https://ukraina.ru/20241022/1058257660.html

Евсеев раскрыл, как густые леса и захваченные опорники мешают быстрому освобождению Курской области

Евсеев раскрыл, как густые леса и захваченные опорники мешают быстрому освобождению Курской области - 22.10.2024 Украина.ру

Евсеев раскрыл, как густые леса и захваченные опорники мешают быстрому освобождению Курской области

Курская область – это большое количество лесов, где скрываются группы ВСУ. То есть формально российские войска могут контролировать территорию, но придется еще долго отлавливать по лесам остатки вражеских подразделений. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

2024-10-22T04:15

2024-10-22T04:15

2024-10-22T04:15

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Если российским войскам удастся дойти по дороге от Зеленого Шляха до Малой Локни, то они смогут отрезать Кореневский выступ. Но это не значит, что сразу получится все освободить, рассказал эксперт.То есть формально российские войска могут контролировать территорию, но придется еще долго отлавливать по лесам остатки вражеских подразделений. У врага там еще около бригады, добавил он. Кроме того, российским войскам мешают наступать два своих же опорных пункта, которые смогли захватить ВСУ. Один из них находится около Дарьино, другой – с противоположной стороны Суджанского района, сообщил эксперт."Быстро их не взять. А если мы не возьмем опорник около Дарьино, мы не сможем наступать на Свердликово. Тем не менее, все эти задачи мы решим", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владимира Евсеева: Россия выбьет ВСУ из Селидово и подобьет австралийские танки, а потом обнулит Запорожье читайте на сайте Украина.руО том, как ВС РФ громят врага в Дзержинске и продвигаются к Курахово — в интервью Тимофея Ермакова: Даже если Россия не выбьет ВСУ из Дзержинска и Курахово, она погасит Харьков и Запорожье на сайте Украина.ру

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новости, курская область, россия, запорожье, владимир евсеев, курск, всу, контрнаступление, оборона, вс рф, сво, спецоперация