https://ukraina.ru/20241021/1058195050.html

Алексей Живов: Если Украина захватит часть Калининградской области, то России придется воевать с Литвой

Алексей Живов: Если Украина захватит часть Калининградской области, то России придется воевать с Литвой - 21.10.2024 Украина.ру

Алексей Живов: Если Украина захватит часть Калининградской области, то России придется воевать с Литвой

Украине нужно создать такие условия, при которых Москве придется сесть за стол переговоров. Если гипотетически ВСУ смогут захватить хотя бы часть Калининградской области, то после этого Россия попадет в крайне уязвимое положение. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель и военный волонтер Алексей Живов

2024-10-21T05:15

2024-10-21T05:15

2024-10-21T05:15

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нато

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По мнению эксперта, гипотетическое нападение Украины на Калининградскую область не будет ставить перед собой тактические или стратегические цели. Сейчас ей просто требуется время на передышку. Киеву необходим минимум год заморозки конфликта, отметил волонтер."Как добиться от России заморозки конфликта? Создать такие условия, при которых Москве придется сесть за стол переговоров. В каком случае Москва однозначно сядет за стол переговоров? Только когда нам создадут некие угрозы, которые мы не сможем быстро купировать", — подчеркнул Живов.По словам обозревателя, если гипотетически ВСУ захватят хотя бы часть Калининградской области, то после этого Россия уже попадет в крайне уязвимое положение. Потому что для снабжения группировки ВС РФ придется прорубать коридор через Литву. То есть уже России придется вступать в военный конфликт со страной НАТО, чтобы деблокировать Калининградскую область, указал специалист."Если мы это не сделаем, у нас к Калининграду останется тонкий морской коридор, который легко перерезать. Это будет то же самое, как если бы бандиты взяли в заложники вашего ребенка, потребовав от вас выполнить какие-то условия", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Живова: Если ВСУ не попробуют атаковать Калининград из Польши, то проиграют России по всем фронтам читайте на сайте Украина.руО том, как Европа и НАТО готовятся к вооруженному конфликту с Россией и где будут нести службу 35 тысяч новых солдат бундесвера — в интервью Тимофея Борисова: Пока в Германии звучит плач Ярославны по ВСУ, против России готовится восточный фронт на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20241018/1058176558.html

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калининградская область

украина

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новости, россия, калининградская область, украина, алексей живов, детали, сво, спецоперация, литва, нато, нападение, переговоры, заморозка