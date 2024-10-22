"Мы не будем подходить близко": Евсеев о том, как ВС РФ возьмут Великую Новоселку и выйдут к Запорожью
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкВыход снайперской группы Аида спецназа "Ахмат" на задание
ВСУ разместят в Запорожье ствольную артиллерию, способную бить на 20 километров, местность там достаточно открытая. Поэтому ВС РФ не будут близко подходить к городу, а будут охватывать его постепенно, выбивая артиллерию противника. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
На границе Запорожской области с Донбассом у ВСУ остались два хорошо укрепленных населенных пункта – Великая Новоселка и Орехов. Эти поселки надо брать, чтобы появилась возможность подойти к самому Запорожью, рассказал эксперт.
Он отметил, что Орехов – это серьезно укрепленный населенный пункт, здесь не должно быть никакого "шапкозакидательства". Вокруг Гуляйполя, к которому мы приблизились, таких фортификационных сооружений у ВСУ нет, добавил Евсеев.
"Нам вообще крайне выгодно, что у противника нет сплошной линии обороны, когда все населенные пункты были бы хорошо укреплены. Та же Великая Новоселка не готовилась для обороны с фланга. Если мы ее возьмем, мы сможем двигаться к самому Запорожью", — указал эксперт.
При этом нужно понимать, что украинская армия разместит в Запорожье ствольную артиллерию, способную бить на 20 километров, причем местность там достаточно открытая, подчеркнул он.
"Поэтому мы не будем близко подходить к городу. Мы будем его постепенно охватывать, пряча свои войска и выбивая вражескую артиллерию", — заключил собеседник издания.
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