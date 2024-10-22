Главное за ночь 22 октября
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Ураган" ЦВО на Авдеевском направлении
На Кураховско-Покровском направлении российские подразделения установили контроль над северными районами Горняка, что позволило им укрепить позиции и продолжить наступательные действия. Под контролем ВСУ остаётся около 40 процентов города. Российские подразделения ведут бои за Александрополь, последний украинский опорный пункт на этом участке.
В Курской области за сутки отражены две контратаки в районе Зелёного Шляха и Обуховки. Потери противника составили до 50 человек живой силы, БМП и танк. Общее продвижение российских войск в Курской области составило до тысячи метров.
На Липцевском направлении ВС РФ сорвали переброску резервов ВСУ из района Липцев в прилегающие лесополосы, уничтожив до пяти нацистов.
Удары нанесены в пригороде Сум по складу с боекомплектами для БПЛА в районе полевого аэродрома "Михайловка", в районе артиллерийского полигона и базы отдыха, где находятся переброшенные из-под Винницы военные, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Лебедев. По его данным, удар в Ахтырке пришёлся по бывшему химическому складу, который используется как склад боекомплектов.
Он также отметил, что в Днепропетровской области удар нанесён в районе механического завода в Павлограде, где находилось 26 единиц военной техники, а в Новомосковске, вероятно, поражена территория бывшего противотанкового полка, куда часто заезжали военные машины и грузовики.
Министр обороны Франции Себастьен Лекорню, комментируя "план победы" Зеленского, предположил, что Западу пора задуматься об обеспечении Киева средствами неядерного сдерживания.
Подробнее о накачивании Киева западным оружием и деньгами - в материале WSJ: в НАТО придумали как продолжить поставлять Украине помощь в обход возражений Трампа на сайте Украина.ру.