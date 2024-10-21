Алексей Живов: Если Украина захватит часть Калининградской области, то России придется воевать с Литвой
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкТренировка расчета РСЗО "Ураган" в зоне спецоперации
Украине нужно создать такие условия, при которых Москве придется сесть за стол переговоров. Если гипотетически ВСУ смогут захватить хотя бы часть Калининградской области, то после этого Россия попадет в крайне уязвимое положение. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель и военный волонтер Алексей Живов
По мнению эксперта, гипотетическое нападение Украины на Калининградскую область не будет ставить перед собой тактические или стратегические цели. Сейчас ей просто требуется время на передышку. Киеву необходим минимум год заморозки конфликта, отметил волонтер.
"Как добиться от России заморозки конфликта? Создать такие условия, при которых Москве придется сесть за стол переговоров. В каком случае Москва однозначно сядет за стол переговоров? Только когда нам создадут некие угрозы, которые мы не сможем быстро купировать", — подчеркнул Живов.
По словам обозревателя, если гипотетически ВСУ захватят хотя бы часть Калининградской области, то после этого Россия уже попадет в крайне уязвимое положение.
"Если мы это не сделаем, у нас к Калининграду останется тонкий морской коридор, который легко перерезать. Это будет то же самое, как если бы бандиты взяли в заложники вашего ребенка, потребовав от вас выполнить какие-то условия", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Живова: Если ВСУ не попробуют атаковать Калининград из Польши, то проиграют России по всем фронтам читайте на сайте Украина.ру
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