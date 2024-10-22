Экономика задыхается, денег взять негде: Норин рассказал, почему Зеленский попал в "аховое положение" - 22.10.2024 Украина.ру
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Экономика задыхается, денег взять негде: Норин рассказал, почему Зеленский попал в "аховое положение"
Экономика задыхается, денег взять негде: Норин рассказал, почему Зеленский попал в "аховое положение" - 22.10.2024 Украина.ру
Экономика задыхается, денег взять негде: Норин рассказал, почему Зеленский попал в "аховое положение"
Сейчас Зеленский действительно попал в аховое положение. Поэтому он идет на крайние меры и зовет на помощь. Если объемы западной помощи не увеличатся, Украину может ждать коллапс в какой-то обозримой перспективе. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк и журналист Евгений Норин
2024-10-22T03:45
2024-10-22T03:45
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сша
евгений норин
владимир зеленский
нато
детали
спецоперация
сво
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Ранее Владимир Зеленский представил свой "план победы", суть которого состоит в следующем: "Или Запад принимает Украину в НАТО, или пусть даст ей ядерную бомбу". Он сделал это именно в тот момент, когда Запад в преддверии выборов в США поставил на паузу вопрос эскалации с Россией, а новый президент США приступит к исполнению своих обязанностей только в январе 2025 года.По мнению журналиста, у Зеленского сейчас действительно аховое положение. Во-первых, фронт движется на запад. Да, не очень быстро, но гораздо быстрее, чем в начале года, отметил он.Киевский режим впервые столкнулся с тем, что у него под одним тактическим значком бригады могут находиться соединения очень разной боевой ценности: у одних еще приемлемое качество, другие проседают в самый неподходящий момент, указал историк.В-третьих, Россия за последнее время решила ряд проблем, которые ей мешали в прошлые кампании. В частности, за последнее время нам удалось прогрызть серьезную дыру в украинской ПВО, отметил он.Со всем этим добром Зеленский вынужден считаться. Поэтому он идет на крайние меры и зовет на помощь. Если объемы западной помощи не увеличатся, Украину может ждать коллапс в какой-то обозримой перспективе, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Евгения Норина: Если США сыграют в рулетку с пятью пулями в барабане, Россия заглушит все украинские АЭС читайте на сайте Украина.руО том, какие военные заводы на Украине нужно уничтожать в первую очередь — в интервью Тимофея Ермакова: Даже если Россия не выбьет ВСУ из Дзержинска и Курахово, она погасит Харьков и Запорожье на сайте Украина.ру
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новости, украина, россия, сша, евгений норин, владимир зеленский, нато, детали, спецоперация, сво, экономика, энергетика, мобилизация, пво, зима
Новости, Украина, Россия, США, Евгений Норин, Владимир Зеленский, НАТО, детали, Спецоперация, СВО, экономика, энергетика, мобилизация, ПВО, зима

Экономика задыхается, денег взять негде: Норин рассказал, почему Зеленский попал в "аховое положение"

03:45 22.10.2024
 
© Zelenskiy / Official/Telegram
© Zelenskiy / Official/Telegram
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Сейчас Зеленский действительно попал в аховое положение. Поэтому он идет на крайние меры и зовет на помощь. Если объемы западной помощи не увеличатся, Украину может ждать коллапс в какой-то обозримой перспективе. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк и журналист Евгений Норин
Ранее Владимир Зеленский представил свой "план победы", суть которого состоит в следующем: "Или Запад принимает Украину в НАТО, или пусть даст ей ядерную бомбу". Он сделал это именно в тот момент, когда Запад в преддверии выборов в США поставил на паузу вопрос эскалации с Россией, а новый президент США приступит к исполнению своих обязанностей только в январе 2025 года.
По мнению журналиста, у Зеленского сейчас действительно аховое положение. Во-первых, фронт движется на запад. Да, не очень быстро, но гораздо быстрее, чем в начале года, отметил он.
Киевский режим впервые столкнулся с тем, что у него под одним тактическим значком бригады могут находиться соединения очень разной боевой ценности: у одних еще приемлемое качество, другие проседают в самый неподходящий момент, указал историк.

"Во-вторых, впереди зима, которую Украину встречает в наихудшем положении за это время. У нее серьезно повреждена энергетика. Экономика еще не помирает, но задыхается. А денег взять неоткуда", — подчеркнул Норин.

В-третьих, Россия за последнее время решила ряд проблем, которые ей мешали в прошлые кампании. В частности, за последнее время нам удалось прогрызть серьезную дыру в украинской ПВО, отметил он.
Со всем этим добром Зеленский вынужден считаться. Поэтому он идет на крайние меры и зовет на помощь. Если объемы западной помощи не увеличатся, Украину может ждать коллапс в какой-то обозримой перспективе, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Евгения Норина: Если США сыграют в рулетку с пятью пулями в барабане, Россия заглушит все украинские АЭС читайте на сайте Украина.ру
О том, какие военные заводы на Украине нужно уничтожать в первую очередь — в интервью Тимофея Ермакова: Даже если Россия не выбьет ВСУ из Дзержинска и Курахово, она погасит Харьков и Запорожье на сайте Украина.ру
Михаил Поликарпов: СВО - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
Вчера, 17:35
Военный историк Михаил Поликарпов: Россия, взяв Звездное, уничтожит в Селидово "крымскую" бригаду ВСУЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный историк и писатель Михаил Поликарпов в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
 
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