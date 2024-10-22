https://ukraina.ru/20241022/1058262877.html

Выборы в Молдавии: диктатура демократии

Выборы в Молдавии: диктатура демократии - 22.10.2024 Украина.ру

Выборы в Молдавии: диктатура демократии

В Молдавии прошли выборы президента, а также референдум об евроинтеграционном повороте. Результаты стали неожиданными — страна разделилась на два лагеря

2024-10-22T06:10

2024-10-22T06:10

2024-10-22T07:46

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Половина молдаван хотят в Европу (если верить результатам плебисцита), половина — не поддерживает курс Майи Санду. Кстати, сама Санду не сумела победить в первом туре голосования. Так что действующий лидер Молдавии поборется за кресло 3 ноября. И все эти результаты, по мнению экспертов, обеспечены многочисленными нарушениями, фальсификациями, вбросами. Их обеспечили американские молдаване, и то под конец подсчетов голосов. Почему важны нынешние выборы в Молдавии и как оказалась в кризисе сама демократическая выборная система — в обзоре соцсетей экспертов.Политолог Игорь ШишкинАй да молдаване. Ай да молодцы! Каким же должно быть в реальности разгромное поражение Евросоюза на референдуме, если при накрутке счетчика посмели показать победу сторонников "европейского выбора" с преобладанием менее одного процента. И это в условиях, когда Евросоюз уже даже не пытается соблюдать видимость приличий при продвижении своих интересов. Жив и здоров древний и мудрый молдавский народ. Рано его хоронили и всех чохом в румын записывали. Как жив и здоров гагаузский народ.Такого поражения европейская стратегия "золотого ослика" (отдайте свои богатства нам, примите нашу власть, а мы вас может быть когда-нибудь пустим жить в европейский цветущий сад) еще не знала.Украинский политолог Константин БондаренкоСитуация вокруг выборов и референдума в Молдове свидетельствует о кризисе демократических процедур в странах, находящихся "под протекторатом" США. Это касается и Украины (мои молдавские коллеги-политологи в шутку называют Молдову "26-й областью Украины" - настолько похожи политические процессы в наших странах). Происходящее в Молдове - это модель предстоящих электоральных процессов в Украине (когда бы они не начались - через месяц, полгода, год).В Молдове, как и в Украине, существует большая диаспора, которая хоть и имеет взгляды, во многом отличные от взглядов тех, кто остались в стране, но при этом главная задача диаспоры - формирование ресурса для фальсификаций. То есть, взгляды представителей диаспоры не важны. Важно то, что, апеллируя к их "голосам", можно будет нарисовать любой результат выборов.Это же касается и Украины. Задача власти (и структур типа инициируемого "Министерства единства") - получить возможность для фальсификации волеизъявления граждан за счет голосов 6-7-миллионной эмигрантской среды. Ведь в зарубежных диппредставительствах сложно провести качественное наблюдение за выборами, а превратить голоса 50 пришедших проголосовать в 500 или в 5000 - проще простого. Спросите у молдаван, они расскажут.Как бы то ни было, но события в Молдове показали: режимы, аналогичные кишиневскому или киевскому, испытывают дефицит легитимности и держатся только на внешней поддержке. Уберите из системы власти в Украине или Молдове такой институт, как Посольство США, и режим посыплется.Политологам еще предстоит тщательно изучить уроки выборов в Молдове. Украинским политологам - особенно: нас ждут те же процессы.Эх, благодатные времена политтехнологий, "транзитных серверов", "каруселей" и прочих ухищрений остались где-то там, в прошлой жизни. Теперь же наступает очередь полного беспредела властей, когда не важно, сколько людей и как проголосовали. Важна политическая целесообразность, под которую подтасуют любой результат.Политолог Александр НосовичСитуация в Молдове замерла на грани. В два часа ночи Майя Санду с четвёртой попытки (четыре раза переносили) обратилась к народу с нотками паники в голосе, забыла поблагодарить тех, кто за неё голосовал, ничего не сказала о цифрах по выборам и референдуму, а вместо этого обвинила 300 тысяч граждан Молдовы, что их голоса купили и вбросили. С тех пор власть молчит, госпропаганда молчит, американские и европейские НКО в Кишинёве молчат, западные посольства молчат. Евросоюз молчит....Все молчат... Паралич.С выборами всё понятно: Санду - 42%, Стояногло - 27%; второй тур. Патовая ситуация - референдум. И признать его нельзя, и не признать невозможно. После всех ночных фокусов с подсчётом без наблюдателей на европейских и американских участках, соотношение голосов за и против "европейского выбора" - ровно 50 на 50. Довести долю голосов "за" до минимально пристойных 52% вбросами не смогли. Очевидно, что молдаване проголосовали против ЕС.И выхода из пата не просматривается. Даже если в директивном порядке приказать считать, что диаспоры дали европейскому выбору минимальный перевес до 51%, то тут встаёт вопрос: кто имеет право определять будущее и путь Молдовы?1. Все граждане Молдовы, у которых есть право голоса. Тогда референдум нелегитимен, потому что права голоса лишили полмиллиона российских молдаван, для которых открыли два избирательных участка и завезли в Москву 10 тысяч бюллетеней.2. Жители самой Молдовы, жизнь которых определит "историческое решение" о судьбе страны. Тогда всё вообще однозначно. "Молдавские молдаване" проголосовали убедительно против евроинтеграции.Что так, что этак - вам мат, Майя Григорьевна. От этого и паралич, паника и слухи о том, что хотят отменить вообще выборы и официально установить в стране европейскую диктатуру.Общественный деятель Татьяна ПопК утру власти Молдавии натянули сову на глобус – число голосов за евроинтеграцию на считанные бюллетени превзошло количество проголосовавших против. Все, кто хоть когда-то имел отношение к проведению выборов, понимают, что это именно натягивание голосов до нужного результата.Даже по официальным данным внутри страны, кстати, в том числе в родном для Санду Фалештском районе, большинство жителей выступили против постановки евроинтеграции во главу угла национальной политики.Первоначально цифры ЦИК были вообще разгромными для власти, но потом все быстро выровнялось за счет участков в ЕС, США и Канаде, где, как все вчера видели, контроля над процессом голосования и возможными подтасовками практически не было. У самой Санду дела тоже не блестящие. Да, она набрала больше всех голосов, но не смогла победить в первом туре. А как пройдет второй тур – тут бабушка надвое сказала. Сомнительный итог референдума, по сути, яркий маркер низкой поддержки власти в целом. Так что сюрпризы возможны, даже несмотря на совершенно недемократические условия, созданные властью для своих оппонентов. В общем, вывода всего два.Во-первых, молдавские соросята оказались весьма бездарными ребятами, которые не смогли даже в очень комфортных для себя условиях создать видимость уверенной победы.Во-вторых, им теперь надо что-то с этим делать – то ли готовиться через колено прогибать второй тур президентских выборов под Майю, то ли включать сценарий Зеленского с отменой выборов.Например, из-за "обострения ситуации" в Приднестровье.Украинский политический аналитик Михаил ЧаплыгаПростите, но интерес к мероприятию "выборы и референдумы" в Молдове утратил сразу после +10% ночью... Рисовать я и сам умею.О других нестыковка в молдавских выборах и референдуме - в статье Павла Котова "Выборы Санду и референдум о ЕС. Молдавия - против, диаспора - за"

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молдавия, украина, сша, константин бондаренко, александр носович, татьяна поп, ес, посольство, цик, эксклюзив