https://ukraina.ru/20241021/1058241004.html

Россия хочет мира, а не перемирия. Киселев об ответах Путина журналистам стран БРИКС

Россия хочет мира, а не перемирия. Киселев об ответах Путина журналистам стран БРИКС - 21.10.2024 Украина.ру

Россия хочет мира, а не перемирия. Киселев об ответах Путина журналистам стран БРИКС

Одной из главных тем последнего выпуска еженедельной информационно-аналитической передачи "Вести недели" стала двухчасовая встреча президента РФ Владимира Путина с руководителями ведущих СМИ стран БРИКС

2024-10-21T13:59

2024-10-21T13:59

2024-10-21T15:36

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Телеведущий, руководитель международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев рассказал, что пятничная встреча с руководителями ведущих СМИ стран БРИКС в подмосковном Ново-Огарево транслировалась в прямом телеэфире с синхронным переводом на китайский, арабский, английский и французский языки."Это был искренний разговор по самой разной тематике, приуроченный к четырехдневному саммиту БРИКС в Казани на следующей неделе", — объяснил телеведущий.Вопросы президенту задавали разнообразные, но самые острые из них касались российской армии и фронтов специальной военной операции."Вы знаете, современный способ ведения вооружённой борьбы очень быстро меняется в связи с технологическим прогрессом. Сегодня я уже от наших участников боевых действий, представляете, от участников боевых действий услышал, что современная война — это война математиков", — отметил Владимир Путин.Президент обратил внимание на интеллектуальное противостояние, в котором участвуют лучшие умы планеты, собранные с двух сторон конфликта. Причем если одна сторона — это Россия, то вторая — не Украина, а 32 страны блока НАТО. Путин привел пример со средствами электронной борьбы, которые на определенных дистанциях подавляют ударное вооружение. Он сказал, что военные специалисты стран НАТО в течение нескольких дней или недели меняют программное обеспечение своих электронных средств подавления, чтобы Украина могла эффективно противостоять российской армии."Это продолжается бесконечно", — констатировал Путин, добавив, что украинская армия не в состоянии это делать, так же, как использовать высокоточные и дальние средства поражения, потому что их у ВСУ просто нет."Ясно, что это делает НАТО, страны НАТО и военные специалисты НАТО", — подчеркнул президент.Такова структура противостоящих сил. Однако внутри нее существует разное распределение ролей. Заключается оно в том, что НАТО воюет с Россией руками украинских солдат, а Украина не жалеет своих солдат в интересах третьих государств.Он сказал, что украинские солдаты воюют не за свою страну, а за режим Зеленского, которому не жалко военнослужащих, поскольку он не представляет украинский народ, занимая свой пост, не будучи избранным, не будучи уполномоченным ни на что, тем более на ведение военных действий."Вот он и не чувствует с народом Украины связи и тем более — ответственности. У него главные обязательства перед "партнерами". А для тех — что украинцы? Расходник", — подчеркнул Киселёв.Президент Путин объяснил представителям СМИ стран БРИКС, что Украина не использует сама высокотехнологичное оружие, это для нее и за нее делает НАТО. Россия же "стоит на своих ногах", являясь самостоятельным и самодостаточным государством, — российская армия воюет сама, сама создает военную технику и программное обеспечение."В этом огромная разница", — заключил президент.А Дмитрий Киселев показал, что именно из этого проистекает видимый сегодня результат. Российская армия сейчас сильнейшая в мире, считает он."Мы же продвигаемся вперед, минимизируя собственные потери, аккуратно, но неуклонно. И натовская военная машина со всеми её математиками и военным хай-теком ничего с этим поделать не может", — отметил телеведущий.По словам Киселева, Путин не любит хвалиться, но его уверенность на фоне текущих результатов означает: российская армия действительно сильнейшая в мире. Она становится не просто одной из самых высокотехнологичных, но и самых боеспособных."А когда натовцам надоест с нами воевать? Это у них спросите. Мы готовы к продолжению этой борьбы. И победа будет за нами", — заверил президент России.Правда Киселев отметил, что эти слова не о "перемирии на недельку", а о продолжительном, сбалансированном мире на условиях России.Подробнее о том, почему Китай настаивает на прекращении огня, а России необходимо мирное соглашение — в материале "Украина за неделю. Провалы Зеленского и сценарии будущего спецоперации в преддверии судьбоносного ноября"

https://ukraina.ru/20241021/1058219241.html

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Сергей Зуев

россия, украина, владимир путин, киселев, владимир зеленский, нато, брикс, эксклюзив