https://ukraina.ru/20241021/1058257854.html

Конец турецкой "мягкой силы". В США скончался Фетхуллах Гюлен

Конец турецкой "мягкой силы". В США скончался Фетхуллах Гюлен - 21.10.2024 Украина.ру

Конец турецкой "мягкой силы". В США скончался Фетхуллах Гюлен

Главный противник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, глава турецкой оппозиционной организации FETO Фетхуллах Гюлен умер 20 октября в США в возрасте 83 лет.

2024-10-21T18:30

2024-10-21T18:30

2024-10-21T18:30

эксклюзив

турция

гюлен

эрдоган

анкара

сша

умер

идеология

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Об этом сначала сообщил близкий к FETO портал Herkul. Позже информацию подтвердили родственники скончавшегося турецкого проповедника.По информации турецких СМИ, Гюлен страдал почечной недостаточностью и диабетом, а в последние годы у него стала проявляться и деменция. Он проходил лечение в больнице в Пенсильвании, в которой и скончался.Восемь миллионов "служителей" Гюлена по всему мируЗнаменитый проповедник, мыслитель, общественный деятель, реформатор, основоположник "гюленовских школ", лидер движения "Хизмет" был противоречивой фигурой со множеством сторонников и противников как в самой Турции, так и в других странах.Он родился 27 апреля 1941 года в турецком селе Коруджук в религиозной семье. Его отец служил имамом в деревне, а мать преподавала Коран местным женщинам.Уже в 10 лет Гюлен стал профессиональным чтецом Корана, а в 1959 году его назначают вторым имамом мечети Учшерефли Джами в городе Эдирне. Его проповеди, в которых он подчеркивал важность образования и нравственного совершенствования, привлекли внимание многих людей.В 1966 году он был переведен в Измир, где продолжил свою деятельность по развитию образовательных учреждений. Гюлен считал, что исламские ценности в школах должны сочетаться с современным просвещением и наукой, так как это сделает учебные заведения привлекательными для молодых людей, которые кроме духовного, желают получить и светское образование.Эти взгляды легли в основу идейной платформы движения "Хизмет" ("Служение" - Ред.), которое Гюлен основал в 1969 году. Через некоторое время движение стало весьма популярным не только в Турции, но и в других странах, в которых проживали мусульмане. По различным подсчетам, количество последователей Гюлена в мире варьируется от одного до восьми миллионов. В основном представителями движения являются студенты, учителя, бизнесмены, журналисты, профессионалы различных отраслей.Организация "Хизмет" представляет собой неформальную структуру, объединяющую в себе несколько сетей (религиозную, образовательную, экономическую). По данным некоторых источников, "Хизмет" действует в 170 странах и включает 520 компаний, а также сотни медиструктур, различных кружков и больниц.Западные аналитики считают, что в их странах движение пользуется поддержкой потому, что оно не стремится к подрыву секулярного строя современного государства, а наоборот, призывает своих соотечественников-мусульман, соблюдающих все предписания религии, пользоваться всеми благами, которые предлагает им современное общество.Однако у движения есть немало критиков, которые обвиняют его в проведении миссионерской линии и стремлении завоевать политическое влияние.От партнера до путчистаВ 1999 году Гюлен эмигрировал в США, получил вид на жительство в этой стране и не покидал ее до самой смерти. До сих пор нет единого мнения о том, по каким мотивам Гюлен покинул Турцию. Кто-то считает, что он опасался уголовного преследования. Кто-то утверждает, что он это сделал по своему желанию, а кто-то – что он был изгнан из страны.Дело в том, что в 1997 году в Турции был совершен так называемый "постмодернистский переворот", приведший к отставке тогдашнего премьер-министра. Сложилось мнение, что Гюлен поддержал его, и к 1998 году правоохранительными органами начинается сбор материалов о его деятельности и работе подконтрольных ему структур .В том же году впервые стал вопрос об экстрадиции Гюлена в Турцию. В 2013 и 2016 годах он возникал вновь. Во всех случаях Анкаре было отказано в экстрадиции по разным основаниям, но можно утверждать, что вопрос о выдаче Гюлена был одним из важнейших в турецко-американских отношениях.Движение Гюлена активно поддерживало Реджепа Тайипа Эрдогана, когда тот занимал пост премьер-министра Турции, и его Партию справедливости и развития (ПСР), но в 2013 году в отношениях между двумя влиятельными турецкими деятелями произошел окончательный разрыв. Тогда Гюлен раскритиковал реакцию правительства на протесты в парке Гези и политику закрытия частных школ, которые финансировало его движение.Эрдоган обвинил движение Гюлена в попытке свергнуть действующую власть, используя свое влияние на судебную систему. После этого правительство Эрдогана провело масштабные реформы полиции и правосудия, чтобы очистить эти структуры от сторонников влиятельного проповедника.