https://ukraina.ru/20241022/1058263466.html

Хроника энергетической войны: В ЕС надежды на русофобию, в Китае - на "Газпром", Ираке - на Туркменистан

Хроника энергетической войны: В ЕС надежды на русофобию, в Китае - на "Газпром", Ираке - на Туркменистан - 22.10.2024 Украина.ру

Хроника энергетической войны: В ЕС надежды на русофобию, в Китае - на "Газпром", Ираке - на Туркменистан

Еврокомиссия хочет ещё больше ограничить возможности стран Европейского Союза приобретать российский СПГ, закупки которого в 2024 году вновь начали быстро расти на ожиданиях новых санкционных ограничений

2024-10-22T07:00

2024-10-22T07:00

2024-10-22T07:43

эксклюзив

китай

ирак

иран

виктор орбан

урсула фон дер ляйен

дмитрий песков

ес

politico

еврокомиссия

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Евросоюз готовит новые санкции в отношении российского СПГСтраны ЕС уже в январе 2025 года начнут разрабатывать 15-й пакет санкций против России, который будет направлен против российского экспорта энергоносителей, главным образом против сжиженного природного газа (СПГ). Об этом 21 октября сообщила брюссельская редакция американского портала Politico со ссылкой на дипломатические источники.По их данным, в 15-м пакете Еврокомиссия постарается еще больше ограничить возможности стран ЕС приобретать российский СПГ, закупки которого в 2024 году вновь начали быстро расти на ожиданиях новых санкционных ограничений, которые ударят по энергетике ЕС. "Мы должны признать, что режим санкций не работает так, как должен, — есть проблемы со сжиженным природным газом, есть проблемы с нефтью, есть проблемы с некоторыми торговыми товарами", — рассказал один из источников издания.В понедельник десять стран ЕС, включая Францию, Чехию, Швецию, Финляндию и три прибалтийские страны, выпустили совместное предупреждение о том, что "в последнее время наблюдается увеличение импорта российского СПГ" в ЕС, пишет Politico. Страны отметили, что "в настоящее время эти поставщики природного газа не идентифицированы должным образом". В документе, с которым ознакомилось издание, страны призывают к более строгим проверкам происхождения газа, поступающего в блок, чтобы обеспечить его "прослеживаемость".Как пишет Politico, страны ЕС намерены возобновить дискуссии о новых санкциях против России в январе 2025 года, так как в этом месяце завершится мандат венгерского председательства в Совете ЕС и председательство перейдет к Польше, которую издание называет одним из самых активных сторонников Украины. Варшава уже дала понять, что хочет использовать свое шестимесячное председательство для ужесточения мер в отношении российского топлива, отмечает издание."Импорт российских энергоносителей растёт", — заявил министр по вопросам климата и окружающей среды Польши Кшиштоф Болеста на встрече с коллегами в Люксембурге. "Это плохой знак. Мы должны решить эту проблему. У некоторых стран есть внутренние проблемы, мешающие быстрому переключению, но прошло уже два с половиной года, так что пора искать альтернативу", — передаёт его слова Politico.Для принятия новых санкций ЕС требуется единогласие, а Будапешт регулярно применяет свое право вето, чтобы смягчить, затормозить или заблокировать военные санкции против России, поясняет издание. По словам брюссельских дипломатов и чиновников, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан воспользовался председательством своей страны, чтобы "фактически прекратить разговоры о санкциях".Теперь страны — члены ЕС "надеются на Польшу", чтобы "оживить острые вопросы", которые остаются на повестке дня, отмечает издание. "Мы надеемся, что все вопросы, ставшие заложниками неконструктивного блокирования Венгрии, будут решены с необходимым чувством срочности", — заявил Politico один из высокопоставленных дипломатов Евросоюза."В Бельгии мы видим удвоение объемов импорта СПГ. Вероятно, они предназначены для обеспечения безопасности поставок в Европу, но нам трудно реализовать этот (14-й) пакет. Поэтому мы призываем к созданию системы отслеживания", — сказал в комментарии Politico министр энергетики Бельгии Тинне ван дер Стретен.В июне 2024 года ЕС принял 14-й пакет санкций против России. В частности, были введены ограничения на транзит российского СПГ через европейские порты. Ограничено также было предоставление товаров, технологий и услуг для завершения строящихся СПГ-проектов, таких как "Арктик СПГ-2" и "Мурманск СПГ", и новые инвестиции в них.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен тогда заявила, что меры призваны лишить Россию доступа к технологиям и доходов от продажи энергоносителей. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя 14-й пакет санкций, заявил, что "это обоюдоострое оружие, и во многом эти ограничения бумерангом бьют по интересам тех стран, которые их вводят".США не планируют санкций против ОАЭ и Китая в связи с иранской нефтьюСША рассматривают возможность ограничений против китайских и эмиратских покупателей топлива, но пока не планируют ужесточать меры против Пекина и Дубая. Об этом 19 октября сообщило американское агентство Bloomberg со ссылкой на источники.Иран продолжает искать пути обхода санкций, наложенных США, преодолевая ограничения благодаря Китаю и ОАЭ, сказано в публикации. Министр финансов США Джанет Йеллен и госсекретарь Энтони Блинкен обсудили последние санкции, введенные против иранской нефтяной отрасли. Однако США пока не планируют ужесточать меры против Китая и ОАЭ.Новые санкции против Ирана, введенные в ответ на ракетный обстрел Израиля, позволяют официально ограничивать почти любое лицо, связанное с иранской нефтью.