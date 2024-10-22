https://ukraina.ru/20241022/1058260624.html
Между гуманизмом и безопасностью. Киселев о фильтрации беженцев из Украины в Шереметьево
Между гуманизмом и безопасностью. Киселев о фильтрации беженцев из Украины в Шереметьево - 22.10.2024 Украина.ру
Между гуманизмом и безопасностью. Киселев о фильтрации беженцев из Украины в Шереметьево
Одной из главных тем последнего выпуска еженедельной информационно-аналитической передачи "Вести недели" стали граждане Украины, которые выбрали Россию и самостоятельно находят способ добраться до РФ. Их ждет фильтрация в Шереметьево.
2024-10-22T05:40
2024-10-22T05:40
2024-10-22T05:40
россия
украина
киселев
вооруженные силы украины
фсб
украина.ру
шереметьево
украинские беженцы
беженцы
фильтрация
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Телеведущий, руководитель международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев рассказал несколько историй граждан Украины, которые решили связать свою жизнь с Россией. Первая из них — история заслуженного артиста Украины Виктора Георгиева, который работал худруком Херсонского молодежного театра."Стали [все] переводить на украинский язык, вытеснять русский язык", — объяснил он причину, почему больше не мог оставаться на Украине.С женой и детьми он переплыл на лодке Днепр, когда части ВСУ входили в Херсон.Еще один герой передачи — чемпион Украины по рукопашному бою Сергей Кузнецов. Он хотел служить в армии, но представить себе не мог, что начнется гражданская война, что "отец с сыном, брат с братом могут быть по разные стороны".Сергей сбежал с чемпионата Европы в Польше. На такси ночью. Сначала в Чехию, оттуда в Турцию, потом в Россию.Ольга Хасаншина уехала из Харькова из-за языковой дискриминации."С моим характером меня бы уже давно посадили. Я все равно буду говорить только на русском [языке], не буду на украинском", — отметила она, вспоминая случаи, когда вээсушники из нацбатов расстреливали пытавших выехать в сторону России людей.По словам Дмитрия Киселева, десятки тысяч граждан Украины добирались до России своим ходом. 16 октября 2023 года правительство определило для них два пункта пропуска: Псковскую Лудонку на границе с Латвией, которую Рига со своей стороны закрыла, и Шереметьево, так что по сути осталось только одно место для въезда."Прибыло свыше 107 тысяч граждан Украины. Пропущено на территорию РФ более 83 тысяч лиц указанной категории", – сообщила официальный представитель отряда пограничного контроля ФСБ России в международном аэропорту Шереметьево Оксана Мищенко.Как видно из этих данных, часть людей получают отказ во въезде. В качестве примера того, какую категорию граждан могут отправить обратно, телеведущий приводит историю Дениса Кравчука, который громко рассказывал, что "в Праге – секс, разврат и содомия, а вот Россия – это страна возможностей", но в телефоне у него нашлось нечто иное. На самом деле он поддерживал ВСУ, писал посты с оскорблениями ВС РФ и сохранил файл с тостами с пожеланиями смерти российским солдатам. Также во въезде отказали 16-летнему подростку, который удалил из телефона фотографии Адольфа Гитлера, но их, естественно, восстановили при проверке. Не пустили некую Валерию Овчарову за ее интерес к СБУ.Зато Ирина Алексеева, хоть и почистила свои соцсети, но честно в этом созналась и въехала в Россию.Так мобилизованный в Одессе Андрей был направлен украинским командованием в составе 22-й бригады ВСУ на обучение в Баварию под руководством американских военных инструкторов. Андрей сбежал после окончания обучения — когда бригаду привезли в аэропорт, он смог скрыться в толпе. Умирать на фронте за интересы немцев или американцев он не захотел.Впрочем, Дмитрий Киселев уточнил, что пограничники не всегда объясняют мотивы своих решений, поскольку работают в условиях СВО. Кроме того, люди могут испытать неудобства, связанные с длительным пребыванием в аэропорту в ожидании фильтрации. Но, как сказано в передаче, люди находятся в просторном зале с бесплатной водой и автоматами с едой. Для семей предусмотрена комната матери и ребенка."Нам очень важно, чтобы в этом пункте было сделано все для того, чтобы те, кто против России, те, кто приезжают не просто к родственникам или хочет жить в нашей стране, а хочет совершать диверсии, бороться против России – были выявлены и не допущены в страну. С этим справляемся. Особенно ФСБ – это их миссия", – рассказал заместитель председателя Государственной думы Борис Чернышенко.Тех же, кто прошел проверку, ждет возможность стать гражданином России в самые короткие сроки. Виктор Георгиев, о котором говорилось выше, уже нашел себя — организовал театр для детей."Горящую сцену, на которой моя декорация была, белый рояль, который горел, – я не жалею. Поставим новое, даже еще лучше. Так что Россия – это прежде всего! Честно!", – сказал он.О гуманизации пребывания граждан Украины в Шереметьево во время фильтрации издание "Украина.ру" писала в резонансном материале "Шереметьевский синдром. Если украинцы нам братья, то почему мы с ними так?"Кроме того, значительная часть организованного изданием "Украина.ру" форсайт-форума "Хочу жить в России!" была посвящена проблемам, с которыми сталкиваются беженцы в аэропорту Шереметьево.Мы рады, что наши усилия дали старт диалогу общественности и власти по этому наболевшему вопросу.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
россия, украина, киселев, вооруженные силы украины, фсб, украина.ру, шереметьево, украинские беженцы, беженцы, фильтрация, эксклюзив
Между гуманизмом и безопасностью. Киселев о фильтрации беженцев из Украины в Шереметьево
Одной из главных тем последнего выпуска еженедельной информационно-аналитической передачи "Вести недели" стали граждане Украины, которые выбрали Россию и самостоятельно находят способ добраться до РФ. Их ждет фильтрация в Шереметьево.
