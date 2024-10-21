https://ukraina.ru/20241021/1058233694.html

"Прямо в центр Москвы". Трамп заявил, что угрожал Путину ударом возмездия за Украину

"Прямо в центр Москвы". Трамп заявил, что угрожал Путину ударом возмездия за Украину - 21.10.2024 Украина.ру

"Прямо в центр Москвы". Трамп заявил, что угрожал Путину ударом возмездия за Украину

Кандидат в президенты США Дональд Трамп угрожал президенту России Владимиру Путину ударить по Москве, если он будет "гоняться за Украиной". Об этом Трамп рассказал на днях в интервью американской газете The Wall Street Journal (WSJ)

2024-10-21T10:43

2024-10-21T10:43

2024-10-21T10:43

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Трамп добавил, что Путин ответил на это фразой no way, что в переводе на русский значит "ни за что". Кандидат в президенты США не уточнил, при каких обстоятельствах состоялся этот диалог. При этом он добавил, что у него с Путиным сложились хорошие дружеские отношения. Журналисты WSJ предположили, что эта беседа между Путиным и Трампом могла состояться летом 2017 года в Гамбурге, когда СМИ сообщили, что американский президент сообщил российскому о планах поставлять вооружение Украине и спросил у Путина, что тот думает об этом. Президент РФ ответил, что данный шаг станет ошибкой, а Трамп "не стал возражать".Трамп неоднократно заявлял, что решит украинский вопрос за 24 часа с момента вступления в должность президента США. Ту же мысль он повторил и на последней встрече с Владимиром Зеленским в сентябре, уточнив, что сможет найти "хорошее решение" для обеих сторон конфликта.Интересно, что в конце сентября Трамп публично раскритиковал Зеленского назвав его "величайшим продавцом в истории", и заявив, что теперь будет подходить к политике в отношении Украины и Зеленского "по-другому"."Я вижу, что Зеленский приехал. Я думаю, что он величайший продавец в истории: каждый раз, когда он приезжает к нам, он уезжает обратно с 60 миллиардами долларов", - сказал тогда Трамп.Тогда же кандидат в американские лидеры заявил, что "Украины больше нет", а виной тому оказалось нежелание Владимира Зеленского в 2022 году заключить "плохую сделку".Еще по теме: Вечный двигатель войны: на Украине вскрыли заговор Зеленского против Трампа.

https://ukraina.ru/20241006/1057912859.html

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