Между гуманизмом и безопасностью. Киселев о фильтрации беженцев из Украины в Шереметьево - 22.10.2024 Украина.ру
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Между гуманизмом и безопасностью. Киселев о фильтрации беженцев из Украины в Шереметьево
Между гуманизмом и безопасностью. Киселев о фильтрации беженцев из Украины в Шереметьево - 22.10.2024 Украина.ру
Между гуманизмом и безопасностью. Киселев о фильтрации беженцев из Украины в Шереметьево
Одной из главных тем последнего выпуска еженедельной информационно-аналитической передачи "Вести недели" стали граждане Украины, которые выбрали Россию и самостоятельно находят способ добраться до РФ. Их ждет фильтрация в Шереметьево.
2024-10-22T05:40
2024-10-22T05:40
россия
украина
киселев
вооруженные силы украины
фсб
украина.ру
шереметьево
украинские беженцы
беженцы
фильтрация
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Телеведущий, руководитель международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев рассказал несколько историй граждан Украины, которые решили связать свою жизнь с Россией. Первая из них — история заслуженного артиста Украины Виктора Георгиева, который работал худруком Херсонского молодежного театра."Стали [все] переводить на украинский язык, вытеснять русский язык", — объяснил он причину, почему больше не мог оставаться на Украине.С женой и детьми он переплыл на лодке Днепр, когда части ВСУ входили в Херсон.Еще один герой передачи — чемпион Украины по рукопашному бою Сергей Кузнецов. Он хотел служить в армии, но представить себе не мог, что начнется гражданская война, что "отец с сыном, брат с братом могут быть по разные стороны".Сергей сбежал с чемпионата Европы в Польше. На такси ночью. Сначала в Чехию, оттуда в Турцию, потом в Россию.Ольга Хасаншина уехала из Харькова из-за языковой дискриминации."С моим характером меня бы уже давно посадили. Я все равно буду говорить только на русском [языке], не буду на украинском", — отметила она, вспоминая случаи, когда вээсушники из нацбатов расстреливали пытавших выехать в сторону России людей.По словам Дмитрия Киселева, десятки тысяч граждан Украины добирались до России своим ходом. 16 октября 2023 года правительство определило для них два пункта пропуска: Псковскую Лудонку на границе с Латвией, которую Рига со своей стороны закрыла, и Шереметьево, так что по сути осталось только одно место для въезда."Прибыло свыше 107 тысяч граждан Украины. Пропущено на территорию РФ более 83 тысяч лиц указанной категории", – сообщила официальный представитель отряда пограничного контроля ФСБ России в международном аэропорту Шереметьево Оксана Мищенко.Как видно из этих данных, часть людей получают отказ во въезде. В качестве примера того, какую категорию граждан могут отправить обратно, телеведущий приводит историю Дениса Кравчука, который громко рассказывал, что "в Праге – секс, разврат и содомия, а вот Россия – это страна возможностей", но в телефоне у него нашлось нечто иное. На самом деле он поддерживал ВСУ, писал посты с оскорблениями ВС РФ и сохранил файл с тостами с пожеланиями смерти российским солдатам. Также во въезде отказали 16-летнему подростку, который удалил из телефона фотографии Адольфа Гитлера, но их, естественно, восстановили при проверке. Не пустили некую Валерию Овчарову за ее интерес к СБУ.Зато Ирина Алексеева, хоть и почистила свои соцсети, но честно в этом созналась и въехала в Россию.Так мобилизованный в Одессе Андрей был направлен украинским командованием в составе 22-й бригады ВСУ на обучение в Баварию под руководством американских военных инструкторов. Андрей сбежал после окончания обучения — когда бригаду привезли в аэропорт, он смог скрыться в толпе. Умирать на фронте за интересы немцев или американцев он не захотел.Впрочем, Дмитрий Киселев уточнил, что пограничники не всегда объясняют мотивы своих решений, поскольку работают в условиях СВО. Кроме того, люди могут испытать неудобства, связанные с длительным пребыванием в аэропорту в ожидании фильтрации. Но, как сказано в передаче, люди находятся в просторном зале с бесплатной водой и автоматами с едой. Для семей предусмотрена комната матери и ребенка."Нам очень важно, чтобы в этом пункте было сделано все для того, чтобы те, кто против России, те, кто приезжают не просто к родственникам или хочет жить в нашей стране, а хочет совершать диверсии, бороться против России – были выявлены и не допущены в страну. С этим справляемся. Особенно ФСБ – это их миссия", – рассказал заместитель председателя Государственной думы Борис Чернышенко.Тех же, кто прошел проверку, ждет возможность стать гражданином России в самые короткие сроки. Виктор Георгиев, о котором говорилось выше, уже нашел себя — организовал театр для детей."Горящую сцену, на которой моя декорация была, белый рояль, который горел, – я не жалею. Поставим новое, даже еще лучше. Так что Россия – это прежде всего! Честно!", – сказал он.О гуманизации пребывания граждан Украины в Шереметьево во время фильтрации издание "Украина.ру" писала в резонансном материале "Шереметьевский синдром. Если украинцы нам братья, то почему мы с ними так?"Кроме того, значительная часть организованного изданием "Украина.ру" форсайт-форума "Хочу жить в России!" была посвящена проблемам, с которыми сталкиваются беженцы в аэропорту Шереметьево.Мы рады, что наши усилия дали старт диалогу общественности и власти по этому наболевшему вопросу.
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украина
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
россия, украина, киселев, вооруженные силы украины, фсб, украина.ру, шереметьево, украинские беженцы, беженцы, фильтрация, эксклюзив
Россия, Украина, Киселев, Вооруженные силы Украины, ФСБ, Украина.ру, Шереметьево, украинские беженцы, беженцы, фильтрация, Эксклюзив

