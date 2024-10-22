"Сейчас там сложно": Эксперт о том, как войска отрезают Кореневский выступ и продвигаются к Малой Локне - 22.10.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241022/1058254720.html
"Сейчас там сложно": Эксперт о том, как войска отрезают Кореневский выступ и продвигаются к Малой Локне
"Сейчас там сложно": Эксперт о том, как войска отрезают Кореневский выступ и продвигаются к Малой Локне - 22.10.2024 Украина.ру
"Сейчас там сложно": Эксперт о том, как войска отрезают Кореневский выступ и продвигаются к Малой Локне
В освобождении Курской области есть один важный момент. Между Зеленым Шляхом и Малой Локней есть уплотненная дорога, которую важно взять, чтобы отрезать весь Кореневский выступ. Поэтому сейчас ВС РФ ведут бои за Новоивановку и Леонидово. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
2024-10-22T05:15
2024-10-22T05:15
новости
россия
курская область
запорожье
владимир евсеев
контрнаступление
курск
освобождение
детали
дороги
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/16/1056990073_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_202d4530cbcbd67e110acd6a988c69ae.jpg
Эксперт сказал, что ждет сообщения о том, что российские войска однозначно освободили Любимовку. Есть информация, там еще остается батальон ВСУ (а это немало), добавил он.Дело в том, что между Зеленым Шляхом и Малой Локней есть уплотненная дорога. Ее важно взять, чтобы отрезать весь Кореневский выступ. Поэтому ВС РФ ведут бои за Новоивановку и Леонидово, сказал эксперт."Есть попытки освободить саму Малую Локню, то там сейчас сложно. Если нам удастся дойти по этой дороге от Зеленого Шляха до Малой Локни, мы отрежем Кореневский выступ. Но это не значит, что мы все освободим", — подчеркнул он.Дело в том, что Курская область – это большое количество лесов, где скрываются группы ВСУ. Это уже видели на примере Ольговки – которую "вроде освободили", но сейчас ее опять атакуют ВСУ, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владимира Евсеева: Россия выбьет ВСУ из Селидово и подобьет австралийские танки, а потом обнулит Запорожье читайте на сайте Украина.руО том, как ВС РФ громят врага в Дзержинске и продвигаются к Курахово — в интервью Тимофея Ермакова: Даже если Россия не выбьет ВСУ из Дзержинска и Курахово, она погасит Харьков и Запорожье на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20241021/1058219241.html
россия
курская область
запорожье
курск
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/16/1056990073_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_edf34b2a6fb981735536a2a9a02d54d1.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, курская область, запорожье, владимир евсеев, контрнаступление, курск, освобождение, детали, дороги, сво, спецоперация
Новости, Россия, Курская область, Запорожье, Владимир Евсеев, контрнаступление, Курск, освобождение, детали, дороги, СВО, Спецоперация

"Сейчас там сложно": Эксперт о том, как войска отрезают Кореневский выступ и продвигаются к Малой Локне

