https://ukraina.ru/20241022/1058256058.html

Михаил Поликарпов: Пока ВСУ цепляются за каждый куст в Горняке, КНДР расплачивается с Россией по векселю

Михаил Поликарпов: Пока ВСУ цепляются за каждый куст в Горняке, КНДР расплачивается с Россией по векселю - 22.10.2024 Украина.ру

Михаил Поликарпов: Пока ВСУ цепляются за каждый куст в Горняке, КНДР расплачивается с Россией по векселю

Сейчас Россия столкнулась с проблемой призыва добровольцев. В частности, не хватает бойцов-штурмовиков – представителей самой опасной профессии. А поскольку Москва отказывается от мобилизации, в роли штурмовиков на каких-то участках фронта могут использоваться северокорейские военнослужащие

2024-10-22T06:25

2024-10-22T06:25

2024-10-22T06:25

интервью

кндр

южная корея

украина

дональд трамп

владимир зеленский

дмитрий песков

вооруженные силы украины

нато

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Наша авиация 70 лет помогла Северной Корее сохраниться как государство. И сейчас КНДР может расплатиться с нами по векселю. Возможно, что северокорейские солдаты сделают ответный визит вежливости, считает Михаил Поликарпов — участник войны в Югославии, историк, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе, а также об истории наемников и ЧВКОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее разведка Южной Кореи заявила, что 1500 военнослужащих КНДР уже переброшены во Владивосток на полигоны, откуда затем последуют в зону СВО. Всего, по данным Сеула, ожидается отправка на украинский фронт до 12 тысяч военнослужащих. В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что по этому поводу звучит много противоречивой информации, к которой надо относиться соответствующим образом.В целом наблюдатели связывают эту информационную кампанию с двумя версиями.Первое. Владимир Зеленский хочет использовать фактор северокорейских добровольцев в качестве повода для мобилизации молодых людей от 18 до 25 лет.Второе. Дональду Трампу сейчас в своей предвыборной кампании нужно как можно сильнее обострить отношения между двумя Кореями, чтобы показать следующее: "При Байдене там может начаться большая война, а я встречался с Ким Чен Ыном – он классный парень".- Михаил Аркадьевич, что вы обо всем этом думаете?- Сразу скажу, что цифра в 1500 бойцов – вполне реалистична. И я видел видео, как парни, которые говорят на корейском языке, в российском пикселе очень бодро пребывают и разворачиваются. Этот ролик выглядит правдоподобно. Во-первых, они точно говорят на корейском языке (я много лет назад работал в корейской фирме и знаю, как он звучит). Во-вторых, они ведут себя как дисциплинированные, хорошо обученные солдаты.Мне хочется верить, что я стал пророком секты свидетелей северокорейских добровольцев (смеется). Надеюсь, они действительно прибудут на фронт. Да, у этой затеи есть внешнеполитические издержки. Но Ким получит больше плюсов. У него будет костяк армии с боевым опытом, а не просто с опытом учений и парадов.- Если информация об отправке не подтвердится, то, кто, на ваш взгляд, качает эту тему: Зеленский или Трамп?- Если это информационный вброс, то он качественно подготовлен. Зеленский в одиночку такое сделать не мог. Вряд ли он может воздействовать на спецслужбы Южной Кореи. Эта информация идет из США. Стоит за ней Трамп или демократы? Не знаю. Такой предвыборный ход может быть выгоден для обеих сторон. Потому что более серьезное вмешательство КНДР в украинский кризис даст Америке повод подтолкнуть страны Европы к более активному участию в конфликте на стороне Киева.- Мы с вами часто говорим на эту тему. Но я бы хотел, чтобы вы еще раз уточнили свою позицию, почему мы в СВО не сможем обойтись без северокорейских военнослужащих.- По моему личному мнению, у нас есть кризис призыва добровольцев. В частности, не хватает бойцов-штурмовиков – представителей самой опасной профессии. А поскольку Москва по ряду причин отказывается от мобилизации, в роли штурмовиков на каких-то участках фронта могут использоваться северокорейские военнослужащие.Более того, если информация о переброске подтвердится, Китаю будет завидно. Пекину тоже нужно будет работать в этом направлении, учитывая, что Тайвань с повестки никуда не уходит, а его армия боевого опыта не имеет.