Между гуманизмом и безопасностью. Киселев о фильтрации беженцев из Украины в Шереметьево

05:40 22.10.2024
 
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IV Международный форум русскоязычных вещателей - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Сергей Зуев
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Одной из главных тем последнего выпуска еженедельной информационно-аналитической передачи "Вести недели" стали граждане Украины, которые выбрали Россию и самостоятельно находят способ добраться до РФ. Их ждет фильтрация в Шереметьево.
Телеведущий, руководитель международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев рассказал несколько историй граждан Украины, которые решили связать свою жизнь с Россией.
Первая из них — история заслуженного артиста Украины Виктора Георгиева, который работал худруком Херсонского молодежного театра.
"Стали [все] переводить на украинский язык, вытеснять русский язык", — объяснил он причину, почему больше не мог оставаться на Украине.
С женой и детьми он переплыл на лодке Днепр, когда части ВСУ входили в Херсон.
Еще один герой передачи — чемпион Украины по рукопашному бою Сергей Кузнецов. Он хотел служить в армии, но представить себе не мог, что начнется гражданская война, что "отец с сыном, брат с братом могут быть по разные стороны".
Сергей сбежал с чемпионата Европы в Польше. На такси ночью. Сначала в Чехию, оттуда в Турцию, потом в Россию.
Ольга Хасаншина уехала из Харькова из-за языковой дискриминации.
"С моим характером меня бы уже давно посадили. Я все равно буду говорить только на русском [языке], не буду на украинском", — отметила она, вспоминая случаи, когда вээсушники из нацбатов расстреливали пытавших выехать в сторону России людей.
По словам Дмитрия Киселева, десятки тысяч граждан Украины добирались до России своим ходом. 16 октября 2023 года правительство определило для них два пункта пропуска: Псковскую Лудонку на границе с Латвией, которую Рига со своей стороны закрыла, и Шереметьево, так что по сути осталось только одно место для въезда.
"Прибыло свыше 107 тысяч граждан Украины. Пропущено на территорию РФ более 83 тысяч лиц указанной категории", – сообщила официальный представитель отряда пограничного контроля ФСБ России в международном аэропорту Шереметьево Оксана Мищенко.
Как видно из этих данных, часть людей получают отказ во въезде. В качестве примера того, какую категорию граждан могут отправить обратно, телеведущий приводит историю Дениса Кравчука, который громко рассказывал, что "в Праге – секс, разврат и содомия, а вот Россия – это страна возможностей", но в телефоне у него нашлось нечто иное. На самом деле он поддерживал ВСУ, писал посты с оскорблениями ВС РФ и сохранил файл с тостами с пожеланиями смерти российским солдатам. Также во въезде отказали 16-летнему подростку, который удалил из телефона фотографии Адольфа Гитлера, но их, естественно, восстановили при проверке. Не пустили некую Валерию Овчарову за ее интерес к СБУ.
Зато Ирина Алексеева, хоть и почистила свои соцсети, но честно в этом созналась и въехала в Россию.
"Даже те, кто в силу тяжелых обстоятельств оказался на стороне противника – в рядах ВСУ, специальных служб и организаций Украины, имеют возможность приехать в Россию. Но только после того, как дадут исчерпывающие, честные ответы относительно своего прошлого и подтвердят лояльное отношение к российскому государству", – отметил оперативный сотрудник ФСБ.
Так мобилизованный в Одессе Андрей был направлен украинским командованием в составе 22-й бригады ВСУ на обучение в Баварию под руководством американских военных инструкторов. Андрей сбежал после окончания обучения — когда бригаду привезли в аэропорт, он смог скрыться в толпе. Умирать на фронте за интересы немцев или американцев он не захотел.
Впрочем, Дмитрий Киселев уточнил, что пограничники не всегда объясняют мотивы своих решений, поскольку работают в условиях СВО. Кроме того, люди могут испытать неудобства, связанные с длительным пребыванием в аэропорту в ожидании фильтрации. Но, как сказано в передаче, люди находятся в просторном зале с бесплатной водой и автоматами с едой. Для семей предусмотрена комната матери и ребенка.
"Нам очень важно, чтобы в этом пункте было сделано все для того, чтобы те, кто против России, те, кто приезжают не просто к родственникам или хочет жить в нашей стране, а хочет совершать диверсии, бороться против России – были выявлены и не допущены в страну. С этим справляемся. Особенно ФСБ – это их миссия", – рассказал заместитель председателя Государственной думы Борис Чернышенко.
Тех же, кто прошел проверку, ждет возможность стать гражданином России в самые короткие сроки. Виктор Георгиев, о котором говорилось выше, уже нашел себя — организовал театр для детей.
"Горящую сцену, на которой моя декорация была, белый рояль, который горел, – я не жалею. Поставим новое, даже еще лучше. Так что Россия – это прежде всего! Честно!", – сказал он.
О гуманизации пребывания граждан Украины в Шереметьево во время фильтрации издание "Украина.ру" писала в резонансном материале "Шереметьевский синдром. Если украинцы нам братья, то почему мы с ними так?"
Кроме того, значительная часть организованного изданием "Украина.ру" форсайт-форума "Хочу жить в России!" была посвящена проблемам, с которыми сталкиваются беженцы в аэропорту Шереметьево.
Мы рады, что наши усилия дали старт диалогу общественности и власти по этому наболевшему вопросу.
 
РоссияУкраинаКиселевВооруженные силы УкраиныФСБУкраина.руШереметьевоукраинские беженцыбеженцыфильтрацияЭксклюзив
 
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