https://ukraina.ru/20241021/1058227253.html

Борьба за кулисами добром не закончится. Украинским экспертам предлагают послужить родине в окопах

Борьба за кулисами добром не закончится. Украинским экспертам предлагают послужить родине в окопах - 21.10.2024 Украина.ру

Борьба за кулисами добром не закончится. Украинским экспертам предлагают послужить родине в окопах

В украинском экспертном сообществе пытаются оправдать Зеленского, дарящего западным партнерам недра страны, и рассуждают о том, как "унизить Москву" любой ценой, хотя бы для этого пришлось положить десятки и сотни тысяч украинцев

2024-10-21T06:25

2024-10-21T06:25

2024-10-21T08:19

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Напомним, Зеленский презентовал свой потрясающий "план мира" сначала в Верховной Раде, затем в Европе. Зачем? Украинский политолог Руслан Бортник считает, что ранее кулуарно договориться с западными партнерами относительно плана не удалось, потому решено вынести обсуждение в публичную плоскость, пойти на второй круг, всё-таки попробовать продавить. Плюс есть и политтехнологическая цель, она заключается в том, что нужно "собрать внимание на себя, приковать внимание к себе… иначе ты теряешь влияние".О содержании плана. По мнению Бортника, высказанному на канале журналиста Александра Шелеста*, членство Украины в НАТО маловероятно, но теоретически возможно — например, без распространения на Украину (на киевский режим. — Ред.) пятой статьи устава альянса. Ведущий поинтересовался, зачем тогда это вообще нужно? Тогда страна и элиты будут праздновать политическую победу, пояснил эксперт.По его словам, пока речь идёт не о членстве, только о приглашении, и это выпрашиваемое Киевом приглашение в НАТО необходимо для того, чтобы… "унизить Москву".Положить столько людей в землю, чтобы просто "унизить Москву"? Странная логика. Но Бортник считает, что это объяснимо: "Наше общество очень любит формы", тяжело воспринимает рациональные аргументы, но любит иррациональные. Так что прокатит.Предложение Зеленского расплатиться за помощь Запада украинскими недрами Бортник тоже оправдывает — это, по его словам, такая коммерческая сделка. Народом (который по Конституции является хозяином этих самых недр) это будет воспринято плохо, ну так что ж. Недра ведь и сегодня кто-то эксплуатирует без участия народа и без выплаты ренты.Что дальше? По словам политолога, в украинских элитах нет единства, "все прекрасно понимают внутри команды власти, что это (война. — Ред.) путь в никуда, но не могут найти выход, безопасный для себя лично, из этой ситуации — после того, что было сделано, что было обещано...".Самое интересное — в комментариях к записям эфиров, по ним видно, что аргументы провластных (или оправдывающих курс "зеленой" власти) политологов перестают работать. Так, Бортнику комментаторы советуют (берём самые корректные пожелания) поскорее самому отправиться на фронт, где и доказывать свой патриотизм.А вот покинувший страну украинский политолог Михаил Чаплыга рассуждает на одном из каналов об "оккупантах", говорит, что все украинцы стали эмигрантами, географически или внутренне, говорит о Будапештском меморандуме и о (не)допустимости капитуляции. А ему напоминают об отмененном нейтральном статусе страны и о том, что (цитируем комментарий — Ред.) "капитуляция - это спасённые жизни тех ребят, которых ловят на улицах Украины"."Но вы, как самые патриотичные патриоты, клянчите деньги на войну. Если она закончится, о вас забудут. Позорище!!! Посмотрите, что сделали "оккупанты РФ" с Луганском! Дороги отремонтировали, парки привели в порядок, трубопроводы поменяли те, что еще при Брежневе были построены, дома после ваших обстрелов ремонтируют, пожары тушат и "сволочи"?" - пишет зритель.Тем временем мобилизация, точнее, отлов людей на Украине продолжается и набирает всё больший размах. Для отлова тоже нужны люди, такие себе "герои" тыла, которые сами на передок не рвутся, но охотно отправляют туда других. "Героев" всё больше. Вынужденный покинуть страну опальный депутат Верховной Рады Артём Дмитрук утверждает, что в ТЦК (так на Украине называю военкоматы — Ред.) сегодня работают больше ста тысяч мужиков."100 000 абсолютно здоровых, одетых, откормленных, спортивных, подготовленных, укомплектованных мужиков с оружием и умением им пользоваться!!! 100 тысяч – это 100 батальонов полностью укомплектованных солдат! Они могли бы полностью сменить всех военных на линии фронта! 100 000 – это армия!", - написал https://t.me/dmytrukartem/9278 нардеп в своём телеграм-канале.По мнению политика, ТЦК — "это должен быть орган исключительно административный, для составления и оформления бумаг, принятия заявлений".Однако, уверен Дмитрук, при Зеленском этого не будет, поскольку ТЦК нужны власти ещё и как источник коррупционного дохода."Поэтому они будут их (ТЦК. — Ред.) только укреплять, понижать призывной возраст – чтобы согнать как можно больше людей для кеша и мяса. А еще и зарплату они (сотрудники ТЦК — Ред.) получают с налогов тех, кого ловят и избивают на улицах, в своих подвалах. А потом эти же люди носят им по 5000$ до следующего раза, когда их снова поймают", - описывает ситуацию нардеп.В предыдущих обзорах мы приводили мнения ряда украинских экспертов, считающих, что план Зеленского не сработает, что Запад воевать с Россией не готов, а потому наступает время дипломатии, можно ожидать начала переговоров.Но не все так думают. Напряжение растет, следует ожидать вовсе не переговоров о мире, а эскалации, и Зеленский играет в этом не последнюю роль, полагает экс-советник Леонида Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин."И лидеры западного мира, золотого миллиарда — сделали ставку на Зеленского. И они делают ставку на эскалацию бойни, они хотят, чтобы бойня продолжалась, и они хотят, чтобы эта бойня принимала всё более ожесточённый характер и была более кровопролитной", - сказал политолог в очередном выпуске своего видеоблога.По его словам, "Зеленский, как вассал, как их представитель, по сути, он полностью их требованиям отвечает, сто процентов".И Зеленский "получил новую дозу поддержки, огромную — ну, кто-то же приказал этим людям, они же только что были против", продолжил эксперт. Он предположил, что сейчас "за кулисой" идёт тяжёлая борьба" - и добром это не закончится.* Признан иноагентом в РФПодробнее о том, что происходит на Украине и вокруг неё — в статье Владимира Скачко https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html?in=t "От НАТО очередное "не надо". Украину Зеленского опять принуждают воевать саму" https://ukraina.ru/20241017/1058163010.html

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Сергей Зуев

украина, запад, россия, владимир зеленский, руслан бортник, нато, эксклюзив, верховная рада