https://ukraina.ru/20241022/1058260348.html

Экономика задыхается, денег взять негде: Норин рассказал, почему Зеленский попал в "аховое положение"

Экономика задыхается, денег взять негде: Норин рассказал, почему Зеленский попал в "аховое положение" - 22.10.2024 Украина.ру

Экономика задыхается, денег взять негде: Норин рассказал, почему Зеленский попал в "аховое положение"

Сейчас Зеленский действительно попал в аховое положение. Поэтому он идет на крайние меры и зовет на помощь. Если объемы западной помощи не увеличатся, Украину может ждать коллапс в какой-то обозримой перспективе. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк и журналист Евгений Норин

2024-10-22T03:45

2024-10-22T03:45

2024-10-22T03:45

новости

украина

россия

сша

евгений норин

владимир зеленский

нато

детали

спецоперация

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/1c/1052460601_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_c587b90d62b3fcf4fc263d88cad8d505.jpg

Ранее Владимир Зеленский представил свой "план победы", суть которого состоит в следующем: "Или Запад принимает Украину в НАТО, или пусть даст ей ядерную бомбу". Он сделал это именно в тот момент, когда Запад в преддверии выборов в США поставил на паузу вопрос эскалации с Россией, а новый президент США приступит к исполнению своих обязанностей только в январе 2025 года.По мнению журналиста, у Зеленского сейчас действительно аховое положение. Во-первых, фронт движется на запад. Да, не очень быстро, но гораздо быстрее, чем в начале года, отметил он.Киевский режим впервые столкнулся с тем, что у него под одним тактическим значком бригады могут находиться соединения очень разной боевой ценности: у одних еще приемлемое качество, другие проседают в самый неподходящий момент, указал историк.В-третьих, Россия за последнее время решила ряд проблем, которые ей мешали в прошлые кампании. В частности, за последнее время нам удалось прогрызть серьезную дыру в украинской ПВО, отметил он.Со всем этим добром Зеленский вынужден считаться. Поэтому он идет на крайние меры и зовет на помощь. Если объемы западной помощи не увеличатся, Украину может ждать коллапс в какой-то обозримой перспективе, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Евгения Норина: Если США сыграют в рулетку с пятью пулями в барабане, Россия заглушит все украинские АЭС читайте на сайте Украина.руО том, какие военные заводы на Украине нужно уничтожать в первую очередь — в интервью Тимофея Ермакова: Даже если Россия не выбьет ВСУ из Дзержинска и Курахово, она погасит Харьков и Запорожье на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20241021/1058255624.html

украина

россия

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, сша, евгений норин, владимир зеленский, нато, детали, спецоперация, сво, экономика, энергетика, мобилизация, пво, зима