Евсеев раскрыл, как густые леса и захваченные опорники мешают быстрому освобождению Курской области - 22.10.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241022/1058257660.html
Евсеев раскрыл, как густые леса и захваченные опорники мешают быстрому освобождению Курской области
Евсеев раскрыл, как густые леса и захваченные опорники мешают быстрому освобождению Курской области - 22.10.2024 Украина.ру
Евсеев раскрыл, как густые леса и захваченные опорники мешают быстрому освобождению Курской области
Курская область – это большое количество лесов, где скрываются группы ВСУ. То есть формально российские войска могут контролировать территорию, но придется еще долго отлавливать по лесам остатки вражеских подразделений. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
2024-10-22T04:15
2024-10-22T04:15
новости
курская область
россия
запорожье
владимир евсеев
курск
всу
контрнаступление
оборона
вс рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/0d/1057426509_0:102:2048:1254_1920x0_80_0_0_a67fc133c5e392dbeb92252cafb9da4c.jpg
Если российским войскам удастся дойти по дороге от Зеленого Шляха до Малой Локни, то они смогут отрезать Кореневский выступ. Но это не значит, что сразу получится все освободить, рассказал эксперт.То есть формально российские войска могут контролировать территорию, но придется еще долго отлавливать по лесам остатки вражеских подразделений. У врага там еще около бригады, добавил он. Кроме того, российским войскам мешают наступать два своих же опорных пункта, которые смогли захватить ВСУ. Один из них находится около Дарьино, другой – с противоположной стороны Суджанского района, сообщил эксперт."Быстро их не взять. А если мы не возьмем опорник около Дарьино, мы не сможем наступать на Свердликово. Тем не менее, все эти задачи мы решим", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владимира Евсеева: Россия выбьет ВСУ из Селидово и подобьет австралийские танки, а потом обнулит Запорожье читайте на сайте Украина.руО том, как ВС РФ громят врага в Дзержинске и продвигаются к Курахово — в интервью Тимофея Ермакова: Даже если Россия не выбьет ВСУ из Дзержинска и Курахово, она погасит Харьков и Запорожье на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20241021/1058251255.html
курская область
россия
запорожье
курск
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/0d/1057426509_121:0:1929:1356_1920x0_80_0_0_aefd50cd1e1b15a6a4a6382e15898b07.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, курская область, россия, запорожье, владимир евсеев, курск, всу, контрнаступление, оборона, вс рф, сво, спецоперация
Новости, Курская область, Россия, Запорожье, Владимир Евсеев, Курск, ВСУ, контрнаступление, оборона, ВС РФ, СВО, Спецоперация

Евсеев раскрыл, как густые леса и захваченные опорники мешают быстрому освобождению Курской области

04:15 22.10.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Вооруженные Силы УкраиныВооруженные Силы Украины
Вооруженные Силы Украины - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Вооруженные Силы Украины
Читать в
Курская область – это большое количество лесов, где скрываются группы ВСУ. То есть формально российские войска могут контролировать территорию, но придется еще долго отлавливать по лесам остатки вражеских подразделений. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Если российским войскам удастся дойти по дороге от Зеленого Шляха до Малой Локни, то они смогут отрезать Кореневский выступ. Но это не значит, что сразу получится все освободить, рассказал эксперт.
"Дело в том, что Курская область – это большое количество лесов, где скрываются группы ВСУ. Это мы видели на примере Ольговки – мы ее вроде освободили, но нас там опять атакуют", — отметил Евсеев.
То есть формально российские войска могут контролировать территорию, но придется еще долго отлавливать по лесам остатки вражеских подразделений. У врага там еще около бригады, добавил он.
Кроме того, российским войскам мешают наступать два своих же опорных пункта, которые смогли захватить ВСУ. Один из них находится около Дарьино, другой – с противоположной стороны Суджанского района, сообщил эксперт.
"Быстро их не взять. А если мы не возьмем опорник около Дарьино, мы не сможем наступать на Свердликово. Тем не менее, все эти задачи мы решим", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Владимира Евсеева: Россия выбьет ВСУ из Селидово и подобьет австралийские танки, а потом обнулит Запорожье читайте на сайте Украина.ру
О том, как ВС РФ громят врага в Дзержинске и продвигаются к Курахово — в интервью Тимофея Ермакова: Даже если Россия не выбьет ВСУ из Дзержинска и Курахово, она погасит Харьков и Запорожье на сайте Украина.ру
Александр Перенджиев интервью
Вчера, 17:00
Александр Перенджиев: Пока Британия становится главным надзирателем Европы, США на Украине бросают вызовПринятие Верховной радой закона, который освобождает от мобилизации лиц от 18 до 25 лет показывает, что даже на уровне Верховной Рады есть силы, которые готовы противостоять не только Зеленскому как наместнику Запада, но и самому Западу. Возникает вопрос, насколько управляем киевский режим.
 
НовостиКурская областьРоссияЗапорожьеВладимир ЕвсеевКурскВСУконтрнаступлениеоборонаВС РФСВОСпецоперация
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
04:30Выпросить доллар, чтобы дали цент: журналист рассказал, как Зеленский пытается "подстелить соломку"
04:15Евсеев раскрыл, как густые леса и захваченные опорники мешают быстрому освобождению Курской области
04:00"Мы не будем подходить близко": Евсеев о том, как ВС РФ возьмут Великую Новоселку и выйдут к Запорожью
03:45Экономика задыхается, денег взять негде: Норин рассказал, почему Зеленский попал в "аховое положение"
03:30Эксперт рассказал, почему ВС РФ нужно освобождать Великую Новоселку и Орехов, чтобы выйти на Запорожье
03:15Паника и оставление позиций: эксперт о том, к чему привела тотальная "бусификация" Украины и рейды ТЦК
03:00"Захлопывать мышеловку нет смысла": Евсеев раскрыл, почему ВСУ в Курахово нужно брать в полуокружение
20:39Ничто не предвещало, но… на Украине началась избирательная кампания
18:30Конец турецкой "мягкой силы". В США скончался Фетхуллах Гюлен
18:16СБУ и Нацполиция изобличили группы торговцев оружием
18:00До денег жадные, рабочих — в горнило войны. Итоги 21 октября на Украине
17:47Иноагент-продюсер Роднянский приговорён судом к 8,5 годам колонии за фейки
17:38Брошенное ООО: группа "Би-2" задолжала России миллионы рублей
17:35Военный историк Михаил Поликарпов: Россия, взяв Звездное, уничтожит в Селидово "крымскую" бригаду ВСУ
17:25Арестованы два солдата ВСУ, обвиняемые в терактах и мародерстве в Курской области
17:23Зеленский нашел неожиданное оправдание для курской авантюры ВСУ
17:05В России введут ЕГЭ по арабскому языку - Минпросвет
17:05Будущее Украины обсудят на экономическом форуме в Киеве
17:00Александр Перенджиев: Пока Британия становится главным надзирателем Европы, США на Украине бросают вызов
16:49Украине нужны миллионы работников, особый спрос на мужчин старше 60 лет
Лента новостейМолния