Практика Украины показала, что ввязываться в боевые действия даже силами спецназа, которые не имеют опыта, достаточно рискованно.- Если эти сначала 1500, а потом 12 тысяч добровольцев появятся на фронте, что конкретно они смогут сделать?- Эти 1500 северокорейцев сейчас проходят подготовку на полигонах. Это очень важно, чтобы они понимали правила игры и наладили взаимодействие с российскими подразделениями (личный состав и артиллерия). Скорее всего, эти 1500 человек – офицерский и сержантский состав, на базе которого будут развернута эта 12-тысячная группировка.Понятно, что это не станет соломинкой, которая переломит хребет верблюду. Еще полгода назад я говорил, что для этого нам нужно 10-12 северокорейских бригад – в четыре раза больше. Но "лиха беда начало".Если все делать по уму, сначала эти подразделения пройдут обкатку на тихих участках фронта, а потом будут работать на основных направлениях и наводить ужас на ВСУ в качестве штурмовиков.- То есть речь идет о долгосрочной перспективе?- Да.Насколько я понимаю, оптимистичные взгляды Москвы, что "придет Трамп и война закончится", становятся непопулярны. Да и я читал подборку западных аналитических материалов, у которых украинский конфликт стоит по расписанию и на 2025.- Теперь начет внешнеполитических издержек в случае отправки. Как быть, что в этом случае окончательно обрушатся наши экономические связи с Южной Кореей, которые мы все же пытаемся сохранить?- С Южной Кореей у нас и так все достаточно плохо. Например, в прошлом году Сеул с помощью хитрой манипуляции отправил на Украину самолетами и кораблями 300 тысяч 155-мм артиллерийских снарядов, которые потом падали на наши позиции.Я не знаю, насколько для нас критичны экономические связи с Южной Кореей. Но если мы говорим про кнут и пряник, то у нас есть серьезный кнут, чтобы сделать Сеул более вежливым. У нас наверняка есть военные технологии, которые мы не передавали КНДР. Это может быть предметом некоего соглашения.- Готовы ли мы к тому, что в случае отправки Южная Корея нападет на Северную? Они же повзрывали мосты и привели артиллерию в боевую готовность, опасаясь агрессии.- Последнее обострение между Кореями носит в большей степени медийный характер. О взрыве мостов и дорог КНДР предупреждала заранее. В этой истории гораздо более важно заявление Пхеньяна, что "в случае агрессии больше миллиона северокорейцев будут готовы записаться добровольцами". Это может быть частью подготовки общественного мнения КНДР к отправке солдат на СВО.Наша авиация 70 лет помогла Северной Корее сохраниться как государство. И сейчас КНДР может расплатиться с нами по векселю. Возможно, что северокорейские солдаты сделают ответный визит вежливости.- Готовы ли мы к тому, что в этом случае та же Польша вмешается в украинский конфликт своими бригадами?- Во-первых, какие-то группы польского спецназа воюют на Украине еще с 2014 года. В прошлом году они особенно себя проявили. Во-вторых, Варшава активно помогает Киеву логистически, а это уже для нас весьма опасно. А в открытый ввод польских бригад я не верю, потому что это будет означать прямую войну России и НАТО с неизбежным переходом в ядерную фазу.Польша в любом случае будет активно участвовать в войне на стороне Украины. Передать Киеву все свои танки – это шаг, который дорого стоит. Причем вместо старых Т-72 Варшава сейчас закупает дорогие и качественные южнокорейские танки. То есть Польша, в отличие от Украины, на "Леопарды 1" не рассчитывает. Польша проводит программу перевооружения, рассчитанную не на один год, чтобы в перспективе подготовить мощную армию.- А если эти южнокорейские танки появятся у ВСУ?- Поскольку это дорогая и современная техника, Украине ее будет закупать нерентабельно. Кто будет платить за банкет? Добровольно Польша эти танки вряд ли передаст, потому что в договорах наверняка есть ограничения на передачу техники.Да, Южная Корея может подарить их Киеву. Но ведь южнокорейское оружие и так работает против нас на Украине. Эти 300 тысяч 155-мм снарядов – это серьезный ресурс, который уже использовался по назначению.