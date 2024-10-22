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Главное за ночь 22 октября

Главное за ночь 22 октября - 22.10.2024 Украина.ру

Главное за ночь 22 октября

На Кураховско-Покровском направлении российские подразделения установили контроль над северными районами Горняка, что позволило им укрепить позиции и продолжить Украина.ру, 22.10.2024

2024-10-22T08:10

2024-10-22T08:10

2024-10-22T08:10

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На Кураховско-Покровском направлении российские подразделения установили контроль над северными районами Горняка, что позволило им укрепить позиции и продолжить наступательные действия. Под контролем ВСУ остаётся около 40 процентов города. Российские подразделения ведут бои за Александрополь, последний украинский опорный пункт на этом участке.В Курской области за сутки отражены две контратаки в районе Зелёного Шляха и Обуховки. Потери противника составили до 50 человек живой силы, БМП и танк. Общее продвижение российских войск в Курской области составило до тысячи метров.На Волчанском направлении продолжаются ожесточённые бои в Волчанске. Кроме того, в районе Старицы отражена атака противника численностью до 10 человек, из них уничтожено семеро.На Липцевском направлении ВС РФ сорвали переброску резервов ВСУ из района Липцев в прилегающие лесополосы, уничтожив до пяти нацистов.Удары нанесены в пригороде Сум по складу с боекомплектами для БПЛА в районе полевого аэродрома "Михайловка", в районе артиллерийского полигона и базы отдыха, где находятся переброшенные из-под Винницы военные, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Лебедев. По его данным, удар в Ахтырке пришёлся по бывшему химическому складу, который используется как склад боекомплектов. Он также отметил, что в Днепропетровской области удар нанесён в районе механического завода в Павлограде, где находилось 26 единиц военной техники, а в Новомосковске, вероятно, поражена территория бывшего противотанкового полка, куда часто заезжали военные машины и грузовики.Министр обороны Франции Себастьен Лекорню, комментируя "план победы" Зеленского, предположил, что Западу пора задуматься об обеспечении Киева средствами неядерного сдерживания.Подробнее о накачивании Киева западным оружием и деньгами - в материале WSJ: в НАТО придумали как продолжить поставлять Украине помощь в обход возражений Трампа на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, курская область, илья лебедев, владимир зеленский, киев, волчанск, дональд трамп, вооруженные силы украины, нато