В 2016 году Эрдоган обвинил Гюлена в причастности к попытке государственного переворота. Напомним, 15 и 16 июля 2016 года часть турецких военных взяла под свой контроль ряд стратегически важных объектов в Анкаре, Стамбуле, Конье, Мармарисе, Малатье и Карсе.Ночью в Анкаре истребители F-16 нанесли авиаудары по президентскому дворцу, утром того же дня здание штурмовали танки.Эрдоган, который находился в отпуске с семей, успел покинуть отель, в котором проживал, незадолго до того, как тот подвергся штурму.Благодаря тому, что вся полиция и часть армии остались на стороне президента, путчистам не удалось удержать захваченные объекты. В итоге Эрдоган сохранил власть. Организация FETО (другое название "Хизмета" - ред.) была признана в Турции террористической, а власти страны обещали, что станут преследовать ее сторонников до тех пор, пока последний из них не будет привлечен к ответственности.Уходящий символ ТурцииПо словам эксперта по Ближнему Востоку, обозревателя ИА REX Станислава Тарасова, для Турции Фетхуллах Гюлен был символической, но уходящей фигурой."Дело в том, что проект "Гюлен" не удался. В чем был смысл этого проекта? По заданию Запада в рамках него отрабатывался сценарий создания в Турции структуры наподобие халифата. Это было нужно для того, чтобы устранить власть военных. Гюлен в этом проекте претендовал на роль духовного лидера, таким, каким в Иране был аятолла Хомейни", - рассказал Тарасов в интервью Украина.ру.По словам эксперта, смысл структуры Гюлена состоялся в том, чтобы давать образование будущим кадрам, помогать им, чтобы они становились бизнесменами, а потом, когда они состоятся в бизнесе, взимать с них определенный процент их доходов и класть в общую казну."Это и есть фонд Гюлена. Все политики Турции прошли через такую структуру, а Эрдоган во многом своей карьере обязан джамаату, который возглавлял в свое время Гюлен", - сообщил Тарасов.Проблемы с Гюленом у Эрдогана начались тогда, когда президент Турции почувствовал силу и отказался признавать проповедника духовным лидером нации, продолжил эксперт. Тогда начались аресты сторонников Гюлена, под которые попали многие бизнесмены, учителя, журналисты, депутаты, общественно-политические деятели, напомнил Тарасов."Эрдоган сам был выходцем их этой структуры и отлично понимал ее силу и возможности. Также он знал, что подобным структурам присуща определенная конспирология и все время опасался заговоров. Недавно Эрдоган в своих рядах опять заподозрил подготовку переворота с участием гюленовцев. Почему? Потому что отлично понимал, что все лица, которые занимают видные позиции в самой Партии справедливости и развития, в разное время в разных вариантах так или иначе принадлежали к джамаатам, которые курировал Гюлен", - рассказал Тарасов.Эксперт отметил, что успешность Гюлена заключалась в том, что он проповедовал идею так называемого нового турецкого халифата или политизированного ислама. Его организация действовала достаточно успешно в Закавказье, в России, в Средней Азии, продолжил Тарасов. Там открывались гюленовские университеты, куда поступала молодежь, отметил эксперт."В этих вузах была очень хорошая языковая подготовка – студентам преподавали по пять или шесть иностранных языков. Образование им давали хорошее, современное. Но вместе с этим они прививали студентам свое мировоззрение – тюркизм, но не в классическом варианте, а в более широком контексте. Дело в том, что гюленисты считали, что членами их организации могут быть все люди, у которых есть Священное писание, а это и евреи, и русские, и армяне", - заявил эксперт.По его словам, гюленисты действовали на постсоветском пространстве достаточно успешно, но потом хорошо подготовленные специалисты не смогли найти себе применение в развалившихся экономиках постсоветских государств."Эрдоган сломал эту организацию, но Гюлен остался для него врагом, потому что авторитет бывшего проповедника в турецком обществе был достаточно силен. Сейчас Гюлен ушел со сцены. Любая фигура, которая может появиться на его месте, не сможет заменить его. Проект закрыт", - подчеркнул Тарасов.Эксперт считает, что вместе с проектом Гюлена рухнули и шансы Турции расширить свое влияние за пределами собственного государства. Речь идет о том, что Эрдоган не сумел предложить свою идеологию, полагает он."Тюркизм – это представление о государственности, построенной на моноэтнической, тюркской основе. Оно несовместимо с принципами неоосманизма, которые официально декларирует Эрдоган . Османская империя была многонациональной и многоконфессиональной. Строить такое государство на моноэтнической основе невозможно. Теперь Турция осталась с национализмом образца Эрдогана – неотработанным, рыхлым. Проект Гюлена закончился, важная, интригующая страница турецкой истории перевернута", - подытожил Станислав Тарасов.Ещё о внутриполитической ситуации, в которой находится Анкара: Беженцы, курды и Трамп. Что стоит за антисирийскими погромами в Турции?

https://ukraina.ru/20241007/1057936392.html

турция

анкара

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Татьяна Стоянович

эксклюзив, турция, гюлен, эрдоган, анкара, сша, умер, идеология