Экономика задыхается, денег взять негде: Норин рассказал, почему Зеленский попал в "аховое положение"
© Zelenskiy / Official/Telegram
© Zelenskiy / Official/Telegram
Сейчас Зеленский действительно попал в аховое положение. Поэтому он идет на крайние меры и зовет на помощь. Если объемы западной помощи не увеличатся, Украину может ждать коллапс в какой-то обозримой перспективе. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк и журналист Евгений Норин
Ранее Владимир Зеленский представил свой "план победы", суть которого состоит в следующем: "Или Запад принимает Украину в НАТО, или пусть даст ей ядерную бомбу". Он сделал это именно в тот момент, когда Запад в преддверии выборов в США поставил на паузу вопрос эскалации с Россией, а новый президент США приступит к исполнению своих обязанностей только в январе 2025 года.
По мнению журналиста, у Зеленского сейчас действительно аховое положение. Во-первых, фронт движется на запад. Да, не очень быстро, но гораздо быстрее, чем в начале года, отметил он.
Киевский режим впервые столкнулся с тем, что у него под одним тактическим значком бригады могут находиться соединения очень разной боевой ценности: у одних еще приемлемое качество, другие проседают в самый неподходящий момент, указал историк.
"Во-вторых, впереди зима, которую Украину встречает в наихудшем положении за это время. У нее серьезно повреждена энергетика. Экономика еще не помирает, но задыхается. А денег взять неоткуда", — подчеркнул Норин.
В-третьих, Россия за последнее время решила ряд проблем, которые ей мешали в прошлые кампании. В частности, за последнее время нам удалось прогрызть серьезную дыру в украинской ПВО, отметил он.
Со всем этим добром Зеленский вынужден считаться. Поэтому он идет на крайние меры и зовет на помощь. Если объемы западной помощи не увеличатся, Украину может ждать коллапс в какой-то обозримой перспективе, резюмировал собеседник издания.
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