Телеведущий, руководитель международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев рассказал
несколько историй граждан Украины, которые решили связать свою жизнь с Россией.
Первая из них — история заслуженного артиста Украины Виктора Георгиева, который работал худруком Херсонского молодежного театра.
"Стали [все] переводить на украинский язык, вытеснять русский язык", — объяснил он причину, почему больше не мог оставаться на Украине.
С женой и детьми он переплыл на лодке Днепр
, когда части ВСУ
входили в Херсон
.
Еще один герой передачи — чемпион Украины по рукопашному бою Сергей Кузнецов. Он хотел служить в армии, но представить себе не мог, что начнется гражданская война, что "отец с сыном, брат с братом могут быть по разные стороны".
Сергей
сбежал с чемпионата Европы в Польше
. На такси ночью. Сначала в Чехию
, оттуда в Турцию
, потом в Россию.
Ольга Хасаншина
уехала из Харькова
из-за языковой дискриминации.
"С моим характером меня бы уже давно посадили. Я все равно буду говорить только на русском [языке], не буду на украинском", — отметила она, вспоминая случаи, когда вээсушники из нацбатов расстреливали пытавших выехать в сторону России людей.
По словам Дмитрия Киселева, десятки тысяч граждан Украины добирались до России своим ходом. 16 октября 2023 года правительство определило для них два пункта пропуска: Псковскую Лудонку на границе с Латвией
, которую Рига
со своей стороны закрыла, и Шереметьево, так что по сути осталось только одно место для въезда.
"Прибыло свыше 107 тысяч граждан Украины. Пропущено на территорию РФ более 83 тысяч лиц указанной категории"
, – сообщила официальный представитель отряда пограничного контроля ФСБ
России в международном аэропорту Шереметьево Оксана Мищенко.
Как видно из этих данных, часть людей получают отказ во въезде. В качестве примера того, какую категорию граждан могут отправить обратно, телеведущий приводит историю Дениса Кравчука
, который громко рассказывал, что "в Праге
– секс, разврат и содомия, а вот Россия – это страна возможностей", но в телефоне у него нашлось нечто иное. На самом деле он поддерживал ВСУ, писал посты с оскорблениями ВС РФ и сохранил файл с тостами с пожеланиями смерти российским солдатам. Также во въезде отказали 16-летнему подростку, который удалил из телефона фотографии Адольфа Гитлера
, но их, естественно, восстановили при проверке. Не пустили некую Валерию Овчарову
за ее интерес к СБУ
.
Зато Ирина Алексеева, хоть и почистила свои соцсети, но честно в этом созналась и въехала в Россию.
"Даже те, кто в силу тяжелых обстоятельств оказался на стороне противника – в рядах ВСУ, специальных служб и организаций Украины, имеют возможность приехать в Россию. Но только после того, как дадут исчерпывающие, честные ответы относительно своего прошлого и подтвердят лояльное отношение к российскому государству", – отметил оперативный сотрудник ФСБ.
Так мобилизованный в Одессе Андрей
был направлен украинским командованием в составе 22-й бригады ВСУ на обучение в Баварию
под руководством американских военных инструкторов. Андрей сбежал после окончания обучения — когда бригаду привезли в аэропорт, он смог скрыться в толпе. Умирать на фронте за интересы немцев или американцев он не захотел.
Впрочем, Дмитрий Киселев уточнил, что пограничники не всегда объясняют мотивы своих решений, поскольку работают в условиях СВО. Кроме того, люди могут испытать неудобства, связанные с длительным пребыванием в аэропорту в ожидании фильтрации. Но, как сказано в передаче, люди находятся в просторном зале с бесплатной водой и автоматами с едой. Для семей предусмотрена комната матери и ребенка.
"Нам очень важно, чтобы в этом пункте было сделано все для того, чтобы те, кто против России, те, кто приезжают не просто к родственникам или хочет жить в нашей стране, а хочет совершать диверсии, бороться против России – были выявлены и не допущены в страну. С этим справляемся. Особенно ФСБ – это их миссия", – рассказал заместитель председателя Государственной думы Борис Чернышенко.
Тех же, кто прошел проверку, ждет возможность стать гражданином России в самые короткие сроки. Виктор Георгиев, о котором говорилось выше, уже нашел себя — организовал театр для детей.
"Горящую сцену, на которой моя декорация была, белый рояль, который горел, – я не жалею. Поставим новое, даже еще лучше. Так что Россия – это прежде всего! Честно!", – сказал он.
О гуманизации пребывания граждан Украины в Шереметьево во время фильтрации издание "Украина.ру
" писала в резонансном материале "Шереметьевский синдром. Если украинцы нам братья, то почему мы с ними так?"
Кроме того, значительная часть организованного изданием "Украина.ру" форсайт-форума "Хочу жить в России!"
была посвящена проблемам, с которыми сталкиваются беженцы в аэропорту Шереметьево.
Мы рады, что наши усилия дали старт диалогу общественности и власти по этому наболевшему вопросу.