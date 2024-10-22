https://ukraina.ru/20241022/1058249958.html

"Мы не будем подходить близко": Евсеев о том, как ВС РФ возьмут Великую Новоселку и выйдут к Запорожью

"Мы не будем подходить близко": Евсеев о том, как ВС РФ возьмут Великую Новоселку и выйдут к Запорожью - 22.10.2024 Украина.ру

"Мы не будем подходить близко": Евсеев о том, как ВС РФ возьмут Великую Новоселку и выйдут к Запорожью

ВСУ разместят в Запорожье ствольную артиллерию, способную бить на 20 километров, местность там достаточно открытая. Поэтому ВС РФ не будут близко подходить к городу, а будут охватывать его постепенно, выбивая артиллерию противника. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

2024-10-22T04:00

2024-10-22T04:00

2024-10-22T04:00

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наступление

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орехов

селидово

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На границе Запорожской области с Донбассом у ВСУ остались два хорошо укрепленных населенных пункта – Великая Новоселка и Орехов. Эти поселки надо брать, чтобы появилась возможность подойти к самому Запорожью, рассказал эксперт.Он отметил, что Орехов – это серьезно укрепленный населенный пункт, здесь не должно быть никакого "шапкозакидательства". Вокруг Гуляйполя, к которому мы приблизились, таких фортификационных сооружений у ВСУ нет, добавил Евсеев.При этом нужно понимать, что украинская армия разместит в Запорожье ствольную артиллерию, способную бить на 20 километров, причем местность там достаточно открытая, подчеркнул он."Поэтому мы не будем близко подходить к городу. Мы будем его постепенно охватывать, пряча свои войска и выбивая вражескую артиллерию", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владимира Евсеева: Россия выбьет ВСУ из Селидово и подобьет австралийские танки, а потом обнулит Запорожье читайте на сайте Украина.руПодробнее о том, как ВС РФ выдавливают врага из поселка Новый Путь — в интервью Романа Алехина: Россия под Курском уперлась в собственную стену, поэтому ждет, когда ВСУ будет нечего есть читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20241021/1058219241.html

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