Не надо думать, что Южная Корея – это какая-то "нейтральная Швейцария". Это сателлит США, который играет по американским правилам с оглядкой на свои интересы. А мы должны играть с ней по своим правилам. И я очень надеюсь, что северокорейские добровольцы – это не фейк.- Теперь насчет военно-технических издержек отправки. Я на эту тему разговаривал с историком Первой мировой войны Кириллом Копыловым. Он сказал, что в этой ситуации есть риск, что северокорейцы на СВО захотят решать свои задачи под собственным командованием, потому что у них есть собственные мысли, как вести эту войну, а это может привести к провалам на фронте.- Во-первых, проходить обкатку на начальном этапе будет небольшое количество северокорейцев. Во-вторых, история знает примеры, когда особых проблем со взаимодействием армий разных стран не возникало.Я не знаю, как это было в Первую мировую войну. Кирилл профессионал и знает об этом лучше меня. Но во Второй мировой войне во Франции спокойно воевали англичане, американцы и армия "Свободной Франции". Да, у них были проблемы с марокканцами в Италии, но на территории Франции каких-то острых проблем у них, насколько я знаю, не возникало. То же самое касается СССР. На его стороне воевали чехи и поляки, которые не говорили, что у них есть некий свой взгляд о том, как надо вести войну.Конечно, такой риск есть. И это было одной из причин, почему мы еще в 2022 году не стали приглашать арабов, которые хотели поехать на СВО и воевать под своим флагом. Это привело бы к махновщине, но не принесло бы нам никакой пользы.- Последний вопрос будет по текущим делам на фронте. Минобороны на Кураховском направлении официально подтвердил взятие поселка Звездное (Зоряное) в Невельском кармане, который открывает нам выход на три важных позиции ВСУ (Горняк, Кураховка и Александрополь). Чего там ждать дальше?- Все эти поселки стоят на высоте вдоль реки Волчья на ее северном берегу. Горняк занимает важную высоту. И мы сейчас пытаемся отсечь этот укрепрайон с севера, чтобы обойти его западную часть. Если нам это удастся, мы сможем лишить ВСУ снабжения и вынудим их уйти.Да, противник оттуда отступает медленно, цепляясь за каждый куст. Судя по всему, ему дали приказ "ни шагу назад". Отходят они только после потери управления или после того, как снабжение будет настолько затруднено, что оказывать дальнейшее сопротивление невозможно.Поэтому мы будем наступать на Курахово с севера на юг со стороны Цукурино, чтобы выйти на реку Волчья, окончательно отсекая Горняк, Кураховку и Александрополь от снабжения.Украинцы в Курской области воют, что их колесный транспорт в грязи ходит хуже, чем наш. А когда в Донбассе начнется полноценная распутица, этот укрепрайон противник оставит. И мы приступим к тяжелым боям за само Курахово – мощный укрепрайон, подготовленный для обороны с юга, а не с севера. Изначально ведь никто не ожидал, что мы сможем подойти к Курахово с севера.- Получается, что взятие Звездного (Зоряное) не открывает никакой "горнякский цветок", потому что все будет зависеть от ситуации с севера?- Нет. Взятие Звездного нужно для постепенного выдавливания противника из Невельского кармана. Повторюсь, Горняк стоит на высотах. Поэтому их надо обходить.Например, в Селидово мы сначала попробовали заскочить на плечах ВСУ, но у нас это не получилось. А сейчас после взятия Вишневого мы обрезали противнику все основные дороги для снабжения. Да, у них остаются проселочные дороги, но это уже не то.В Селидово сидит 15-бригада Нацгвардии "Кара-Даг" - названная в честь крымской горы, поскольку ее готовили для контрнаступа и захвата Крыма. Я бы на месте командования ВСУ приказал ей держаться до конца, потому что это же Нацгвардия, а не тероборона. Надеюсь, что она или убежит из Селидово, или погибнет.Также о военно-политической ситуации в мире - в интервью Александра Перенджиева: Пока Британия становится главным надзирателем Европы, США на Украине бросают вызов

https://ukraina.ru/20240614/1055660412.html

https://ukraina.ru/20241020/1058205428.html

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интервью, кндр, южная корея, украина, дональд трамп, владимир зеленский, дмитрий песков, вооруженные силы украины, нато, польша, сво, штурмовик, донбасс, курахово