Однако компании из Китая и ОАЭ по-прежнему оказывают влияние на рост экспорта иранской нефти. При этом различные источники подчеркивают перспективы снижения поставок топлива в Китай и ухудшение конкурентоспособности иранской нефти — из-за затруднений с транспортировкой и высоких транспортных расходов.По данным сервиса TankerTrackers, экспорт иранской нефти в третьем квартале 2024 года почти в 2,5 раза превысил объемы второй половины 2019-го. Однако, по информации источников Bloomberg, Минфин США намерен воздействовать на энергетический сектор Ирана в целом, рассчитывая, что это может помочь пресечь поток доходов, используемых для финансирования ядерной программы и разработки ракет. Таким образом, Ирану предстоит преодолеть ряд сложностей в связи со снижением поставок нефти и ограничениями по оплате за неё из-за уже действующих санкций, отмечает агентство.Китай почти на 20% увеличил общий импорт природного газа в августеКитай в августе 2024 года увеличил общий импорт природного газа до 15,593 млрд кубометров. Это на 18% больше по отношению к августу 2023-го (13,192 млрд кубометров). Об этом 18 октября сообщило Главное таможенное управление (ГТУ) КНР.Отмечается, что это новый максимум для этого месяца, а также второй по величине результат за историю таможенной статистики страны. Больше было только в ноябре 2023 года — 16,5 млрд кубометров.Поставки трубопроводного газа в Китай повысились в годовом отношении, прежде всего, благодаря плановому наращиванию экспорта "Газпрома" по магистральному газопроводу "Сила Сибири". Однако в целом высокий результат был обеспечен опережающим ростом импорта СПГ.КНР получает трубопроводный газ из пяти стран: России, Казахстана, Туркменистана, Узбекистана и Мьянмы. Августовский объем импорта 2024 года составил 6,7 млрд кубометров. Это на 15% больше, чем было поставлено в августе 2023 года, однако меньше рекордного показателя июля 2024-го (6,8 млрд м3).Импорт же СПГ в Китай в августе 2024 года вырос на 20% — до 6,84 млн тонн. Это максимальный объем импорта за месяц с начала текущего года (традиционно пик импорта СПГ приходится на месяцы четвёртого квартала), однако меньше предыдущего августовского пика, который приходится на 2021 год. Тогда Китай импортировал 6,68 млн тонн СПГ.Аналитики отмечают, что рост объёма поставок в КНР не сказался на цене закупок СПГ. То есть Китай как покупатель максимально использует объемные возможности долгосрочных контрактов, избегая разовых покупок по максимальной цене.Ирак и Туркменистан подписали контракт на поставку газа через ИранТуркменистан заключил соглашение с Ираком о поставках газа. Документ был подписан 19 октября 2024 года по итогам официального визита госминистра Туркменистана, председателя государственного концерна "Туркменгаз" Максата Бабаева в Багдад, и его переговоров с министром энергетики Ирака Зеядом Али Фадхилом, сообщило Иракское новостное агентство (INA).По словам иракского министра, соглашение подписано в рамках правительственной программы диверсификации энергетики Ирака и предполагает поставки газа из Туркменистана в Ирак по газопроводам иранской стороны."Благодаря этому контракту многие проблемы будут решены, потому что он предусматривает начало поставок туркменского газа, которые будут гарантировать работу энергоблоков летом, и уровень производства электроэнергии будет выше. А в будущем мы будем работать над развитием наших иракских месторождений в рамках государственной программы, и они станут надежными источниками энергии", — заявил Фадхил.Контракт гарантирует поставку 10 млн кубометров газа в сутки зимой и 20 млн кубометров в сутки летом, Минэнерго Ирака будет работать над оперативной реализацией соглашения через Торговый банк Ирака. "Важным условием, включенным в контракт, является то, что в случае возникновения каких-либо проблем с поставками газа они будут компенсированы таким же количеством газа", — сказал министр энергетики Ирака.Однако на данный момент сложно прогнозировать, насколько надёжным транзитёром туркменского газа окажется Иран, от которого Ирак существенно зависит в поставках электроэнергии и газа для своих ТЭС. При этом поставки газа из Ирана периодически снижаются или приостанавливаются по причине внутреннего дефицита в Иране или из-за невыполнения Ираком финансовых обязательств из-за западных санкций против Ирана.Свою зависимость от внешних поставок Ирак планирует снизить, направив на ТЭС попутный нефтяной газ (ПНГ), который ранее сжигался на факелах. Однако на данный момент поставки газа из Ирана для Ирака остается крайне важным фактором, хотя проблема стабильности поставок остается очень острой.Как сообщил 20 октября Зеяд Али Фадхил, соглашение с иранской стороной предусматривает, что поставка в текущем месяце должна была составить примерно 40 млн кубометров газа в сутки, но на данный момент поставки газа из Ирана сократились до 15 млн кубометров в сутки."Разница между тем, что предполагается, и тем, что мы получаем сейчас, привела к потере 7 ГВт выработки электроэнергии. В частности, остановились ТЭС Аль-Садр, производившая 500 МВт, и ТЭС Мансурия мощностью 750 МВт, которая обеспечивает Багдад и Диялу", — рассказал министр. Он отметил, что Министерство энергетики Ирака полагается на топливо из трёх источников: импортируемого газа, местного газа и других видов местного топлива. Но дату предполагаемого начала поставок газа из Туркменистана чиновник не назвал.О том, как реагирует Россия на энергетические ограничения ЕС, — в статье "МИД России: "Европейские потребители российского газа в курсе ситуации"

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

эксклюзив, китай, ирак, иран, виктор орбан, урсула фон дер ляйен, дмитрий песков, ес, politico, еврокомиссия