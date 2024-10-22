Евсеев раскрыл, как густые леса и захваченные опорники мешают быстрому освобождению Курской области
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Вооруженные Силы УкраиныВооруженные Силы Украины
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Вооруженные Силы Украины
Курская область – это большое количество лесов, где скрываются группы ВСУ. То есть формально российские войска могут контролировать территорию, но придется еще долго отлавливать по лесам остатки вражеских подразделений. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Если российским войскам удастся дойти по дороге от Зеленого Шляха до Малой Локни, то они смогут отрезать Кореневский выступ. Но это не значит, что сразу получится все освободить, рассказал эксперт.
"Дело в том, что Курская область – это большое количество лесов, где скрываются группы ВСУ. Это мы видели на примере Ольговки – мы ее вроде освободили, но нас там опять атакуют", — отметил Евсеев.
То есть формально российские войска могут контролировать территорию, но придется еще долго отлавливать по лесам остатки вражеских подразделений. У врага там еще около бригады, добавил он.
Кроме того, российским войскам мешают наступать два своих же опорных пункта, которые смогли захватить ВСУ. Один из них находится около Дарьино, другой – с противоположной стороны Суджанского района, сообщил эксперт.
"Быстро их не взять. А если мы не возьмем опорник около Дарьино, мы не сможем наступать на Свердликово. Тем не менее, все эти задачи мы решим", — заключил собеседник издания.
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