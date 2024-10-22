https://ukraina.ru/20241022/1058262436.html

"Это — гражданская война и убийство народа". Украинские эксперты и политики начинают прозревать

"Это — гражданская война и убийство народа". Украинские эксперты и политики начинают прозревать - 22.10.2024 Украина.ру

"Это — гражданская война и убийство народа". Украинские эксперты и политики начинают прозревать

В украинском экспертном сообществе начинают догадываться, до чего Зеленский довел страну, и обсуждают, чем это всё может закончиться

2024-10-22T06:30

2024-10-22T06:30

2024-10-22T07:17

хроника энергетической войны

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Что происходит на Украине? Происходит гражданская война и убийство народа, сама Украина превращена в концлагерь под открытым небом, считает вынужденная покинуть страну известная украинская актриса и телеведущая Снежана Егорова."Я настаиваю на том, что это гражданская война, которая развязана внешними силами для того, чтобы разорить и рассорить славянские народы", — заявила она в интервью журналисту Александру Шелесту*.Вряд ли кто-то в здравом уме будет с этим спорить — разве что купленные властью политологи, употребляющие термин "российско-украинская война". Вот только Зеленский почему-то войну России так и не объявил, объявил только военное положение и бесконечную мобилизацию.Гражданская война на Украине приобретает ещё и характер войны религиозной. После недавнего силового захвата национал-радикалами Свято-Михайловского кафедрального собора УПЦ в Черкассах это можно утверждать со всей уверенностью. Теперь этот строившийся всем миром собор (кстати, самый высокий на Украине) объявлен "гарнизонным" и передан раскольнической ПЦУ.При этом многие украинские СМИ откровенно переворачивают всё с ног на голову и пишут, что это прихожане канонической УПЦ будто бы сами и штурмовали свою же церковь…Конечно, всё это не просто так, разосланы соответствующие темники. В ОП дали добро на захват храмов УПЦ при помощи военных и радикалов, чтобы сместить акценты с потерь ВСУ на фронте, сообщает телеграм-канал "Резидент" со ссылкой на свой источник в офисе Зеленского. Как отмечают авторы канала, "сейчас для Банковой главное — заполнить информационное пространство скандальными треками, вот почему началась активная фаза с захватами кафедральных соборов".Страдает, как всегда, народ. Линии раскола всё глубже… По мнению экс-депутата Верховной рады, участника карательной АТО в Донбассе Игоря Мосийчука, в Москве только рады тому, что "хохлы один другому чубы выдирают" (отметим, радует это вовсе не Москву. — Ред.)."Скоро душить друг друга начнут, кто православнее и кто правильнее", — заявил политик в эфире ютуб-канала "Apasov". По его словам, "разделяют уже не только по вопросу языковому, религиозному, а по вопросу, кто где живёт, кто воюет, кто не воюет — делят, дробят и делят, а в это время за спинами делают гешефт".Ранее преследуемый украинскими властями митрополит Черкасский и Каневский Феодосий прямо во время захвата храма обратился к патриарху Константинопольскому Варфоломею с требованием прекратить своим словом беззаконие на украинской земле, приказать своим духовным чадам остановиться, не издеваться над верующими людьми."Легализованные раскольники Киевского патриархата нас избивают. Они захватывают наши храмы, разоряют монастыри, они лоббируют законы по запрету нашей Церкви, возбуждают уголовные дела, на них выступая "свидетелями" и "потерпевшими", — заявил священнослужитель. Будет ли он услышан? Только Всевышним...Депутат Верховной рады Артём Дмитрук обнародовал в своём телеграм-канале видео, как сторонники Зеленского и его карманной ПЦУ избивают митрополита Феодосия."Его глаза залили слезоточивым газом. И несмотря на это, он защищал свой собор до последнего. Пока псы не перебили всех прихожан", — отметил нардеп. Он пообещал, что "псы Зеленского" не уйдут от ответственности, пусть не сейчас, но "очень скоро".Нардеп тоже говорит о гражданской войне и сообщает, что после событий в Черкассах он "получил сообщения от военных с фронта, что они готовы сложить оружие"."Ребята готовы вернуться в тыл, чтобы просто защитить свой народ от боевиков, которых нанимает Зеленский для расправы над несогласными. Простыми словами: сделать то, что написано в присяге, которую они давали украинскому народу", — написал Дмитрук, добавив, что "речь идет о целых подразделениях, готовых прямо сейчас пойти на такие риски ради спасения государства от внутреннего врага".Он задал вопрос — до чего Зеленский довёл страну? И сам же ответил: "Он развязал в Украине гражданскую войну, которая уже приобретает формы прямых столкновений и убийств. ТЦК, коррупция невиданных ранее масштабов, преследования за веру и язык — это их оружие. Эта война идет прямо сейчас. И ее нужно останавливать!"Это к вопросу о цивилизационной борьбе, фронтом которой стала Украина.А пока война только набирает обороты. При этом всем велено молчать. На СМИ и блогеров, которые публикуют видео с жесткой мобилизацией, будут открывать уголовные дела, пишет "Страна" со ссылкой на заявление Сухопутных войск ВСУ.Там грозят, что "спекулятивные действия в информационном пространстве, заключающиеся в прямых обвинениях якобы незаконных действиях представителей территориальных центров комплектования и социальной поддержки, будут проверять правоохранительные органы".* Признан иноагентом в РФ.Подробнее о том, что происходит на Украине, — в материале "Закончится гражданской войной". Украинские и российские эксперты и политики о гонениях на УПЦ" https://ukraina.ru/20240822/1056979655.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

украина, россия, черкассы, владимир зеленский, снежана егорова, упц, вооруженные силы украины, верховная рада, эксклюзив