05:15 22.10.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота экипажа самоходного миномёта 2с4 "Тюльпан" ЦВО на Краснолиманском направлении
Работа экипажа самоходного миномёта 2с4 Тюльпан ЦВО на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
В освобождении Курской области есть один важный момент. Между Зеленым Шляхом и Малой Локней есть уплотненная дорога, которую важно взять, чтобы отрезать весь Кореневский выступ. Поэтому сейчас ВС РФ ведут бои за Новоивановку и Леонидово. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Эксперт сказал, что ждет сообщения о том, что российские войска однозначно освободили Любимовку. Есть информация, там еще остается батальон ВСУ (а это немало), добавил он.
"Еще непонятно, что в районе Толстого Луга и Зеленого Шляха. То мы их освободили, то выясняется, что это – "серая зона", через которую пытаются прорваться ВСУ из района Свердликово", — отметил Евсеев.
Дело в том, что между Зеленым Шляхом и Малой Локней есть уплотненная дорога. Ее важно взять, чтобы отрезать весь Кореневский выступ. Поэтому ВС РФ ведут бои за Новоивановку и Леонидово, сказал эксперт.
"Есть попытки освободить саму Малую Локню, то там сейчас сложно. Если нам удастся дойти по этой дороге от Зеленого Шляха до Малой Локни, мы отрежем Кореневский выступ. Но это не значит, что мы все освободим", — подчеркнул он.
Дело в том, что Курская область – это большое количество лесов, где скрываются группы ВСУ. Это уже видели на примере Ольговки – которую "вроде освободили", но сейчас ее опять атакуют ВСУ, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Владимира Евсеева: Россия выбьет ВСУ из Селидово и подобьет австралийские танки, а потом обнулит Запорожье читайте на сайте Украина.ру
О том, как ВС РФ громят врага в Дзержинске и продвигаются к Курахово — в интервью Тимофея Ермакова: Даже если Россия не выбьет ВСУ из Дзержинска и Курахово, она погасит Харьков и Запорожье на сайте Украина.ру
Алексей Кузнецов интервью
Вчера, 06:10
БРИКС — это надолго. Алексей Кузнецов о статусе Турции, Казахстана и Саудовской Аравии в объединенииСША если и будут конфликтовать с БРИКС, то только подковерными методами. Однако нам необходимо прекратить воспринимать объединение как "анти-НАТО", считает директор и главный научный сотрудник ИНИОН РАН Алексей Кузнецов
 
НовостиРоссияКурская областьЗапорожьеВладимир ЕвсеевконтрнаступлениеКурскосвобождениедеталидорогиСВОСпецоперация
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:00Хроника энергетической войны: В ЕС надежды на русофобию, в Китае - на "Газпром", Ираке - на Туркменистан
06:35Михаил Амерберг: Пока Майя Санду натягивает сову на глобус, Приднестровье готовится отражать агрессию ВСУ
06:30"Это — гражданская война и убийство народа". Украинские эксперты и политики начинают прозревать
06:25Михаил Поликарпов: Пока ВСУ цепляются за каждый куст в Горняке, КНДР расплачивается с Россией по векселю
06:15Евсеев: Когда войска возьмут Дзержинск и Часов Яр, они решат, что делать с "непонятной суетой" в Северске
06:10Выборы в Молдавии: диктатура демократии
06:00Событие такого масштаба, каких в России ещё не было: в Казани открывается саммит лидеров БРИКС
05:45"Это будет страшно смотреться": Норин раскрыл, как Россия может "заглушить" все реакторы на Украине
05:40Между гуманизмом и безопасностью. Киселев о фильтрации беженцев из Украины в Шереметьево
05:30Евсеев: Пока у ВСУ все сыплется, ВС РФ нужно освободить два города и открыть себе путь на Павлоград
05:25Настроения в российской армии: СВО не прекращать, воевать до победного конца
05:20"Вы отняли наше, мы заберем ваше". Вячеслав Некрасов о том, как России ответить на санкции Запада
05:15"Сейчас там сложно": Эксперт о том, как войска отрезают Кореневский выступ и продвигаются к Малой Локне
05:00Требует по полной программе: эксперт перечислил вероятные ракетные цели Зеленского в российскому тылу
04:45Наступление не останавливается, зимой Украину ждет волна ракетных атак по объектам энергетики — Норин
04:30Выпросить доллар, чтобы дали цент: журналист рассказал, как Зеленский пытается "подстелить соломку"
04:15Евсеев раскрыл, как густые леса и захваченные опорники мешают быстрому освобождению Курской области
04:00"Мы не будем подходить близко": Евсеев о том, как ВС РФ возьмут Великую Новоселку и выйдут к Запорожью
03:45Экономика задыхается, денег взять негде: Норин рассказал, почему Зеленский попал в "аховое положение"
03:30Эксперт рассказал, почему ВС РФ нужно освобождать Великую Новоселку и Орехов, чтобы выйти на Запорожье
Лента новостейМолния