https://ukraina.ru/20241022/1058260624.html

Между гуманизмом и безопасностью. Киселев о фильтрации беженцев из Украины в Шереметьево

Между гуманизмом и безопасностью. Киселев о фильтрации беженцев из Украины в Шереметьево - 22.10.2024 Украина.ру

Между гуманизмом и безопасностью. Киселев о фильтрации беженцев из Украины в Шереметьево

Одной из главных тем последнего выпуска еженедельной информационно-аналитической передачи "Вести недели" стали граждане Украины, которые выбрали Россию и самостоятельно находят способ добраться до РФ. Их ждет фильтрация в Шереметьево.

2024-10-22T05:40

2024-10-22T05:40

2024-10-22T05:40

россия

украина

киселев

вооруженные силы украины

фсб

украина.ру

шереметьево

украинские беженцы

беженцы

фильтрация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102207/29/1022072973_0:0:2844:1601_1920x0_80_0_0_2bf621f6fdbc2a641154fc2eee841765.jpg

Телеведущий, руководитель международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев рассказал несколько историй граждан Украины, которые решили связать свою жизнь с Россией. Первая из них — история заслуженного артиста Украины Виктора Георгиева, который работал худруком Херсонского молодежного театра."Стали [все] переводить на украинский язык, вытеснять русский язык", — объяснил он причину, почему больше не мог оставаться на Украине.С женой и детьми он переплыл на лодке Днепр, когда части ВСУ входили в Херсон.Еще один герой передачи — чемпион Украины по рукопашному бою Сергей Кузнецов. Он хотел служить в армии, но представить себе не мог, что начнется гражданская война, что "отец с сыном, брат с братом могут быть по разные стороны".Сергей сбежал с чемпионата Европы в Польше. На такси ночью. Сначала в Чехию, оттуда в Турцию, потом в Россию.Ольга Хасаншина уехала из Харькова из-за языковой дискриминации."С моим характером меня бы уже давно посадили. Я все равно буду говорить только на русском [языке], не буду на украинском", — отметила она, вспоминая случаи, когда вээсушники из нацбатов расстреливали пытавших выехать в сторону России людей.По словам Дмитрия Киселева, десятки тысяч граждан Украины добирались до России своим ходом. 16 октября 2023 года правительство определило для них два пункта пропуска: Псковскую Лудонку на границе с Латвией, которую Рига со своей стороны закрыла, и Шереметьево, так что по сути осталось только одно место для въезда."Прибыло свыше 107 тысяч граждан Украины. Пропущено на территорию РФ более 83 тысяч лиц указанной категории", – сообщила официальный представитель отряда пограничного контроля ФСБ России в международном аэропорту Шереметьево Оксана Мищенко.Как видно из этих данных, часть людей получают отказ во въезде. В качестве примера того, какую категорию граждан могут отправить обратно, телеведущий приводит историю Дениса Кравчука, который громко рассказывал, что "в Праге – секс, разврат и содомия, а вот Россия – это страна возможностей", но в телефоне у него нашлось нечто иное. На самом деле он поддерживал ВСУ, писал посты с оскорблениями ВС РФ и сохранил файл с тостами с пожеланиями смерти российским солдатам. Также во въезде отказали 16-летнему подростку, который удалил из телефона фотографии Адольфа Гитлера, но их, естественно, восстановили при проверке. Не пустили некую Валерию Овчарову за ее интерес к СБУ.Зато Ирина Алексеева, хоть и почистила свои соцсети, но честно в этом созналась и въехала в Россию.Так мобилизованный в Одессе Андрей был направлен украинским командованием в составе 22-й бригады ВСУ на обучение в Баварию под руководством американских военных инструкторов. Андрей сбежал после окончания обучения — когда бригаду привезли в аэропорт, он смог скрыться в толпе. Умирать на фронте за интересы немцев или американцев он не захотел.Впрочем, Дмитрий Киселев уточнил, что пограничники не всегда объясняют мотивы своих решений, поскольку работают в условиях СВО. Кроме того, люди могут испытать неудобства, связанные с длительным пребыванием в аэропорту в ожидании фильтрации. Но, как сказано в передаче, люди находятся в просторном зале с бесплатной водой и автоматами с едой. Для семей предусмотрена комната матери и ребенка."Нам очень важно, чтобы в этом пункте было сделано все для того, чтобы те, кто против России, те, кто приезжают не просто к родственникам или хочет жить в нашей стране, а хочет совершать диверсии, бороться против России – были выявлены и не допущены в страну. С этим справляемся. Особенно ФСБ – это их миссия", – рассказал заместитель председателя Государственной думы Борис Чернышенко.Тех же, кто прошел проверку, ждет возможность стать гражданином России в самые короткие сроки. Виктор Георгиев, о котором говорилось выше, уже нашел себя — организовал театр для детей."Горящую сцену, на которой моя декорация была, белый рояль, который горел, – я не жалею. Поставим новое, даже еще лучше. Так что Россия – это прежде всего! Честно!", – сказал он.О гуманизации пребывания граждан Украины в Шереметьево во время фильтрации издание "Украина.ру" писала в резонансном материале "Шереметьевский синдром. Если украинцы нам братья, то почему мы с ними так?"Кроме того, значительная часть организованного изданием "Украина.ру" форсайт-форума "Хочу жить в России!" была посвящена проблемам, с которыми сталкиваются беженцы в аэропорту Шереметьево.Мы рады, что наши усилия дали старт диалогу общественности и власти по этому наболевшему вопросу.

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

россия, украина, киселев, вооруженные силы украины, фсб, украина.ру, шереметьево, украинские беженцы, беженцы, фильтрация, эксклюзив