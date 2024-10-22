https://ukraina.ru/20241022/1058254720.html

"Сейчас там сложно": Эксперт о том, как войска отрезают Кореневский выступ и продвигаются к Малой Локне

"Сейчас там сложно": Эксперт о том, как войска отрезают Кореневский выступ и продвигаются к Малой Локне - 22.10.2024 Украина.ру

"Сейчас там сложно": Эксперт о том, как войска отрезают Кореневский выступ и продвигаются к Малой Локне

В освобождении Курской области есть один важный момент. Между Зеленым Шляхом и Малой Локней есть уплотненная дорога, которую важно взять, чтобы отрезать весь Кореневский выступ. Поэтому сейчас ВС РФ ведут бои за Новоивановку и Леонидово. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

2024-10-22T05:15

2024-10-22T05:15

2024-10-22T05:15

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детали

дороги

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Эксперт сказал, что ждет сообщения о том, что российские войска однозначно освободили Любимовку. Есть информация, там еще остается батальон ВСУ (а это немало), добавил он.Дело в том, что между Зеленым Шляхом и Малой Локней есть уплотненная дорога. Ее важно взять, чтобы отрезать весь Кореневский выступ. Поэтому ВС РФ ведут бои за Новоивановку и Леонидово, сказал эксперт."Есть попытки освободить саму Малую Локню, то там сейчас сложно. Если нам удастся дойти по этой дороге от Зеленого Шляха до Малой Локни, мы отрежем Кореневский выступ. Но это не значит, что мы все освободим", — подчеркнул он.Дело в том, что Курская область – это большое количество лесов, где скрываются группы ВСУ. Это уже видели на примере Ольговки – которую "вроде освободили", но сейчас ее опять атакуют ВСУ, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владимира Евсеева: Россия выбьет ВСУ из Селидово и подобьет австралийские танки, а потом обнулит Запорожье читайте на сайте Украина.руО том, как ВС РФ громят врага в Дзержинске и продвигаются к Курахово — в интервью Тимофея Ермакова: Даже если Россия не выбьет ВСУ из Дзержинска и Курахово, она погасит Харьков и Запорожье на сайте Украина.ру

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новости, россия, курская область, запорожье, владимир евсеев, контрнаступление, курск, освобождение, детали, дороги, сво, спецоперация