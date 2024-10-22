"Сейчас там сложно": Эксперт о том, как войска отрезают Кореневский выступ и продвигаются к Малой Локне
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота экипажа самоходного миномёта 2с4 "Тюльпан" ЦВО на Краснолиманском направлении
В освобождении Курской области есть один важный момент. Между Зеленым Шляхом и Малой Локней есть уплотненная дорога, которую важно взять, чтобы отрезать весь Кореневский выступ. Поэтому сейчас ВС РФ ведут бои за Новоивановку и Леонидово. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Эксперт сказал, что ждет сообщения о том, что российские войска однозначно освободили Любимовку. Есть информация, там еще остается батальон ВСУ (а это немало), добавил он.
"Еще непонятно, что в районе Толстого Луга и Зеленого Шляха. То мы их освободили, то выясняется, что это – "серая зона", через которую пытаются прорваться ВСУ из района Свердликово", — отметил Евсеев.
Дело в том, что между Зеленым Шляхом и Малой Локней есть уплотненная дорога. Ее важно взять, чтобы отрезать весь Кореневский выступ. Поэтому ВС РФ ведут бои за Новоивановку и Леонидово, сказал эксперт.
"Есть попытки освободить саму Малую Локню, то там сейчас сложно. Если нам удастся дойти по этой дороге от Зеленого Шляха до Малой Локни, мы отрежем Кореневский выступ. Но это не значит, что мы все освободим", — подчеркнул он.
Дело в том, что Курская область – это большое количество лесов, где скрываются группы ВСУ. Это уже видели на примере Ольговки – которую "вроде освободили", но сейчас ее опять атакуют ВСУ, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Владимира Евсеева: Россия выбьет ВСУ из Селидово и подобьет австралийские танки, а потом обнулит Запорожье читайте на сайте Украина.ру
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