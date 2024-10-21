"Прямо в центр Москвы". Трамп заявил, что угрожал Путину ударом возмездия за Украину
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВстреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки
Кандидат в президенты США Дональд Трамп угрожал президенту России Владимиру Путину ударить по Москве, если он будет "гоняться за Украиной". Об этом Трамп рассказал на днях в интервью американской газете The Wall Street Journal (WSJ)
"Владимир, если ты будешь гоняться за Украиной, я нанесу удар такой силы, что ты даже не поверишь. Я нанесу удар прямо в центр гребаной Москвы. Я не хочу этого делать, но у меня нет выбора", - процитировал Трамп слова, которые сказал Путину.
Трамп добавил, что Путин ответил на это фразой no way, что в переводе на русский значит "ни за что". Кандидат в президенты США не уточнил, при каких обстоятельствах состоялся этот диалог. При этом он добавил, что у него с Путиным сложились хорошие дружеские отношения.
"[Президент России] знает, что я чертов сумасшедший", - заключил Трамп.
Журналисты WSJ предположили, что эта беседа между Путиным и Трампом могла состояться летом 2017 года в Гамбурге, когда СМИ сообщили, что американский президент сообщил российскому о планах поставлять вооружение Украине и спросил у Путина, что тот думает об этом. Президент РФ ответил, что данный шаг станет ошибкой, а Трамп "не стал возражать".
Трамп неоднократно заявлял, что решит украинский вопрос за 24 часа с момента вступления в должность президента США. Ту же мысль он повторил и на последней встрече с Владимиром Зеленским в сентябре, уточнив, что сможет найти "хорошее решение" для обеих сторон конфликта.
Интересно, что в конце сентября Трамп публично раскритиковал Зеленского назвав его "величайшим продавцом в истории", и заявив, что теперь будет подходить к политике в отношении Украины и Зеленского "по-другому".
"Я вижу, что Зеленский приехал. Я думаю, что он величайший продавец в истории: каждый раз, когда он приезжает к нам, он уезжает обратно с 60 миллиардами долларов", - сказал тогда Трамп.
Тогда же кандидат в американские лидеры заявил, что "Украины больше нет", а виной тому оказалось нежелание Владимира Зеленского в 2022 году заключить "плохую сделку".
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