жителей.
Подробнее о вербовке - в материале Завербованный СБУ севастополец попытался подорвать высокопоставленного военного ВС РФ на сайте Украина.ру.