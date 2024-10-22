"Мы не будем подходить близко": Евсеев о том, как ВС РФ возьмут Великую Новоселку и выйдут к Запорожью - 22.10.2024 Украина.ру
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"Мы не будем подходить близко": Евсеев о том, как ВС РФ возьмут Великую Новоселку и выйдут к Запорожью
"Мы не будем подходить близко": Евсеев о том, как ВС РФ возьмут Великую Новоселку и выйдут к Запорожью - 22.10.2024 Украина.ру
"Мы не будем подходить близко": Евсеев о том, как ВС РФ возьмут Великую Новоселку и выйдут к Запорожью
ВСУ разместят в Запорожье ствольную артиллерию, способную бить на 20 километров, местность там достаточно открытая. Поэтому ВС РФ не будут близко подходить к городу, а будут охватывать его постепенно, выбивая артиллерию противника. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
2024-10-22T04:00
2024-10-22T04:00
новости
запорожье
запорожская область
владимир евсеев
россия
всу
наступление
оборона
орехов
селидово
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На границе Запорожской области с Донбассом у ВСУ остались два хорошо укрепленных населенных пункта – Великая Новоселка и Орехов. Эти поселки надо брать, чтобы появилась возможность подойти к самому Запорожью, рассказал эксперт.Он отметил, что Орехов – это серьезно укрепленный населенный пункт, здесь не должно быть никакого "шапкозакидательства". Вокруг Гуляйполя, к которому мы приблизились, таких фортификационных сооружений у ВСУ нет, добавил Евсеев.При этом нужно понимать, что украинская армия разместит в Запорожье ствольную артиллерию, способную бить на 20 километров, причем местность там достаточно открытая, подчеркнул он."Поэтому мы не будем близко подходить к городу. Мы будем его постепенно охватывать, пряча свои войска и выбивая вражескую артиллерию", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владимира Евсеева: Россия выбьет ВСУ из Селидово и подобьет австралийские танки, а потом обнулит Запорожье читайте на сайте Украина.руПодробнее о том, как ВС РФ выдавливают врага из поселка Новый Путь — в интервью Романа Алехина: Россия под Курском уперлась в собственную стену, поэтому ждет, когда ВСУ будет нечего есть читайте на сайте Украина.ру
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новости, запорожье, запорожская область, владимир евсеев, россия, всу, наступление, оборона, орехов, селидово, детали, окружение, сво, спецоперация
Новости, Запорожье, Запорожская область, Владимир Евсеев, Россия, ВСУ, наступление, оборона, Орехов, Селидово, детали, окружение, СВО, Спецоперация

"Мы не будем подходить близко": Евсеев о том, как ВС РФ возьмут Великую Новоселку и выйдут к Запорожью

04:00 22.10.2024
 
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© РИА Новости . Сергей Бобылев
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ВСУ разместят в Запорожье ствольную артиллерию, способную бить на 20 километров, местность там достаточно открытая. Поэтому ВС РФ не будут близко подходить к городу, а будут охватывать его постепенно, выбивая артиллерию противника. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
На границе Запорожской области с Донбассом у ВСУ остались два хорошо укрепленных населенных пункта – Великая Новоселка и Орехов. Эти поселки надо брать, чтобы появилась возможность подойти к самому Запорожью, рассказал эксперт.
Он отметил, что Орехов – это серьезно укрепленный населенный пункт, здесь не должно быть никакого "шапкозакидательства". Вокруг Гуляйполя, к которому мы приблизились, таких фортификационных сооружений у ВСУ нет, добавил Евсеев.
"Нам вообще крайне выгодно, что у противника нет сплошной линии обороны, когда все населенные пункты были бы хорошо укреплены. Та же Великая Новоселка не готовилась для обороны с фланга. Если мы ее возьмем, мы сможем двигаться к самому Запорожью", — указал эксперт.
При этом нужно понимать, что украинская армия разместит в Запорожье ствольную артиллерию, способную бить на 20 километров, причем местность там достаточно открытая, подчеркнул он.
"Поэтому мы не будем близко подходить к городу. Мы будем его постепенно охватывать, пряча свои войска и выбивая вражескую артиллерию", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Владимира Евсеева: Россия выбьет ВСУ из Селидово и подобьет австралийские танки, а потом обнулит Запорожье читайте на сайте Украина.ру
Подробнее о том, как ВС РФ выдавливают врага из поселка Новый Путь — в интервью Романа Алехина: Россия под Курском уперлась в собственную стену, поэтому ждет, когда ВСУ будет нечего есть читайте на сайте Украина.ру
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